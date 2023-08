Egy használt autó akkor lesz jó, ha foglalkoznak vele. Az olyan 3-as BMW-k, mint az 1998-tól gyártott E46-os széria, pedig már öreg is, így mindenre számítani kell, ami csak az eszedbe juthat. Számos ponton lehet belefutni elöregedett alkatrészekbe és sokszor az sem biztosíték, hogy gondos német gazdától érkezett, mindennel ők sem foglalkoznak, de neked majd kell.

Ebben a cikksorozatban mutatom, milyen hibákra kell számítanod, vagy mikkel kell foglalkoznod egy ilyen autón, mielőtt tönkremenne. A saját 320i-m látszólag jó állapotban volt, amikor több mint egy éve megvettem, viszont folyamatosan foglalkozni kell vele, hogy az eredeti állapotához közel kerüljön. Ezek fontos karbantartások, mert a futómű, kormányzás és a motor miatt olyan ez az autó, amiért igazán szeretni lehet. Ezért amit csak tudok, megadok neki, hogy a lehető legtökéletesebbet hozhassam ki belőle, mert úgy tudom majd igazán élvezni.

Ezek a hibák mind jellemzőek a 3-as BMW-re 1 /30 Sokat használom mostanában a 320i-t, ami így kopok is rendesen Sokat használom mostanában a 320i-t, ami így kopok is rendesen Fotó megosztása: 2 /30 Egy év alatt kicsit több mint 10 000 kilométer belement, így fut rendesen, kapott egy olajcserét és még sokmindent Egy év alatt kicsit több mint 10 000 kilométer belement, így fut rendesen, kapott egy olajcserét és még sokmindent Fotó megosztása: 3 /30 PIszkosul jó vele közlekedni, pedig még messze volt a tökéletestől eddig PIszkosul jó vele közlekedni, pedig még messze volt a tökéletestől eddig Fotó megosztása: 5 /30 Mostmár jó a kormányzása és a futómű nagy része is Mostmár jó a kormányzása és a futómű nagy része is Fotó megosztása: 6 /30 A hátsó futómű drága dolog, pedig biztosan töröttek a bekötési pontok és a szilenteket is cserélni kell majd A hátsó futómű drága dolog, pedig biztosan töröttek a bekötési pontok és a szilenteket is cserélni kell majd Fotó megosztása: 7 /30 Az első futóműben cseréltük a lengőkar szilenteket Az első futóműben cseréltük a lengőkar szilenteket Fotó megosztása: 9 /30 Már látszólag is nagyon rosszak voltak Már látszólag is nagyon rosszak voltak Fotó megosztása: 10 /30 A kikpottnak már ovális a belseje, az új szinte kőkemény és teljesen kerek A kikpottnak már ovális a belseje, az új szinte kőkemény és teljesen kerek Fotó megosztása: 11 /30 A váltó bakjainak cseréje kicsit macerás, le kell venni hozzá a kereszttartót A váltó bakjainak cseréje kicsit macerás, le kell venni hozzá a kereszttartót Fotó megosztása: 13 /30 Motortartó bakokat ia cseréltünk, szemmel láthatóan össze van esve a régi Motortartó bakokat ia cseréltünk, szemmel láthatóan össze van esve a régi Fotó megosztása: 14 /30 Helyén az új motortartó bak Helyén az új motortartó bak Fotó megosztása: 15 /30 Sokmindent kell bontani hozzá, de az első bölcső leengedésével sem hosszabb 2 óránál a művelet Sokmindent kell bontani hozzá, de az első bölcső leengedésével sem hosszabb 2 óránál a művelet Fotó megosztása: 17 /30 Érezhetően sokkal feszesebb most az egész eleje Érezhetően sokkal feszesebb most az egész eleje Fotó megosztása: 18 /30 Ideje volt egy olajcserének is, a korábban rossz CCV miatt lehet ennyire koszos az olaj benne Ideje volt egy olajcserének is, a korábban rossz CCV miatt lehet ennyire koszos az olaj benne Fotó megosztása: 19 /30 Balra a régi, jobbra az új olajszűrő Balra a régi, jobbra az új olajszűrő Fotó megosztása: 21 /30 Érdemes a differenciálműben is cserélni az oajat időnként Érdemes a differenciálműben is cserélni az oajat időnként Fotó megosztása: 22 /30 Azt mondja, hogy élettartam, de az kb 150-170 000 kilométer a gyár szerint Azt mondja, hogy élettartam, de az kb 150-170 000 kilométer a gyár szerint Fotó megosztása: 23 /30 Pumpával kell visszatölteni az olajat a difibe Pumpával kell visszatölteni az olajat a difibe Fotó megosztása: 25 /30 10 000 kilométerenként érdemes olajat cserélni ezekben a motorokban 10 000 kilométerenként érdemes olajat cserélni ezekben a motorokban Fotó megosztása: 26 /30 A kormányzás utolsó elemének is nekiestünk, a szivattyúnak A kormányzás utolsó elemének is nekiestünk, a szivattyúnak Fotó megosztása: 27 /30 Lecseréltük a kiegyenlítő tartályt és a csöveket is Lecseréltük a kiegyenlítő tartályt és a csöveket is Fotó megosztása: 29 /30 A régi és az új szivattyú, már nagyon nyöszörgött A régi és az új szivattyú, már nagyon nyöszörgött Fotó megosztása: 30 /30 Nyáron már a 318is-sel szerettem volna foglalkozni, de a 20i kicsit beleszólt, hamarosan remélhetőleg azzal is tudunk haladni Nyáron már a 318is-sel szerettem volna foglalkozni, de a 20i kicsit beleszólt, hamarosan remélhetőleg azzal is tudunk haladni Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Most megint sokat haladtunk vele, így újra be tudok számolni egy nagy adag javításról, amikkel közelebb kerültünk a kívánt állapothoz. Nézzük, mi történt a 320i-vel a legutóbbi javítások óta!

Bizonytalan futómű és kormányzás. Végre megvan a megoldás?

Az első pillanattól kezdve nagyon zavart a kormányzása és a futómű billegése, de egészen mostanáig nem derült ki, mi okozza. Szinte már könyörögtem a szerelőknek, hogy cibálják, rángassák, nézzék át, kifizetem, csak derüljön ki, mit kell cserélni. Erre korábban azt a választ kaptam, hogy minden rendben van. Amikor egy E46-os 3-as BMW bizonytalanul fordul és billeg, ott nincs minden rendben, úgyhogy ti is gyanakodjatok bátran. És ezt a kormánymű felújítása sem oldotta meg teljesen. Arra is szükség volt, de máshol is volt hiba.

Mivel nem tudtam alámenni eddig kb. egyszer sem, nem láttam az alkatrészeket, pedig az még nekem is szemet szúrt, hogy az első lengőkar hátsó nagy szilentje már könyörög a cseréért. Ez is egy olyan alkatrész, ami nagyon feltűnő, ha tönkremegy. Egyrészt kopog pont a talpad alatt, másrészt a kormányon remegés, lötyögés és zörgés is érződik, és ez már borzasztóan zavart. Ráadásul az enyém már bizonytalan is volt forduláskor, ami még veszélyes is lehet.

Amikor ezt megvizsgáltuk önkéntes aranykezű szerelőmmel, Petivel, rámutatott még egy hibára, a motortartó bakokra, amik szemmel láthatóan szintén össze voltak már zuhanva, úgyhogy egy körben rendeltem azokból és még váltótartó bakokból is, ha már tökéletesíteni akarjuk a hajtást remegésügyileg. Korábban éreztem, hogy a motortól jobban bizsereg minden, mint az ideális lenne, de nem tartottam igazán fontosnak.

Megjöttek az alkatrészek, foglaltam időpontot a Szereldmagadba, és nekiláttunk a munkának, ami nekem azért nem tűnt olyan egyszerűnek, de Peti már a saját autóján megcsinálta. Pláne az E46 az E39-es 5-öshoz képest egyszerűbb művelet, még ha kevesebb is a hely. Szeretek szerelni és bütykölni, megérteni, mi hol van a saját autómon, ezért is választottam ezt a megoldást, hogy saját kezűleg megcsináljuk, amit csak tudunk.

A motort meg kellett emelni a bakok cseréjéhez, 2-3 centi elég volt, mivel alul is lekötöttük a kereszttartót, a lengőkarok hátsó szilentjét és a váltó kereszttartóját is, így viszonylag nagy volt a mozgástér minden irányba. Az új motortartó bakok annyival magasabbak voltak a réginél, hogy amikor visszakerült minden a helyére, az ideiglenes motortartó állványt már nem kellett kiengedni, magyarán 1-2 centivel magasabbra került a motor, mint korábban volt.

Motortartókból és szilentekből is Meylét rendeltem, előbbi darabját 9500 forintért, utóbbit 10 000 forintért, így ez összesen 40 000 forintomba került, plusz pár ezer forintba a váltótartó bakok.

Nem meghúzott csavarok, eredeti alkatrészek

Motortartó bakokból a gyárik jöttek ki az autóból, a váltó kis bakjaiból is eredetik voltak bent, de a ZF automata váltót már cserélték egyszer, így ez biztos nem a gyári. Lengőkarokból már Meyle volt benne, így valószínűleg a nagy szilentek is utángyártottak voltak, ami már-már meglepetés, miután eddig szinte mindenből a gyári, 2001-ben gyártott alkatrészeket szedtük ki.

Hogy volt bontva az autó alulról, az nem kérdés. Az E46-os 3-as BMW első részét egy vastag alumínium trapéz elem is merevíti, amit összesen hat csavar tart. Ezekből egyik sem volt meghúzva, vagyis a lemez nem igazán tehette a dolgát. Érdekes módon kevés hanyagság látszik az autón, de a kikerülő alkatrészekből és az ilyen meg nem húzott csavarokból látszik a korábbi hozzá nem értés.

Olajcsere, kárfelmérés

Egy újabb körben kapott friss olajat és szűrőt is, ha pedig már ott jártunk, a differenciálműben is kicseréltük az olajat. Bár ezen és a váltón is ott virít sárgán az élettartamra szóló olajjal töltve című matrica, a német fejlesztők sem gondoltak arra, hogy majd’ 400 000 kilométer lesz az az élettartam, leginkább 150-170-nel számolnak, így ezeket nem árt időnként szakszerűen cserélni. A váltóban pár éve volt, erről találtam számlát az autóban, így ezzel még nem foglalkozunk, tökéletesen működik, úgyhogy nem bántjuk.

Alulról már viszonylag kevés a látható teendő. Ami biztos, hogy kardánösszekötő keresztet, Hardy tárcsát még kell majd cserélnünk, de nem vészes az állapota. A futóműben szintén nincs látható gond, de hátulról átlózáskor recsegést hallani, szóval a bölcső bekötési pontjai biztosan töröttek, ez ennek a 3-as szériának típusbetegsége. Hátsó lengéscsillapítókra és féktárcsákra lesz szükség egy következő körben, de a kormányzás sem volt még biztos. Nézzük, mi történt vele!

Nyöszörgő szervószivattyú, ez is csere

Ezek az autók nagyon kevés gépzajt adnak gyárilag, vagyis, ha a motor lágy duruzsolásán és halvány bizsergésén túl lehet hallani vagy érezni valamit, akkor azzal baj van. Ilyen volt a kormánymű is a 320i-ben, ami már egy ideje nyöszörgött a cseréért. Túl volt már a 360 000 kilométeren, ki tudja, hogy ebből mennyi várost kapott az élete során, rengeteget tekerték a kormányát, így nem csodálkoztam, de ezzel is, mint mindennel, egy kicsit várhatott volna.

Az utóbbi időben viszont már kitekerve remegett is a kormány, így nem várhattam vele tovább, kicseréltük ezt is. A szervopumpa alapvetően nem nagy alkatrész és nincs is túl rossz helyen a motor elején. Nagyjából pont a hozzá tartozó kiegyenlítőtartály alatt van, ez az a fekete kis tartály, ami minden BMW-ben könnyezik, engedi a szervoolaj páráját, így mindig koszos.

Ebben van egy szűrő és két cső csatlakozik hozzá, az egyik a szivattyúra, a másik a szervoolaj hűtőjére csatlakozik, mert olyanja is van külön ennek a motornak. Természetesen új tartályt és csöveket is rendeltem, ezek ilyenkor fontosak, plusz szivattyúból is kapott újat. Itt már látszottak nyomok, amikre nem vágytam, sajnos a hűtő egyik csőcsonkját korábban letörték, amin egyébként egy gyári csatlakozófej lenne és egyszerűen rá lehetne pattintani a gyári csövet, helyette viszont bilincselnünk kellett, így ezt később még orvosolni kell, sajnos egy új hűtővel.

Az ATF olaj leeresztésével és feltöltésével együtt ez a művelet nagyjából egy órát vett igénybe. Összegben a legtöbbet a pumpa vitte, a csövekkel és az olajjal együtt nagyjából 50 000 forintba került, de egy ilyen autónál ez fontos, pláne nekem. Most tökéletes csöndben fordul a kormány és pontos is, ami még ennél is több pénzt megért volna, mert így igazán jó vezetni egy ilyen E46-os 3-ast.

Apróságokkal szöszöltünk még

Amíg Peti irtotta a régi szervót, addig én a futóműben maradt apróságokkal foglalkoztam. Az első és hátsó stabilizátorpálcák is cserére szorultak már, ezek nem voltak túl régiek, de főleg az elsők már elég lazák voltak. Ezek a kis pálcák kötik össze a keresztben lévő stabilizátorrudat és hátul a lengőkarokat, elöl pedig a lengéscsillapítókat. Kicserélni nem nagy művelet, így ezzel még én is megbirkóztam, csak egy megfelelően lapos szerszámot kellett gyártanunk az elsőkhöz, hogy meg tudjuk húzni a csavarokat.

BMW 3-as E46 jellemző hibák Karosszériát illető hibák jellemzően a hátsó futómű környékét érik az E46-nál. A több lengőkaros futómű bölcsőjének rögzítési pontjai gyárilag túl vékony lemezből készültek, így már 15 éves korára lényegében mindegyik autón megrepedtek, eltörtek a nyomaték és a futómű mozgása miatt. Drágán javítható, mert a futóművet le kell hozzá szerelni. Rozsda jellemző a sárvédőkön, valamint a küszöbökön, utóbbi a műanyag takarólemezek miatt sokáig nem is látható, így már csak akkor vesszük észre, amikor a küszöbléc és az ajtó között megjelenik. Jellemző hiba az ablakemelő szerkezetek kopása, amitől félrebillen az ablak mozgatáskor, majd megszorul, eltörnek a műanyag csúszkák és az ablak beesik. Ha már úgyis le kell venni miatta az ajtókárpitot, érdemes javítani a burkolat alatti párazáró réteg ragasztását, ami jellemzően elfárad, elengedi a fóliát és az ajtón keresztül beázik miatta az utastér. Dízelekhez GM automata váltót társított a BMW, a benzinesekhez facelift előtt (1998-2001) GM, utána pedig ZF váltót. Mindkettőnek megvannak a maga nyűgjei, főleg, ha nem cseréltek bennük olajat, a jellemzően 200 000 felett futott autókban már erősen ajánlott. Az ötfokozatú ZF egyik jellemző hibája a váltó olajszivattyújának rézhüvelye, amin keresztül a bolygómű behajtótengelye halad a váltómű felé. Idővel és a megfelelő kenés hiányában ez összeéghet, és elengedheti az olajat. Benzinmotoroknál érdemes figyelni az N-es motorkódú négyhengereseknél az olajfogyasztásra, törött dugattyúgyűrűk miatt hirtelen fogyhat el belőlük az olaj. A hathengereseknél a szívósor csatornájának hosszát állító DISA szelep tengelye tud eltörni, jobb esetben nem nyit, gyengébb lesz a motor, rosszabban leesik a szelep és megeszi a motor, ami nagy károkat okozhat. Szintén fontos a VANOS szelepre is figyelni, ha teljesítményvesztést veszünk észre, ezt a kettőt azonnal ellenőriztessük. Jellemző az olajfolyás is, több mint 20 éves korára már bárhol találunk öreg tömítést rajta, a szelepfedél és az olajteknő mellett viszont az olajszűrő házának tömítése a jellemző hiba. A kormánymű szervója szintén tönkremehet 250 000 kilométeren túl. Dízelmotoroknál is figyelni kell a szívósor szelepeire, műanyagból készültek és jellemzően törnek is ebben a korban már, nagy károkat tud okozni a motorban. Az olajfolyások mellett az EGR-visszavezetésre is figyelni kell, valamint a főtengely szíjtárcsájára, ami ebben a szériában már műanyagból készült, könnyen törhet, szintén nagy gondokat okozva a motorban. Négy- és hathengereseknél is figyelni kell ezekre.

Elértük azt a szintet, amivel már elégedett vagyok

Most állt össze úgy a kormányzás, a futómű és a motor karaktere, hogy elégedett lehetek. A járó motorból alapjáraton csak annyi bizsergést érezni, mintha dörzsölgetnéd az ujjbegyeidet és úgy veszi a gázt, mintha kergetnék. Az új szilentekkel most olyan hirtelen fordul, hogy rendesen meg is lepődtem. Szinte teljesen eltűnt a nyúlás és kenődés kanyarban, nincs bizonytalanság, ennyit számít kéttenyérnyi műanyag szilent.

Apróságokkal foglalkoztunk, mégis ezek adják meg egy ilyen BMW ízét. Az ilyen fejlődések miatt szeretem ezeket a projekteket. Amikor két kézzel csinálunk valamit, aminek eredménye van, és azt a saját autómon érezhetem. Lesz még munka, egy-két alkatrész azért csörgeti már a pénztárcámat, hogy igazán költhetnék rá, de most nyugi van.

Legalábbis ezt hittem ennek a cikknek a megírásáig, de közben történt egy viszonylag komoly hiba a 320i-vel, ami miatt sajnos pár hétre parkolópályára került. Erről hamarosan beszámolok egy következő részben. Nem hagy nyugodni ez az autó, de úgy szép az élet, ha zajlik, és a 20i egyre csak jobb lesz, remélhetőleg.