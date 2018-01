A kezdeményezést a japán Kumamoto Egyetem hívta életre, mely részt vesz a japán környezetvédelmi minisztérium programjában, melynek célja, hogy nullára csökkentse az autóbuszok és teherautók szén-dioxid kibocsátását. Ezzel a demonstrációs járművel ugyanakkor az egyetem szeretné redukálni az elektromos buszok gyártási, illetve üzemeltetési költségeit is.

Éppen ezért a japánok egy dízeles változatot építettek át. A Yoka Eco Bus névre keresztelt bal kormányos, kétajtós járműbe három villanymotort, három akkumulátort és egy invertert építettek be a Nissan szakmai támogatásával. A világ legkeresettebb elektromos autóját gyártó cége még egy sebességváltót is fejlesztett a kísérleti autóbuszhoz.

“Bízunk abban, hogy az autógyártók által elért eredmények és tapasztalatok felhasználásával sikerül sztenderdizálni az elektromos buszok gyártását Japánban” – jegyezte meg Toshiro Matsuda, a Kumamoto Egyetem docense. Hozzátette: az egyetem olyan környezetbarát buszokat szeretne fejleszteni, melyek fejlesztése nem igényel jelentős forrásokat.

Japánban jelenleg több fantáziát látnak a gyártók a hidrogéncellában. Toyota 2016-ban mutatta be első sorozatgyártásra érett üzemanyagcellás városi autóbuszát, egy évvel később pedig már át is adták az első darabot. A japán cég a teherautók terén is szeretné elérhetővé tenni ezt a hajtási módot.