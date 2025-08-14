Azért is nehéz kedvező áron és jó műszaki állapotban használt autót vásárolni, mert bizonyos esetekben – az ösztönök ellenére – érdemes lehet elfogadni olyan hibákat, amelyek elsőre riasztóan hatnak. A CarNet összeállítása alapján kiválasztottunk néhány gondot és szépséghibát, amiken vonzó irányár esetén és bizonyos határok között túl lehet lépni használtautó-vásárláskor.

Nem tetszik a fotókon

Bármilyen racionálisan áll valaki a használtautó-vásárláshoz, joggal vágyik rá, hogy az autó ígérjen neki valami jót. Ám a fotók néha a hirdetés gyors bezárására ösztökélik az érdeklődőt: csálén, a hátsó udvarban megörökített autók szemmagasságból fotózva, horpadásokat sugalló árnyékokkal a lemezeken, rossz irányból eső fényben.

Esetleg egy sötét paca sejlik fel a vakufényben megvillanó rendszám mögött, és ebből kellene megállapítani, hogy megéri-e elmenni megnézni azt az autót. A belső fotókkal sem mindig jobb a helyzet, félretekert kormány, személyes tárgyak és életkellékek sora mérsékelheti az autó vonzerejét.

De arra is van esély, hogy egy tisztességesen megőrzött autó rejtőzik az előnytelen képek mögött. A profi autónepperek részben ebből élnek, mert ők tisztában vannak vele, hogy nem tudhat mindenki előnyösen lefotózni egy használt autót. Ehhez hiányozhat az esztétikai érzék, a tudás, a megfelelő eszköz, bármi. Nem szabad egyenlőségjelet tenni a fotókon jó állapot és a valós szemlén vagy állapotfelméréskor igazolható jó állapot közé! Mert ahogy előnytelen autókat is lehet jól fotózni, ugyanúgy érdemes lehet megnézni a fotókon kevéssé mutatós kocsikat is.

Osztrák, német? Akkor meg sem nézem

Középhaladó használtautó-vásárlókkal fordul elő, hogy a németországi autókon a környezetvédelmi osztályba soroló szélvédőmatricát megpillantva letesznek a kocsiról. Még gyakoribb ez a szélvédőn az éves osztrák autópálya-vignettákat észlelve, mert fejben kész is a diagnózis: ezek az autók biztosan rozsdásak, el sem indulok megnézni őket.

Valóban érkeznek nyugatról erősen rozsdás autók, főleg Ausztriából, de ugyanígy jók is. A túlságosan leegyszerűsítő általánosítással a vevőjelölt megfoszthatja magát egy neki pont jó autótól. Mert Alsó-Ausztria és a Bécsi-medence időjárása nem ugyanolyan, mint Tirolé vagy Karintiáé, a kevesebb hóval kevesebb korrozív síkosságmentesítő éri az autókat.

De lehetett olyan gondos és előrelátó a korábbi tulajdonos, hogy alul is rendszeresen mosta az autót, a barnulás megelőzésére. Elég egyetlenegy megfelelő használt autót találni, és ez a példány lehet Ausztriából vagy Németországból behozott is, ha megkapta az esélyt.

Matt a fényszóró? Sebaj!

Valamikor az ezredforduló táján kezdték leváltani a műanyagborítások az üveg fényszóróbúrákat, mert gázoláskor kisebb sérülésveszélyt okoznak, könnyebbek, kevésbé sérülékenyek és a formatervezőknek is jóval több szabadságot adnak. Ám a többnyire polikarbonát lámpabúrák csúnyán öregednek, és bemattulásuk nemcsak a látvány miatt előnytelen! Az elsárgult fényszóró erősebben vakíthatja a szembejövőket, mert rosszul szórja a fényt, valamint kevesebb fényt enged át, amivel műszaki vizsgán is megbukhat az autó.

Fotón látva és élőben is kevés bánatosabb eleme van a használt autóknak a besárgult, matt fényszórónál, ami temérdek autótípust érint. A fénytelen lámpaszemek valóban lehangolóak, de ne hagyjuk, hogy elriasszanak egy ép technikájú használt autótól! A megsárgult lakkfelület lecsiszolásával és a fényszóró felpolírozásával megfizethető áron megújíthatók a lámpák.

A megszépített felület óvható lakkal, ám a lakkot megsértheti egy felpattanó kavics és az ezen a ponton a lakkréteg alá befolyó víztől a fényszóró csúnya lesz. Jobb megoldás fóliázással hosszú évekre megvédeni a fényszórót.

Repedt, sérült a lökhárító? Ez is javítható

Gyakran látni használt autókat kisebb-nagyobb folytonossági hiányokkal a lökhárítójukon. A sérüléseket okozhatta alattomban megbúvó virágláda, kisebb koccanás, egy elnézett oszlop parkoláskor, bármi. Előfordul, hogy az autó tulajdonosa ejt több kisebb-nagyobb sérülést az autó külső héján a garázsba be- és kiállva. A romos lökhárító valóban csúnya és gondozatlan hatást kelt, a lökhárítók azonban egyszerűen fel-le csavarozható, és a hétköznapi autókhoz bontott elemmel is könnyen pótolható alkatrészek.

Szükség esetén műanyagjavító kisiparosok elfogadható költséggel és sokszor igen jó eredménnyel képesek javítani a hiányzó részeket, még akkor is, ha senki nem szedte össze a behatás nyomán szétszóródó darabokat, amivel nemcsak kevesebb szemét maradna a helyszínen, de a kitörött elemek visszaillesztése, visszaragasztása sCazebbé tehetné a javított felületet is.

Az újrafújást követően a sérült lökhárító újszerűvé válik. Egy viharvert autón nagyon el fog ütni a lemezektől a frissen csillogó vészhárító, de a kocsi értékét így is kedvezően befolyásolhatja, pláne egy más téren ép karosszériájú autón.

Belső tér: lelakott, de menthető?

Vannak gyorsabban lelakható és lassabban amortizálódó belső terű autók, ahogy az emberek odafigyelése, az autók használati módja is erősen eltérő. Az utastéri elemek kopása, elhasználódása riasztóvá tehet egy használt autót, jóllehet a belső téri elemek zöme mérsékelt költséggel lecserélhető, megszépíthető.

Igen jó hatással van az összképre az elaggott műanyag kormánykerék bebőrözése vagy a hámló festésű, gusztustalan bőrborítású volán újrabőrözése 40-50 ezer forint körüli áron. Hasonlóan sokat számít a málló váltószoknya és a kopott, repedt váltógomb cseréje is, egyenként 10-20 ezer forint körüli költséggel. Mindig érdemes ajánlatot kérni a márkaszervizek alkatrészértékesítő munkatársaitól is, mert az internetes autóalkatrész-áruházakban erősen hitvány termékek is forognak, amik fotón még csak-csak jól mutatnak, de az átvétel után kézbe fogva pénzkidobásnak bizonyulhatnak.

Gyakori a ki-beszállástól kihasadó oldaltámasz a vezetőülés külső oldalán. Ez igen látványos hiba, de az érintett részfelületen a kárpitot lecserélve, autókárpitost igénybe véve vagy egy jobb állapotú bontott ülést beszerelve viszonylag könnyen orvosolható. Bármilyen utastéri elemre is van szükségünk, alternatívaként bontott alkatrészek is elérhetők és a közösségi média típusspecifikus csoportjaiban legtöbbször rábukkanni megfelelő pótlásra.

Fontos az állapotvizsgálat!

Ha a részben kis ráfordítással javítható esztétikai hibák nem tántorítanak el az autótól, jöhet a műszaki tartalom értékelése! Használtautó-vásárláskor érdemes állapotfelmérésre vinni az autót egy közeli szervizbe, lehetőleg a típusra szakosodott, a jellegzetes hibalehetőségeket jól ismerő márkaszervizbe vagy legalább helyszíni állapotfelmérést végeztetni egy szolgáltatóval.

Szakemberrel konzultálva pontosabban megítélhető a szükséges javítási munkák, fényezési feladatok költsége és megalapozottabban dönthetünk egy aktuálisan nem túl vonzó, de kis ráfordítással nagyban megszépíthető autó mellett.

Az állapot a mindened? Erre is vannak tippjeink: