A lengyel fakt24.pl szerint a teherautó 50 éves sofőrjét csak 19 órával később sikerült előállítani, a helyszínen hagyott rendszám alapján. A járművezető az esetet követően nem állt meg, holott ezzel az életveszélyes manőverrel elvitte a buszmegállóban elhelyezett digitális utastájékoztató táblát.

Hogy hogyan került oda a kamion, továbbra is rejtély. Főleg, hogy az eset kétsávos, kétirányú úton történt. A teherautónak semmi keresnivalója nem lett volna abban a sávban, amelyhez a felvételen látható buszöböl is tartozik. A buszmegálló előtt ráadásul zebra is van, az előzést pedig dupla záróvonal tiltja ezen a szakaszon.