Forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálatra váró használt autók a fővárosi Mozaik utcai vizsgaközpont parkolójában. A külföldi autóknak ugyanúgy lehet követhető az előélete, mint a magyarországiaknak

Kiválasztottunk a cikk kapcsán egy használt autót csekély, de tényleg valós óraállással, és megnéztük, milyen élőben, majd végeztünk egy kalkulációt, hogy milyen szervizkiadásoktól mentheti meg a leendő vevőt az extrém keveset futott használt autó. Így felmérhető, mekkora költségtől szabadulhat meg, aki a kortársainál többe kerülő, de kevesebbet futott autót választja. Persze autóról autóra változik, hogy arányos-e a várható megtakarítás az extrém kis futásteljesítmény felárával, ami minden esetben egyedi mérlegelést kíván.

Ismeretlen, de jó: Hyundai iX20

Egy szerintünk méltatlanul kevéssé ismert autót szemeltünk ki a cikk fotózásához, egy Hyundai ix20 1,4-est. A Kia Venga testvérmodelljében a változó szelepvezérléses, 90 lóerős benzines szívómotor dolgozik. Rövid, de tágas autó, normális csomagtérrel, jó ülésekkel, egészen jó kényelemmel és biztonsággal.

Azt kell tudni róla, hogy nagyobb futásteljesítménynél előfordulhat a vezérműlánc megnyúlása, ezért egy lánccserét is beáraztunk a szervizmunkák között. Az adatokat ezúton is nagyon köszönjük Sasvári Ákosnak, a Hyundai-vezérképviselet műszaki vezetőjének!

41 000 km, 2,59 millió Ft

A cikkben szereplő Hyundai ix20 Nagykőrösön vár vevőre. Külföldről behozott, de már magyar rendszámos autó, irányára 2 590 000 Ft. Bár 2012. áprilisi forgalomba helyezésű, csupán 41 400 kilométert futott, ami mindössze 5914 kilométernek felel meg évente.

Ez a világosbarna autó élőben is meggyőzően hozza a szűzies hatást, ténylegesen új autó benyomását kelti. Úgy is néz ki és úgy is működik. Ezek azonban csak impressziók, mert a valós futásteljesítmény megtippelése lehetetlen, annyira függ a használat körülményeitől, a megtett utak hosszától, a kocsi gazdájától.

Ennél az autónál is csak a vezetett, hitelesnek ható szervizkönyv győz meg az óraállás valódiságáról. Abban azért bízhatunk, hogy ilyen csekély futásteljesítményre viszonylag ritkán tekerik vissza a kilométer-számlálót, mert a csalókra jellemző, csekély invesztíciós hajlandósággal kevés autó alkalmas arra, hogy majdnem újként lehessen eladni. Inkább lesz a 300-ból 160, mint a 150-ből 47 ezer kilométer.

Keveset futó autók hátrányai Több oka is lehet annak, ha egy autóban nagyon lassan gyarapodik megtett kilométerek száma. A vevő szempontjából a legjobb, ha a kocsit ritkán, de hosszabb, városon kívüli utakra veszik elő. Ha viszont a távok zöme az óvodától a közértig, a nagyszülőktől a gyógyszertárig megtett 2-4 kilométeres út, rengeteg hidegindítással, soha be nem melegedő olajjal, állandó elindulással és megállással, gödrökkel, a hajtáslánc és a futómű elhasználtsága arányaiban jóval magasabb annál, amit egy használtautó-vásárló a minimális futásteljesítmény alapján remél. A folyamatos hidegüzem és a rövid távú használat velejáróiról használtautó-vásárlási szakértőnk, Varga Tibor alábbi cikkét ajánlom mindenki figyelmébe, aki a kevés kilométeres autók bűvkörében él.

Hét éves korára egy használt autó, a Bosch magyarországi felmérése alapján átlagosnak tekinthető, évi 16-18 ezer kilométert megtéve, 112-126 000 kilométeren van túl. Ez tehát az átlag. Ennél a futásteljesítménynél már közel vagyunk ahhoz a mintegy 150 ezer kilométerhez, amikortól a gyárban beszerelt alkatrészek élettartamának végére érhet az autó.

Ilyen tétel a lengéscsillapítók vagy a kuplungtárcsa elhasználódása, a gyújtótekercsek kimúlása, legyen akár hengerenkénti trafó, akár hídtrafó. 150-180 ezer km felett cserés lehet a katalizátor és sok más is. A szokásos kopóalkatrészekre ez nem vonatkozik, de sejtésünk szerint az autógyártók a gyárban beszerelt komponensek élettartamát valahol 200 ezer km köré lövik be. Az autót újonnan megvásároló vevő, az ő ügyfelük, akivel szemben felelősségük van, elenyésző arányban használ 180-200 ezer kilométernél tovább egy autót, tehát normális utakon és nem kizárólag városi nyüstölésben ennyit kellene biztosan elmennie javítás nélkül a lengéscsillapítóknak, a kettős tömegű lendkeréknek, a kuplungnak, a kormányműnek és a többi alkatrészenek. 200 000 km nagyjából meg is felel a tapasztalati sávnak, amikorra egy kuplung végképp elkopik, a lengéscsillapító elereszti az olajat vagy a lendkerék csereéretté válik egy nem kizárólag autópályázós kocsiban.

Mit lehet megspórolni?

Lássuk, milyen szervizmunkáktól, javításoktól mentesülhet, aki megcsíp egy valóban alig használt autót! Az alábbi árak márkaszervizben és gyári alkatrészekkel elvégzett munkákra vonatkoznak. Ez a jelenti, hogy az alábbi tételek másutt olcsóbbak lehetnek, például mert a vevő nem kap két év garanciát a beszerelt alkatrészekre, nem kap számlát, mert környezetpusztító módon bánnak a keletkező hulladékkal, mert nincs légkondicionált ügyfélváró üdítőkkel és kávéval. Vagy mert nem létezik fixre szabott normaidő az egyes munkákra elszámolható munkadíjjal és a szerviz felett nincs ott a márka vezérképviselete és ügyfélszolgálata sem, ahová a helyben meg nem oldódó reklamáció nyomán az ügyfél fordulhat. Ezért fontos mindig az almát az almával, a körtét a körtével összehasonlítani és nemcsak végösszegeket egymás mellé tenni a márkaszerviztől, a legálisan működő maszek autójavítótól és a mélyfeketében fusizó Lajos bá’tól.

Kuplungcsere: 120-150 ezer Ft

Nézzük a kuplungcserét, amitől egy valóban 41 ezer kilométeres használt autó hosszú évekre mentesíti a következő tulajt! Kerekített összegekkel a gyári kuplungtárcsa ára 35 000 Ft, a tengelykapcsoló-szerkezet és a kinyomócsapágy 53 500 illetve 15 300 forintba kerül. Figyelemre méltó, hogy a kuplungcserére 3,2 órát kell számolni a márkaszervizben, nem lehet ráírni az alacsonyabban tartott rezsióradíjból hatot vagy nyolcat, mert „össze volt rohadva”. A munkadíj így 48 800 Ft, az összköltség 152 600. Csak a tények kedvéért, ebből mintegy 32 000 Ft az akkori Orbán-kormány által 2012-től 27 százalékra emelt, Európa-rekorder áfa. A kuplungszett cseréje egy átlagembernek, akinek nincs vaskos alkatrészkedvezménye, egy mindenféle autóval foglalkozó, de számlát adó műhelyben is belekerül vagy 120 ezer forintjába.

Húzós az első lengéscsillapítók cseréje

Normál üzemben a rossz utak miatt a lengéscsillapítók is elhasználódhatnak hét év alatt. Bár többnyire az út rosszabbik felén futó jobb oldali adja meg magát először, ezeket az alkatrészeket párban kell cserélni, akárcsak a féktárcsákat és a fékbetéteket. Az ix20-hoz elég húzós tétel a két első lengéscsillapító, gyári alkatrésszel darabja 76 500 Ft. A két lökésgátló cseréjére 1,5 órát számláz a márkaszerviz, ami 22 900 forint. A 175 900 forintos összköltségből 38 400 forint általános forgalmi adóval járul hozzá a közteherviseléshez a kis egyterű tulajdonosa.

Gyújtógyertyák: kis tétel

A hét éves és 41 ezer kilométeres autón gyújtógyertyát sem kell cserélni egy jó ideig. A gyári gyújtógyertya darabjáért kerekítve 3000 forintot szerepel a számlán a márkaszervizekben, a cserére 24 perc munka írható rá. Az összköltség a négyhengeres motorra 12 000+6100= 18 100 Ft.

Vezérléscsere

Találkozom használtautó-vásárlókkal, akik egészen vakon bíznak a közelmúlt dél-koreai autóiban, a „koreai az új japán” divatjától vezérelve. A valóság azonban kíméletlen, az “örök élet és egy nap” fordulatnak érdekes, de adekvát karbantartás nélkül nincs valóságalapja. Tudomásul kell venni, hogy minden használtan megvett autónak, még egy szívó benzines Cee’dnek vagy i30-nak is lehetnek bajai, bármilyen jó és megbízható autók is.

A kiugróan keresett 1,4 és 1,6 literes, láncos szelepmozgatású szívómotoroknak az ix20-ban és a testvérmodell Kia Vengában is adódhat láncproblémájuk, már 100-130 ezer kilométeres futásteljesítménnyel. A vezérműlánc megnyúlása, zörgése, rossz esetben szakadása elég nagy arányban visszavezethető a nem megfelelő specifikációjú és viszkozitású olaj beöntésére és a túlhasznált, nem elég gyakran cserélt motorolajra. Ám erről a használtautó-vásárló sok esetben mit sem sejt.

Emiatt a költségek közé felvettünk egy lánccserét is, kihagytuk viszont a szívó oldali szelepvezérlést módosító vezérműtengely cseréjét, mert a szlengben okoskeréknek nevezett alkatrész ára indokolatlanul és megtévesztően felvinné a lánccsere díját. Teliáron a vezérlésmódosító szerkezetet tartalmazó gyári lánckerék 210 000 forintba kerülne, míg a kipufogó oldalon lévő fix, nem állítható vezérlést adó fogaskerék ára 36 700 Ft. A teljesség kedvéért álljon itt a forgattyústengely lánckerekének 33 000 forintos ára is.

Használt autókban a valóban megtörténő lánccsere, ha nem merül ki láncátfűzésben az új vezérműlánc behelyezésével, a vezérműlánc, a vezető és a feszítő cseréjéből áll. Emiatt ezekkel a lépésekkel és munkadíjukkal számoltunk. A gyári vezérműlánc ára kifejezetten kedvező, márkaszervizben 42 400 forintért mérik. A vezérműlánc-vezetőért 14 600, míg a vezérműlánc-feszítőért 23 900 forintot kell a pénztárnál hagyni. A három alkatrész cseréjének 48 800 forintos munkadíját hozzáadva az összköltség 129 700 forint lenne márkaszervizben.

Magasabb ár, kisebb szervizköltség. És viszont

A fenti összegek a tájékozódásotokat szolgálják. A magyar valóságban a hét éves autók karbantartását és javítását, bár egyre nagyobb arányban végzik márkaszervizek, de jellemzően kisebb költségteherrel és sokkal lazább előírásokkal működő műhelyekben oldja meg a tulajdonos.

Ezek a tételek segíthetnek eldönteni, kinek érdemes igazolhatóan kis futásteljesítményű autóra vadásznia és kinek jobb megoldás alacsonyabb áron, elhasználtabb használt autót vennie, amelyen ezek a szervizmunkák hosszabb-rövidebb idő után szükségessé válhatnak. Ritkán, de kikerülnek a piacra igazoltan csekély futásteljesítményű használt autók. Ti mit gondoltok róluk? A legtutibb vétel, jó is lehet vagy kár a benzinért? Várjuk és köszönjük a témához kapcsolódó, építő jellegű hozzászólásokat mindazoktól, akik elolvasták a cikket.