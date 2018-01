A spanyol Irizar tavaly, a kortrijki autóbusz-kiállításon mutatta be azt a BRT-buszt, amelyet szándékosan úgy terveztek, hogy egy villamos látványát keltse. Mindez nem új keletű trend, hiszen az utóbbi években egyre több gyártó öltözteti villamosnak BRT-buszait. Az elektromos hajtásláncban rejlő lehetőség új löketet adott a mérnökök fantáziájának. Ennek a hullámnak az egyik éllovasa a belga Van Hool, mely már dízel-hibrid, CNG-hibrid, elektromos, üzemanyagcellás, illetve troli változatot is kínál ilyen “villamosbuszokból”.

Úgy tűnik, hogy a spanyolok is szeretnének csatlakozni ehhez a trendhez. Az Irizar Ie Tram nem is rossz próbálkozás, sőt, több innovációt is felvonultat. A 18,76 méter hosszú busz karosszériáját “villamososan” áramvonalasra tervezték, de hogy fokozzák a hatást, a karosszéria két oldalát fémes színű “keretbe” foglalták. A frontrészt, a hátfalat, illetve a kocsitest két oldalát is zongoralakk fényezéssel látták el. A teljesség kedvéért mindhárom tengelynél védőborítást kaptak a kerekek, melyeket ugyancsak a karosszéria színével megegyező fényezéssel fújtak le.

Kevesebb holttér

Bár az Ie Tram sztenderd, 2,55 méteres szélességgel rendelkezik, magassága a tetőre épített 90-150 kWh teljesítményű, lítiumion-akkumulátorok miatt eléri a 3,4 métert – összehasonlításul egy dízel Volvo 7700A bő 40 centivel alacsonyabb. A megfelelő utascserét három, kifelé nyíló kétszárnyú és egy befelé nyíló egyszárnyú ajtó biztosítja. Utóbbi nagyszerűen oldja meg a városi alacsony padlós buszok problémáját, történetesen azt, hogy az utasok a vezetőfülke elé álljanak, így növelve a holtteret a sofőr számára.