Így vehetsz jól használt elektromos autót

Régen, amikor tejföl volt és farmföl nem, felesként nem 3-4 centet adtak és novembertől márciusig láttunk havat, télen dízelautókat kellett nézni. Mert a kopott dízelmotor, amely nyáron még működött, kopogós fagyban közel sem biztos, hogy beindult.

Nagyot fordult a világ, most a villanyautó-vásárlóknak segít a tél, az ő barátjuk a szabadban éjszakázó autók hatótávolságát ténylegesen megmutató hideg. Bár a piac tavasszal élénkül, most érdemes elektromos használt autót keresnetek, mielőtt a langymeleg illúziókba ringat az autók hatótávjával kapcsolatban.

Használt villanyautók: 2,5 milliótól felfelé

Gyakorlatilag az vehet elektromos autót, aki legalább 2,5-4,5 millió, de inkább 6-9 millió forintot áldozhat használt autóra. A felhozatal csekély, az igény bővül, a magyarországi infláció 15 éve nem volt ilyen fullasztó és a forint árfolyama is maradt a mélyben, ami mind felfelé tolja a nagyrészt külföldről behozott használt villanyautók árát.

Itthon a Renault Zoé talán a legjobban használható használt elektromos autó. A 22 kW-os váltakozó áramú töltővel kiválóan kihasználható vele a legtöbb közterületi, áruházi töltőpont AC-töltője

Hatmillió Ft alatt elvihetők a legolcsóbb i3-as BMW-k a 60 Ah-s akkuval. Később a nagyfeszültségű akkumulátor 94, majd 120 amperórásra váltott, ez nettó 18,8, 27,2, illetve 37,9 kilowattórát jelent. A legfiatalabbak ára 13-15 millió forintig megy fel

2,5-2,8 millió Ft körül a legolcsóbb villanyautók az 500-as FIAT-ok és a C-Zero-iMIEV-Ion trió tagjai közül kerülnek ki

Egyedülálló az elektromos autók között a LEAF technikáját átvevő, de 5+2 üléssel is kapható e-NV200 Evalia

Nagyon szomorú hatótávot nyújtanak a 2011-2014-től piacra érkező elektromos autók. Ez egy vadonatúj i3 adata a 60 amperórás akkuval, ma ennél jóval kevesebbet tudhatnak használtan

Csak akkor él biztosan a garancia az autóra és így a nagyfeszültségű akkumulátorra, ha a kötelező szervizekkel nem csúszott túl a tulaj sem időben, sem futásteljesítményben a megadott intervallum maximumán

A LEAF a hatótávkijelző műszer szélén jelzi az akku kapacitásvesztését. 12 pálca az újkori állapot, ma 3-6 pálcás autókat is árulnak használtan, akár 25-50 kilométerre apadó hatótávolsággal

Amikor használt villanyautót néztek meg, a törésnyomok felderítésén, a szerviztörténet ellenőrzésén, az extrák működésén és a bármelyik használt autóval átnézendő tételeken kívül olyan részletekre is figyelnetek kell, amire belső égésű motoros autóknál nem. Cserébe nem vár rátok váltóhiba, nem kell injektorok visszafolyási értékével, végét járó kettős tömegű lendkerékkel, lógó tengelyű turbófeltöltővel, kopott szelepszárszimeringgel, lyukas kipufogóval és egyebekkel foglalkoznotok.

Mennyit megy el?

Amikor a használt elektromos autók közül választotok, felmerül a hatótáv. A mennyit megy el kérdés örök, ám erre nem lehet és nem is érdemes egyetlen számmal válaszolni. A régebbi NEDC-norma szerinti hatótávot orkánszerű hátszélben is nehéz megközelíteni, de a WLTP-szabvány szerinti értéket is többnyire azok reprodukálják, akiknek a Toyota Prius 4,4 litert fogyasztana 100-on városban. Tehát akik nem ódzkodnak lassan menni, komótosan gyorsítani és használják a takarékos vezetést támogató segédeszközöket az autóban.

Aki olyan autót választ, amelynek hideg időben megroggyanó hatótávja elég a mindennapokban adódó utakra, nem fog csalódni az első fagyok után. Konkrét példa a Vezess tesztautói közül: a nyáron 175-185 km hatótávú villanyautót visszakaptuk télen és csak 115-120 km maradt a hatótávolságából. Ha utóbbi is elég, akkor megfelelő az adott autó.

Nagyon ne az újonnan kapható elektromos autók hatótávjából induljatok ki, ha használt autót kerestek! Sokszor elég elkeserítő, 40-80 kilométerekről van szó. Ennyi maradt mára abból az eredetileg 80-130 kilométerből, amit a 2011-2014-től piacra érkező villanyautók újonnan tudtak az első generációs lítiumion-akkukkal. Nem az a kérdés, hogy a Balatont megjárod-e egy töltéssel, hanem az agglomerációból akkor is tudsz-e a közeli nagyvárosba ingázni, ha fűtesz.

Egy villanyautó legértékesebb és legkockázatosabb főegysége a nagyfeszültségű akkumulátor. Az autó és az akku garanciális védelme nagyon eltérő az egyes autók között. A Peugeot-é 5 év vagy 50 000 km volt futásteljesítményben, a Mercedes EQS-é viszont 250 000 km-ig ér. Időben ez legtöbbször 8 év, futásteljesítményben gyakran 160 000 km, de minden esetben nézzetek utána a típus garanciális időszakának, például a Vezess tesztjeiben, amiket új korukban írtunk ezekről a ma használtan elérhető elektromos autókról.

Hanyag karbantartással ugorhat a garancia

Legyen bennetek egészséges szkepszis a jótállás érvényességével kapcsolatban! „Garanciális autókkal különösen fontos a szervizelőélet. Csak azt az autót javítják garanciában, amelynek futásteljesítményben, de időben is betartották a karbantartási periódusait!

Hiába hosszú az akkumulátor garanciaideje, ha a jótállás nem érvényes, mert a kötelező karbantartások elmaradtak vagy nem a megadott határokon belül történtek meg. Ebben a márkakereskedések és az importőrök is elég szigorúak” – említ egy lényeges tényezőt Barczi Veronika, az Elektromos Autó Akadémia tanácsadója.

Amikor kimentek megnézni egy használt elektromos autót, ne mulasszátok el ellenőrizni a menüben, hogy aktív-e a töltöttségi szint limitálása! Ha nem töltötték mindig 100 százalékig az akkut, az jót tehet az élettartamának. A bölcsesség szerint 20-80 százalékos töltöttséggel mérsékelhető leginkább az akkuk elhasználódása, kapacitáscsökkenése az évek során.

Kérdezzétek meg az eladót is a töltési és autóhasználati szokásairól! A tudatos töltésiszint-korlátozás bizalmat ébreszt a tulaj iránt. Beszélgessetek arról is, milyen gyakran és milyen teljesítményű töltőkkel használta az egyenáramú villámtöltést! Ennek főleg olyan autók esetében van jelentősége, ahol a nagyfeszültségű akkumulátornak nincs jól működő, többnyire folyadékbázisú hűtőrendszere. Ilyen a Nissan LEAF 2017-ben leváltott, ZE0 kódjelű első generációja. Egy folyadéktemperálású akku többnyire bírja a gyakori villámtöltést is.

Degradálódó akku, odavesző hatótáv

Akkudegradációs szempontból problémás a C-Zero-Ion-iMIEV-hármas, és főleg a Nissan LEAF első generációja, ezen belül is a 2014 előtti autók akkumulátora öregedhet el drámaian. A LEAF a hatótávkijelző műszer szélén jelzi az akku kapacitásvesztését. 12 pálca az újkori állapot, ma 3-6 pálcás autókat is árulnak használtan, akár 25-50 kilométerre apadó hatótávolsággal. Ilyenkor az akkupakk cseréje a megoldás, amit érdemes az eredeti 24 kilowattórásnál valamivel nagyobbra cserélni. A költség legalább 3 millió Ft.

Ha az akkumulátor veszített eredeti kapacitásából, nem a teljes telep cseréjével érdemes kezdeni. Lehet, hogy a hibás modulok, elöregedett cellák cseréjével jelentős javulás érhető el a teljes akkupakk árának csekély részéből. Az akkuk moduláris felépítése lehetővé teszi részelemeik cseréjét. Lényeges a töltőkábelek, helyesebben kifejezve töltésillesztők felmérése: milyen kábelek járnak az autóhoz és jól működnek-e?

Mi dönt az akkunál: az évek vagy a kilométerek?

Fontos választási szempont lehet, hogy mitől használódik el jobban az akkumulátor: a gyártás óta megtett kilométerek vagy az eltelt évek számítanak inkább? A kérdésben Bagaméry Zoltántól kértem tanácsot. Ő műszaki trénerként húsz éve képez autószerelőket és munkafelvevőket, többek között villanyautók diagnosztizálására és javításuk módszertanára. Az Elektromos Autó Akadémia szakmai vezetője szerint „Az akkumulátor szempontjából egyértelműen a kor a meghatározóbb. A legtöbb elektromos autó nem futott több százezer km-t; ennek megfelelően kisebb a jelentősége annak, hogy 60 ezer vagy 100 ezer km van-e az autóban, mint annak, hogy 2013-as vagy 2016-os gyártmány-e.”

Nézzétek át a szervizdokumentumokat, hátha van közöttük az akkumulátor állapotát az átvizsgáláskor rögzítő irat! Mindenképp érdemes a használt villanyautókat erre szakosodott vagy márkaszervizben átvizsgáltatni, a szervizcsatlakozón át kiolvasni az akkumulátor állapotáról elérhető adatokat.

A minimálprogram megkérni az eladót, hogy töltse fel teljesen az akkut és megnézni az ígért hatótávot. Ezt azonban kicsit meg lehet trükközni azzal, ha valaki előtte nagyon lassan és egyenletesen gurul a kocsival, a lenyomott fogyasztással kozmetikázva az eredményt. Tehát azt is nézzétek, hogy a próbaút X kilométerén mennyit esik a hatótáv! Jegyezzétek fel a töltöttséget és az óraállást induláskor és érkezéskor, mert ebből tudtok számolni. A pontosabb eredmény érdekében nem elég körbegurulni a tömböt.