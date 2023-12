Új autóként volt 10-15 jó éve a kisméretű egyterűeknek az ezredfordulótól nagyjából, de az új autók között mára a legtöbb márkánál a kisméretű aszfaltterepjárók vették át helyüket. Másod- és harmadkézből azonban, magas használati értékük és vállalható fenntartási költségeik miatt, ma is igen keresettek a kis egyterűek.

Vannak közöttük ritka autók, amilyen a Citroën C3 Picasso, a Lancia Musa vagy a Subaru Trezia, de a többségüket ismerhetitek az utcaképből a Honda Jazztől a Nissan Note-on át az Opel Meriváig.

Ezekkel a használt autókkal jól járhattok 1 /34 Van élet a GD1-es Honda Jazzen túl is. Sokan keresik a szívó benzines japán autókat, ami felveri az árukat Van élet a GD1-es Honda Jazzen túl is. Sokan keresik a szívó benzines japán autókat, ami felveri az árukat Fotó megosztása: 2 /34 Kitűnő rozsdagátlása és kiváló benzines szívómotorjai emelik ki a kategóriából a Renault Modus-t és a Grand Modus-t Kitűnő rozsdagátlása és kiváló benzines szívómotorjai emelik ki a kategóriából a Renault Modus-t és a Grand Modus-t Fotó megosztása: 3 /34 Izgalmas a Renault Modus Triptic hátsó ülése, ami háromszemélyes pad lehet, vagy két személynek kényelmesebb hely a középső rész nélkül Izgalmas a Renault Modus Triptic hátsó ülése, ami háromszemélyes pad lehet, vagy két személynek kényelmesebb hely a középső rész nélkül Fotó megosztása: 5 /34 Használtan jött be szinte mindegyik IDEA. Punto-alapú kis egyterűből az 1242 köbcentis vagy az 1368 köbcentis benzineseket érdemes keresni Használtan jött be szinte mindegyik IDEA. Punto-alapú kis egyterűből az 1242 köbcentis vagy az 1368 köbcentis benzineseket érdemes keresni Fotó megosztása: 6 /34 Műszakilag az Idea testvérmodellje a Lancia Musa, de szebb belső kivitellel, jobb felszereltséggel és elegánsabb külsővel Műszakilag az Idea testvérmodellje a Lancia Musa, de szebb belső kivitellel, jobb felszereltséggel és elegánsabb külsővel Fotó megosztása: 7 /34 2005 és 2012 között volt piacon az E11-es Nissan Note 2005 és 2012 között volt piacon az E11-es Nissan Note Fotó megosztása: 9 /34 2009-ben jött ki a nagyobb ráncfelvarrás utáni Note. 650-700 ezer forintól kaphatók a legolcsóbbak használtan, a legtöbbe kerülő autókon 2,5-2,9 milliós árcédulát látni 2009-ben jött ki a nagyobb ráncfelvarrás utáni Note. 650-700 ezer forintól kaphatók a legolcsóbbak használtan, a legtöbbe kerülő autókon 2,5-2,9 milliós árcédulát látni Fotó megosztása: 10 /34 Jellegzetes a bumeráng alakú hátsó lámpa. A Note takarékos autó két benzinessel és az 1,5 dCi dízellel is Jellegzetes a bumeráng alakú hátsó lámpa. A Note takarékos autó két benzinessel és az 1,5 dCi dízellel is Fotó megosztása: 11 /34 Az újságokat a kesztyűtartó nyitása nélkül be lehet csúsztatni jobb oldali rekeszbe Az újságokat a kesztyűtartó nyitása nélkül be lehet csúsztatni jobb oldali rekeszbe Fotó megosztása: 13 /34 2011-ig a Kia Venga a is a Hyundai nosovicei gyárában készült, ahol az iX20 2011-ig a Kia Venga a is a Hyundai nosovicei gyárában készült, ahol az iX20 Fotó megosztása: 14 /34 Megkérik az árát használtan a Vengának és az iX20-nak is, 1,8-4 milliós sávra számítsatok Megkérik az árát használtan a Vengának és az iX20-nak is, 1,8-4 milliós sávra számítsatok Fotó megosztása: 15 /34 2615 mm a tengelytávja, technikája az i20-szal és a Soullal közös 2615 mm a tengelytávja, technikája az i20-szal és a Soullal közös Fotó megosztása: 17 /34 Elszakadt vezérműlánccal is gazdaságosan megmenthető lehet egy Venga vagy iX20 benzines szívómotorja Elszakadt vezérműlánccal is gazdaságosan megmenthető lehet egy Venga vagy iX20 benzines szívómotorja Fotó megosztása: 18 /34 Igényes az iX20 belső tere, kétrészes üvegtetővel is kapható volt Igényes az iX20 belső tere, kétrészes üvegtetővel is kapható volt Fotó megosztása: 19 /34 Sokat eltakarnak az első tetőoszlopok a világból a kaegória autóiban Sokat eltakarnak az első tetőoszlopok a világból a kaegória autóiban Fotó megosztása: 21 /34 Csak pedánsan időzített karbantatásokkal marad érvényes a Kia 7 év/150 000 km-es gyári garanciája Csak pedánsan időzített karbantatásokkal marad érvényes a Kia 7 év/150 000 km-es gyári garanciája Fotó megosztása: 22 /34 13 centis sínen állítható az iX20 és Venga hátsó üléspadja 13 centis sínen állítható az iX20 és Venga hátsó üléspadja Fotó megosztása: 23 /34 440 literes az iX20 csomagtartója 440 literes az iX20 csomagtartója Fotó megosztása: 25 /34 2003-tól 2009-ig futott az első Meriva, 2010-ben jelent meg utóda, a középról nyíló ajtós Meriva B 2003-tól 2009-ig futott az első Meriva, 2010-ben jelent meg utóda, a középról nyíló ajtós Meriva B Fotó megosztása: 26 /34 2006-ban volt a váltás, jobbra a modellfrissítés előtti Meriva 2006-ban volt a váltás, jobbra a modellfrissítés előtti Meriva Fotó megosztása: 27 /34 Szebb hátulról is a facelifttel Szebb hátulról is a facelifttel Fotó megosztása: 29 /34 2007-től a modellfrissítéssel fedél takarta el a csomagtartó csúf nyitógombját 2007-től a modellfrissítéssel fedél takarta el a csomagtartó csúf nyitógombját Fotó megosztása: 30 /34 Nagyjából 400 ezer forinttól kapni használt A Merivát Nagyjából 400 ezer forinttól kapni használt A Merivát Fotó megosztása: 31 /34 Utastéri variálhatóságban zseniális a Meriva A. Lehajtható támlájú első ülés is van hozzá Utastéri variálhatóságban zseniális a Meriva A. Lehajtható támlájú első ülés is van hozzá Fotó megosztása: 33 /34 Egy Opel Meriva A bölcsője alulról. Korrodált és meggyengült segédalvázzal simán megbuktatható a műszaki vizsgán Egy Opel Meriva A bölcsője alulról. Korrodált és meggyengült segédalvázzal simán megbuktatható a műszaki vizsgán Fotó megosztása: 34 /34 Sok bontott alkatrész könnyíti meg a Merivák helyreállítását Sok bontott alkatrész könnyíti meg a Merivák helyreállítását Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Legnagyobb előnyük univerzális használhatóságuk. Ott vannak anyataxiként az óvodák, sportpályák, iskolák parkolóiban, elviszik a családot nyaralni és akkor sem vallanak szégyent, ha a barkácsáruházban vagy a bútorüzletben drágállod a házhozszállítást. Valóban több célra használható autók, illik rájuk az egyterű kategória egyik angol neve, az MPV (Multi Purpose Vehicle).

Hyundai iX20 és Kia Venga: büszke árakon

2010-es piaci bevezetésével viszonylag későn érkezett a kategóriába a Hyundai és a Kia B-szegmensű MPV-je. A 2008 utáni autópiaci válság miatt Európában nem is adtak el kiugróan sokat a két kis egyterűből, de a közös technikájuk miatt egy füst alatt bemutatott Hyundai iX20 és a Kia Venga érdemes a figyelemre.

Míg a Vengának nincs közvetlen elődje, a Hyundai nem előzmény nélküli, a Matrixot váltotta le. Kezdetben mindkettő a Hyundai csehországi gyárában készült, de 2011 közepén a Venga gyártása átkerült a zsolnai Kia-üzembe.

Motorkínálatuk egyformán két-két dízelből és CVVT jelzésű, változó szívószelep-vezérlésű benzinesből áll. 90 lóerős az 1396 köbcentis alapverzió, a szintén turbó nélküli 1591 köbcentis négyhengeres 125 lóerős és csak ehhez lehetett hagyományos, bolygóműves automatikus sebességváltót választani, négy fokozattal.

Az 1,4 CRDi-ből volt ugyan 75 és 77 lóerős is, a benzinesekhez hasonlóan ötgangos váltóval, de a legtöbb a hatfokozatú kézi váltós 90 lóerősből fut. Az erősebbik dízel a 128 lóerős 1,6 CRDi, 260 Nm nyomatékkal, ami a jó felszereltséggel üresen 1,4 tonnás autót is igen jól viszi.

Műszaki alapjuk a Hyundai i20 és a Kia Soul padlólemeze, ám a tengelytávot 2615 mm-re nyújtották a fejlesztők a jobb térkínálat érdekében. A csomagteret itt is a 13 centis sínen mozgatható hátsó üléspad előrehúzásával lehet megnövelni az üléstámlák lehajtásán kívül. Az ix20 csomagtere alapesetben 440 literes.

A nevében a nyomás illetve gyere jelentésű spanyol szót viselő Venga ára a JóAutók adatbázisában 1 850 000 forintról ötmillió fölé ível a cikk írásakor. A Hyundai ix20 még ritkább autó, kínálati ára ennek is igen büszke, a cikk feltöltésekor 1,9-3,99 millió Ft közötti.

Használt autóként mindkettő hátránya a nagyobb volumenben gyártott konkurensekhez képest a sokkal kevesebb forrás bontott alkatrészek beszerzésére, ami a töréskárok javítását teheti jóval drágábbá használt karosszériaelemek szűkében.

A két benzines motor ismert baja a vezérműlánc nyúlása illetve elszakadása, de elég sok nepper ráállt a szakadt láncos, motorhibás Hyundai-ok és Kiák behozatalára, mert a motorok zöme elfogadható ráfordítással, gazdaságosan helyre állítható. A dízelek szelepvezérlésével nem jellemző hasonló gond.

Nissan Note: más is van, mint Honda Jazz

2004-ben a Vezessen is írtunk a Párizsi Autószalonon látott új japán kis egyterűről, aztán a Nissan Tone nagyjából egy évvel később már Nissan Note néven jelent meg a hazai piacon, jellegzetes bumeráng alakú hátsó lámpáival. 4100 mm-es hosszával, 1690 mm-es szélességével, 1550 milliméteres magasságával és 260 centis tengelytávjával a Note a kategóriában jellemző méreteket hozza.

2008-2009 fordulóján volt a nagyobbik modellfrissítés a 2007-es minimális módosítások után. A 2009-es továbbfejlesztéssel sötétebb lett a hátsó lámpa, elöl szélesebb az alsó levegőbelépő a hűtőrácson, másmilyen a hűtőmaszk, a lökhárító, a ködlámpafészek és nagyobb lett az első fényszóró.

Japánban az E11 kódjelű Nissan Note-ból 1,5 literes benzines is létezett, Európában viszont a 88 lóerős és 1386 köbcentis egy-négyes és az ezerhatos Otto-motor futott benzinesként. Utóbbi 110 lóerős és volt hozzá négyfokozatú automatikus sebességváltó is az ötfokozatú kézin kívül.

68 lóerővel és 160 Nm-rel igen harmatos az 1,5 dCi alapváltozata. Sokkal élhetőbb és hasonlóan madárétkű a 86 lóerős, 200 Nm nyomatékú dízel és a későbbi 103 lóerős 240 newtonméteres dízelmotor.

Ebben a modellgenerációban a benzines motorok láncos szelepvezérlésének gondjaira érdemes odafigyelni. A megnyúlt vezérműlánc először a napi első hidegindításkor csörren meg pár másodpercre, amikor a láncfeszítőben még nem épült fel a megfelelő olajnyomás a lánc kifeszítésére.

Később már melegen is hallható lehet a vezérműlánc jellegzetes csörgése. Ez a hiba az 1,4-es és az 1,6-os benzinest is sújthatja, hideg motorral érdemes őket meghallgatni. A lánc, a láncvezetők és a vezérműkerekek cseréje jelentős kiadás.

650-700 ezer forintól kaphatók az első generációs Nissan Note-ok használtan, a legtöbbe kerülő autókon 2,5-2,9 milliós árcédulát látni. 2012-től a Note következő generációja már a Ford B-Maxszal és a szekrényajtós Meriva B-vel küzdött a vevők kegyeiért.

Opel Meriva: mindentudó, pár súlyos hibával

2003-ban én is ott voltam az Opel Meriva sajtóbemutatóján, ahol egy érdekes konstrukciójú és nagyon praktikus modellt vezettünk. Technikája nagyrészt a 2000 utáni C Corsára épült, de a hátsó futóművet a G Astra adta.

Ritka okos és praktikus autó lett az Opel Merivva. A háromszemélyes hátsó üléspadból a szélső ülések 7,5 centivel beljebb és akár héttel hátrébb tolhatók, akárcsak a jobban felszerelt C214-es Ford Focus C-Maxokban, így nagyobb a lábtér hátul és a két utas válla is jobban elfér. A pont az i-n a háromféle állásban rögzíthető háttámla. Az ülés középső része az ügyes mechanizmussal ilyenkor lesüllyed, nem a csomagtérből vesz el helyet. Ehhez jön a felszereltségtől függően lehajtható utas oldali első üléstámla.

Használtan és újonnan is a kategória talán legmeghatározóbb autója volt Magyarországon az Opel Meriva első generációja. Az A Meriva a használtautó-behozatali statisztikákban is rendre bekerült az első tízbe, amikor az import az Audi A4-A6 és a BMW 3-as-5-ös sorozata helyett a kisebb költséggel fenntartható autók felé fordult. 2016-ban az Opel Meriva A még az első 20 között sem volt az importált használt autók között, két évvel később az első tízben szerepelt.

Gyengesége és a biciklikre való vezérműlánc megnyúlása miatt az 1,4-es benzines nem igazán vonzó a Merivából, érdemes a 100 vagy 105 lóerős, 1596 köbcentis benzinest preferálni, mert ezeknek a szíjas szelepvezérkése sokkal jobban sikerült.

Motortól független probléma a Merivákkal a rozsdásodás. Előfordul korrózió az ajtók alján és a küszöbökön. Nézzétek meg jól az első futómű alsó segédkeretét is! Itt is gyakori a rozsdásodás, szerencsére ez az elem a C Corsák bölcsőjével is pótolható bontottan. Az új ára három évvel ezelőtt is 200 ezres tétel volt, a bontott ennek töredéke, de csak akkor érdemes megvenni, ha nem megy át rajta a csavarhúzó.

Jelenleg a JóAutókon hirdetett első generációs használt Opel Merivák alku előtti ára 690 ezer és 1 949 000 Ft között mozog. A teljes piacon jellemzően 400-450 ezer forinttól indulnak felfelé az árak és kétmillió forint körül kopnak ki a használtautó-keresőkből a legtöbbre tartott első generációs Merivák.

A szívó benzines motorok ázsiója magasabb, mint a feltöltött, közös nyomócsöves befecskendezésű 1,3 CDTI és 1,7 CDTI dízeleké. Az ársáv felső negyedében a 90 lóerős 1,4-es és a 100 vagy 105 lóerős egy-hatos Ecotec-benzineseket találjuk.

FIAT Idea és Lancia Musa: nem rossz, csak mert ritka

Nem maradt ki a FIAT konszern sem ebből a kategóriából, ahonnét egy tömegmodell és egy elegánsabb kis egyterű is kikerült. A Punto-alapú kis egyterűből az 1242 köbcentis vagy az 1368 köbcentis benzineseket érdemes keresni. Mindkettő négyhengeres, előbbi 80 lóerős utóbbi lehet 75 vagy 90 is, attól függően, hogy 8 vagy 16 szelepes-e az 1,4-es hengerfeje. Az 1,4-es motor a Grande Puntókban és a Punto Evókban is bizonyító, tartós darab.

A lágy futóművel mutatott billegése miatt sem hozza egy Meriva színvonalát vetés közben, utastere viszont kitesz magáért. Tágas, ötletes, jól variálható autó osztottan állítható hátsó üléspaddal, 40:20:40 arányban ledönthető háttámlával bővíthető csomagtartóval, kényelmes ki-beszállással.

Kedvező alkatrészáraival arra is jó, hogy valaki elkezdjen vezetni, de aki meg tud barátkozni a bizonytalan futóművel, családi autóként is jó hasznát veheti. Testvérmodellje, a Lancia Musa műszakilag nagyon hasonló autó, de szebb belső kivitellel, jobb felszereltséggel és elegánsabb külsővel. Az ajánlott motor itt elég egyértelműen a 90 lóerős 1,4-es benzines.

Használtan igen vonzó autók a kis egyterűk, értéktartásuk stabil, használati értékük kiugróan jó és a kisautós alapok miatt fogyasztásuk is elfogadható.

Ebben a kategóriában kifogástalan korrózióvédelme, megbízható és takarékos benzines szívómotorjai, vidám belső tere miatt a Renault Grand Modus is érdemes a figyelmetekre. Itt is adott a tologatható hátsó üléspad, viszont a kisautókénál nagyobb csomagtere csak a nyújtott Grand Modusnak lesz az ülések előrehúzásával, a sima Modus csomagtere mérsékelt. Izgalmas az autóban a Triptic hátsó ülés, ami háromszemélyes pad lehet, vagy két személynek kényelmesebb ülőhely a középső rész. A megbízhatósága miatt is ajánlható francia autót a fenti cikkben méltattuk.