Tudsz jó szerelőt X típusú autóhoz, aki jó áron dolgozik? – Ezt a kérdést sokszor megkaptam már, hogy aztán széttárhassam a kezeimet. Ilyenkor azt a kiváló mestert idézem, aki egyszer úgy fogalmazott nekem, hogy ő sem azért dolgozik, hogy elfáradjon estére.

A szakemberek egyre kevésbé hajlandók hozott alkatrésszel dolgozni, nemcsak a pótalkatrészeken meglévő árrésüket védendő. A tévesen kiadott, vagy nem az adott kocsihoz passzoló elemek kockázata is gond, amitől megáll a javítás, csúszik az előjegyzés, és a rosszabbul jövedelmező melóval még vesződség is van a többi ügyfél rovására, rontva a műhely reputációját.

Már nem lehet olcsón megcsináltatni

Nemcsak a munkadíjak szaladtak el, de az alkatrészárak inflációja is minimum kétszeresére emelte a Covid előtt megszokott árakat egy kis szervizért olaj- és szűrőcserékkel. Nagyon megdrágult tehát az autójavítás, így egyre fontosabb, milyen műszaki színvonalú használt autót választunk, mennyi pénzt nyel el a kinézett kocsi.

Nagy tisztelet az autójukat szépen tartó, igényesen szervizeltető, nem a hibákkal való együttélést választó embereknek, de a Vezessnél egyre inkább azt halljuk az autószerelőktől, hogy ha a műszaki vizsga vagy a kocsi üzemképtelensége nem kényszeríti ki a javítást, mind több hibára mondják azt a használt autók tulajdonosai, hogy jól van az úgy. Legfeljebb nem megy a légkondi, a kopott gumi marad még egy szezont, eljár ő világító motorkontroll-lámpával, és majd legközelebb cserélünk féktárcsát meg fékbetétet.

Vagy a nagyobb javítások elvégeztetése helyett inkább eladják az autót, mert nem éri meg annyit költeni rá, nem látszik meg az invesztíció a kocsi értékén, ami egyébként valós megállapítás. A nagy ráfordítással szervizelt, valóban jó műszaki és esztétikai állapotú autók felára jóval csekélyebb annál, mint amennyiből márkán belül egy lepukkant használt autót fel lehet hozni a szintjükre.

Lepukkant kombik, büszke kupék

Ez hozta képbe egy szerkesztőségi beszélgetésen a középkategóriás autókra épülő kupékat. Itt nagyszériás autók speciális verzióiról van szó, olyan autókról, amelyeket újonnan és használtan is érzelmi alapon választanak az emberek. Így a kötődés által nagyobb rá az esély, hogy nem engedik lezülleni azokat, és jellemzően a valós futásteljesítményük is alacsonyabb.

Erre nem tudunk betonbiztos statisztikát hozni, de aki megnézi például a hazai E46-os 3-as BMW-állományt, az a kombiknál és szedánoknál sokkal több szép kupé után fordulhat meg. Ugyanígy a 209-es Mercedes CLK kupéból is sokkal kevesebb a gazdaságtalan javíthatósági szintre rozsdásodó, műszerfali hibajelzésekkel használt, félrekopott gumikkal nyüstölt példány, mint a most nagyjából a siralomvölgy alján tartó 203-as Mercedesek között.

De mondjunk volumenmárkát is, a használt Renault Laguna Coupék nívója is egy polccal a III-as Lagunák másik két kasztniváltozata felett van, ahogy egy szépen megőrzött 407-es Peugeot illusztrálására is könnyebb kupékat, mint lépcsős hátút vagy SW-t találni.

Megéri a felár?

Természetesen a kupék árszintje is magasabb, ez nem kérdés. De mennyivel? Az autójavítás költségeinek megugrásával és az invesztíciókat az autók értékében alig érvényesítő, a korábbi tulaj ráfordításait meg nem fizető közegben könnyen adódhat olyan helyzet, amikor az árkülönbségnél nagyobb kiadás volna a technikát, az autó külsejét és utasterét egy szintre felhozni.

Emiatt lehet érdemes a kupékat is bevonni a keresésbe, ha nem találni megfelelő használt autót, vagy eleve a két oldalajtós kocsira is szűrni, ha most kezdjük a keresést, és egyébként is foglalkoztat a szebbik verzió, vagy a jobb állapot reményében együtt tudunk élni a sajátosságaival, és utasok miatt nem vagyunk ráutalva a hátsó ajtók meglétére.

Mindennapi vesződségek két oldalajtóval

Mert a két oldalajtónak vannak hátrányai a mindennapokban. A hátsó beszállás megkönnyítésére a kupék – és a kabriók – oldalajtói hosszabbak, mint a négy oldalajtós autók első ajtajai. Nyitásuk helyigénye is nagyobb, emiatt szűk parkolóhelyre, zsúfolt mélygarázsba bejutni velük, és ott kiszállni jóval nehezebb.

Mivel a hosszabb ajtó nehezebb is, jobban terheli a zsanérokat, és idővel lógni kezd. Ha a finom záráshoz meg kell emelned az ajtót a kilinccsel, akkor ideje beállíttatni kasztnis szakemberrel az ajtókat, megnézetni a zsanérokat és a zárakat.

Hátrány a mindennapokban, hogy a biztonsági övért ki kell tekeredni, mert a B oszlop hátrébb van, nem tudod magad mellől áthúzni a szíjat.

Erre azonban megoldás az övkiadó avagy Gurtbringer, amit a Mercedes-Benz az 1980-as évek eleje óta, a C126-os SEC modellektől, illetve a C124-es kupétól kezdve bevet. Az övkiadó egy kerettel előrébb nyújtja az övet, jellemzően egy fogaslécet mozgat előre-hátra egy villanymotor. A 209-es Mercedes-sorozatba való Gurtbringert 2024-ben 25 ezer forintért vettem bontottan a saját CLK kabriómba, rögtön párban, mert idővel az utas oldali is elromolhat.

Tudjatok róla, hogy a kupék technikája sok szempontból egyforma ugyan a testvérmodellekével, de akár minden egyes karosszériaelemük is különbözhet, az első fényszóróktól a hátsó lámpákig. Emiatt a bontott elemek forrása sokkal szűkebb, és beszerzésük jóval nehezebb. De a kocsi saját hibából fakadó törése nem törvényszerű eleme az autózásnak.

Amiben jobbak a kupék

Ideje rátérni a kupék örömeire, előnyeire, mert azért pozitív faktorok is vannak. Ilyen a már említett érzelmi kötődés, a nagyobb elköteleződés az autó mellett, ami könnyebben megnyitja a tulaj bukszáját a szükséges karbantartások és javítások finanszírozására. Az igényesebb szervizelést megtámogatja, hogy többnyire eleve kevesebbet is futnak ezek az autók.

Nekiálltam kigyűjteni a kupék és a nem kupék ársávját, szeparálva a kínálatból az E46-os 3-as BMW-ből a Compactot, a 203-as Mercedesek közül a C-Sportcoupét, tehát a háromajtós verziókat. Ám a használt autók nagyjából két évtizeddel a gyártásuk után annyira eltérő állapotban vannak, annyi a különbség közöttük, annyira más az óraállásuk, hogy szakmailag jó lelkiismerettel vállalható ársávokat nem tudtam kiszűrni, még azonos évjáratokon belül sem.

Erősen közelítőleg, és tényleg csak a nagyságrend kedvéért pár összeg. Az 1998–2006 közötti E46-os BMW-ből épkézlábnak ígért szedánt és Touringot nagyjából 700 ezer forinttól felfelé látni, kupéból ez inkább egymillió forint, a kínálat alsó sávját uraló négyhengeres 318Ci-vel.

A korban és motorteljesítményben összevethető 203-as C-osztály és a 209-es CLK kupék közül előbbiek ára 750-800 ezer forintnál kezdődik és 2,1-2,4 millió forintig megy fel, a kupéknál a belépőszint 1-1,1 millió forint. 2,8-3,2 millió forint fölé csak kevés példány megy a 4-5-6 hengeresek közül. A V8 árban is egy más szint.

Mivel a Renault Laguna III-ból sem az 1,6-os és a 2,0 literes szívó benzines, sem az 1,5 dCi dízel nem játszik szerepet a kupéban, az erősebb motorokra keresve és a 400-500 ezer kilométeres autókat kiszűrve a ferde hátú ötajtós, illetve a kombi 1,4-1,5 millió forinttól vihető el, a legolcsóbb kupékért 2-2,4 millió forintot kérnek.

Ha a negyedmillió kilométernél kevesebbel hirdetett autókat nézzük, akkor nagyjából 1,7-1-3,5 milliós összegekkel találkozunk az ötajtós és a kombi esetében, míg a V6-os benzinessel és hathengeres dízellel is elérhető kupék ára 2-3,8 millió Ft közötti a HaHun a cikk írásakor.

Jobb a felszereltség

A kupék felszereltsége jellemzően bőségesebb, sokkal kisebb eséllyel botlani mezítlábas kupéba (és kabrióba), mint négy oldalajtós társaiknál. Eleve gazdagabb lehet az alapfelszereltségük a velük összevethető kombikénál és limuzinokénál, illetve a magasabb árkategóriájú autók vevőköre extrákra is bővebben áldoz az új autó megrendelésekor.

Felmerül a kérdés, hogy miből találni kupét? Nem a két oldalajtó teszi a kupét, ezeket az autókat ne keverjük össze a kompakt kategória menőbbre rajzolt, akár sportosabbra is hangolt kasztniváltozataival, amilyen például a Mégane III Coupé, vagy kombivá alakulása előtt a Kia ProCeed volt. A J Astra GTC sem igazi coupé, hiába kapott fejlettebb első futóművet, és némi szigorral a VW Scirocco sem tagja a klubnak, hiába lép el optikailag az alapjait adó Golf VI-tól.

Elsősorban azoknak alternatíva egy kupé, akik prémiumtermékben is gondolkodnak, vagy legalábbis nem zárják ki azt a vonalat. Az Audinál az A5, a BMW-nél a 3-as és a 4-es, a Mercedes-Benznél a CLK-CLE-vonal teremti meg a folytonosságot az 1990-es évek két oldalajtós autóival, a BMW-nél és a Mercedes-Benznél máig, az Audinál a 2024-ig gyártott F5 kódjelű generációig, amelynek 450 lóerős, V6-os biturbó csúcsmodelljéből egy példány a rendőrségnél is szolgál.

A Lexusnál az IS alternatívája az RC, a második generáció IS mellé viszont csak kabriót tehetünk. A nyitott tetős IS vászontetős, amit használt autók esetében a szövettető anyagának öregedése és a tetőmozgatás hibalehetőségei miatt szervizelési szempontból nem vehetünk egyenértékűnek egy másod-harmadkézből vett kupéval. Cserébe a nyitott tetős autózás örömét, élményét csak az IS Cabriolet nyújtja, ami az autó élvezeti értékét emeli magasabb nívóra.

Régebben az észak-amerikai piacon érdekelt márkák nagyon sok középkategóriás típusból gyártottak kupét, de a Civic Coupé rég a múlté, a Prelude-korszak után az Accord kupé és a Camry kupéverziója nem jutott el Európába, ahogy a Mazda 626 kupék sem kaptak utódot.

Kiút kétmilliótól: Renault Laguna III Coupé

A tömeggyártók, vagy szebben fogalmazva, volumenmárkák autói közül használtan a Peugeot 407 Coupé és a III-as Laguna kupéverziója a leginkább elérhető alternatíva. Bár korrózióvédelmük egyformán dicséretes, a kettő közül a jobban vezethető, benzines oldalon jobb motorokkal váró Renault-t preferáljuk.

Motorjai közül jó szível ajánlható a kétliteres benzines is (F4R), amelyből a kupéba csak a turbós verziók kerültek 170 vagy 204 lóerővel. Jól konstruált, megbízható gép mindkettő, kiforrott szíjas vezérléssel, még a Mégane RS-ben is kiválóan beváltak, pedig ott sokkal nagyobb hőterheléssel, jóval nagyobb csúcsteljesítménnyel dolgoznak.

Hasonlóan jó az M9R kódjelű 2,0 dCi is. A szelepmozgatást itt lánc végzi, a vezérműlánc és a vezetősínek állapotát ellenőrizni kell. Számos autóban elmegy 300-400 ezer kilométert, de elszakadása sok problémamentes utat követően rajtaütésszerűen megtörténhet, így 250 ezer kilométer körül rá kell nézni.

Egy kupé szebb és kevésbé praktikus autó egy négyajtós, lépcsős hátúnál, nem való mindenkinek. De ha már eleget csalódtál a kinézett és átvizsgáltatott használt autókban, lehet, hogy a két oldalajtós verzió lesz a kiút, mert a használt kupéknak az évek szaporodásával még mindig több törődésben van részük, mint a többet nyüstölt limuzinoknak, pláne a kombiknak.