Chevrolet SSR, Chrysler PT Cruiser, Ford Thunderbird, Jaguar S-Type, VW New Beetle és társaik: az ezredforduló táján nagy divatja volt a retró autóknak az Atlanti-óceán mindkét partján. A BMW azonban a balul sikerült brit kalandból kimentett MINI-vel nemcsak egy új autót mutatott be, de a háromajtóssal és később a kabrióval újjáteremtette a márkát, megalapozva a mára ötajtóst és aszfaltterepjárót is tartalmazó kínálatot.

A MINI első újkori generációja idén 21 éve lépett piacra, korai példányai viszonylag olcsón megvehetők, de még ma is egy sikkes és élvezetesen vezethető autó. Az R50-R52-R53 kódjelű modellcsaládról részletes használtautó-bemutatót olvashattok a Vezessen a típus előnyeivel, hátrányaival, fő hibalehetőségeivel együtt.

