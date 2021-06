Röviden – Használt autó: Volvo V70, Volvo XC70, 2000-2007 Mi ez? 2000 tavaszától 2007-ig forgalmazott, felső középkategóriás kombi, kizárólag öthengeres motorokkal, első- vagy összkerékhajtással, XC70-ként emelt hasmagassággal és terepjárósra vett látványelemekkel. Modellfrissítés 2004 tavaszán hosszabb hűtőmaszkkal, több krómmal, transzparensebb hátsó lámpákkal. Melyik motor jó bele? Kockázatkerülőknek a szívó benzinesek. Dízelből a 163 lóerős D5 a legstabilabb, de a többi dízelverzió és a turbós öthengeresek is ajánlhatók. Mennyibe kerül?

800-850 ezer forinttól felfelé kapható használt Volvo V70 ebből a generációból, a kínálat legszebb, legifjabb autóinak ára 1,5-1,8 millió Ft közötti. Mi van helyette? V70 helyett főleg Audi A6 Avant és S211-es E-osztály, esetleg Lancia Kappa kombi. A SAAB 9-5 kombija elavultabb, öregebb autó a V70-nél. Az XC70 helyett a kortárs XC90 és a Subaru Legacy BL5.

Nagypálya, nem túl nagy összegekből: a Volvo V70 második, 2000 és 2007 közötti generációját meg lehet venni használtan 1,5, sőt egymillió Ft alatt is. Igényesen karbantartani, minőségi alkatrészekkel javíttatni viszont költséges. Értékei miatt megéri invesztálni egy használt Volvo V70-be vagy XC70-be, de csak akkor lesz ideális családi autó, ha kellően tágak hozzá az anyagi keretek.

Egy kör a használt Volvo V70-nel

Cikkünkhöz egy kedves olvasónk kombiját fotóztam le, egy 2004. decemberi, tehát már modellfrissítés utáni autót. Egy ilyen gyönyörűen tartott Volvo V70 több síkon képes rajongást kiváltani az autószerető és/vagy a kényelemorientált, derűs, nyugodt emberekből.

Szép nagy autó. Hosszúsága 4710, szélessége 1804, magassága 1464 mm és 2755 mm a tengelytávolság

Ez a metálfekete kombi Németországból érkezett, igen jó állapotban és három éve közel kétmilliós árával nem is volt olcsó, olvasónk mégis áldozott rá gazdagon. Cserébe van egy megbízható, kényelmes, nyugalmat árasztó csatahajója, amit a 66 km/órán álló átlagsebesség és a 100 km-re 5,0 litert mutató átlagfogyasztás alapján higgadt sebességű autópályás utazásokra használ.

Lakkhibák vannak a tetőn és a bal hátsó ajtó alsó éle rozsdásodik, ennek ellenére az autó remek állapotú, új gumikkal, állófűtést is tartalmazó, nagyon gazdag felszereltséggel, vonzó extrákkal.

271 500 kilométerrel indultam el kipróbálni a kézi váltós kombit és a nagyobb Volvók gyors belső pusztulásához képest váratlanul jó állapotú, szépen megóvott utastér fogadott, sosem tolakodó citromillattal. A gyorsan foszló váltószoknya helyett itt a Spaceball-váltókarnak örülhettem. Az ezüstös műanyag csúnyán összekaristolható, de erre az autóra láthatóan vigyáztak.

Ránézésére nem nagy a hátsó lábtér, de csak azért tűnik így, mert hátul is kényelmesen hosszú az ülőlap. Valójában magas emberek is jól elférnek egymás mögött. Ha szükség van rá, a háttámla meredekebb állásban is rögzíthető a kettő közül, így picit több hely jut a csomagoknak, hátha pont ez hiányzik az ötödik ajtó lecsukásához.

A használt Volvo V70 és XC70 fontos erénye az igazán átgondolt és praktikus csomagtartó. Az ülőlapok felhajthatók, az üléstámlák az osztott rolóval meg a kétrészes kutyahálóval kényelmesen előredönthetők és az ülőlapokat is ki lehet venni. Kivett üléspárnákkal hosszabb lesz a sík csomagtér, kényelmesebb aludni az autóban.

Ha nem sikerül előredönteni az egyik támlarészt, sokszor a jobb oldalit, a hátsó üléstámla lehajtását valószínűleg az a kis rugós pöcök akadályozza meg, ami egy kart elhúzva kioldaná a zárat.

Ez elég gyakori gond, a kárpit és a burkolat között vízszintesen benyúlva egy csavarhúzóval benyomható a kampó és a háttámlát érzéssel megmozgatva ledönthető a támla a javításhoz. A V70 érdekessége, hogy az első üléstámlák is előrehajthatók, akár a vezetőé is, csak ott útban lesz a kormány. Az utas oldalán lehajtott támlával, a műszerfalra felcsúsztatva 2,8 méternél hosszabb tárgyakat is el lehet fuvarozni.

Mit mond a tulaj? Dr. Matyófalvi Áron Gábor, Volvo V70 D5, 2004, 271 500 km 2018 júniusában vásároltam az autót 240.000 kilométerrel, magyar tulajdonostól, aki nem sokkal előtte Németországból hozta be. 2004.12.13. a születésnapja, tehát már a faceliftes modell, a motorkód a méltán híres D5244T. Városban szinte egyáltalán nem használom, szinte csak hosszabb utakra, országúton és autópályán, így nem is fut sokat az autó. “Szabadidejében” parkolóházban áll, így nem süti a nap, nem veri az eső, meglátásom szerint ezzel is nagyban elősegítem a jó állapot megőrzését minél hosszabb ideig. Nem járatom az autót hidegindításkor feleslegesen, fél-egy perc helyben járatás után indulok is, hogy minél hamarabb elérje az üzemi hőfokot a motor (addig kímélő üzemmód, megfontolt gyorsításokkal, 2000 fordulat/perc körüli felváltásokkal). Induláskor, leállításkor mindig kinyomom a tengelykapcsoló-pedált, hogy ezzel is kíméljem a kettős tömegű lendkereket és az élettartamát is meghosszabbítsam. A féket is csak megállításra használom, nagy kedvencem a motorfék, amit sűrűn használok. Autópályás menet után, ahol főszabály szerint 110 km/h sebességgel közlekedem, én is hagyom kicsit hűlni a turbót, de mivel nem akarom feleslegesen és károsan agyontutujgatni az autót, néha azért elrúgom én is neki (megfelelően meleg motornál), hogy magasabb fordulaton is dolgozzon a motor bizonyos ideig. A fedélzeti számítógép szerint csupán 5,0 l/100 km a hosszú távú átlagfogyasztás. Vásárlás után én fóliáztattam le az ablakokat a B-oszloptól hátrafelé, illetve vettem két garnitúra eredeti Volvo-felnit, a téli 16 colos Eurus, a nyári szett 17 colos Tucana és a V70 kapott még egy eredeti Volvo gumiszőnyeg-garnitúrát is. A kocsi nem tudja mobiltelefonról a Bluetooth-os zenelejátszást, de a VDASH-féle modullal, melyet két éve rakattam bele, 50.000 forint körüli összegért, már képes a mobilról zenét lejátszani. Ezzel működik a gyári kihangosító is, így telefonálni is lehet a kocsiban saját mobilról, nem kell bele autós SIM-társkártyát helyezni. Gyakorlatilag az összes nyugta megvan a tankolásokról, csak és kizárólag prémium gázolajat tankolok bele, télen-nyáron egyaránt. A kocsit évente vagy 10.000 kilométerenként viszem olajcserére. Mivel a megelőzésben és a karbantartásban hiszek, nem pedig az utólagos javításban, bízom benne, hogy ezt a gondoskodást a kocsi meg is fogja hálálni. Az alábbi javítások voltak szükségesek a használt Volvo V70-en, amióta nálam van: – klímakompresszor csere + feltöltés gázzal, olajjal: 100.000 + 20.000 Ft volt nagyságrendileg – nyomásszabályzó szelep: 36.000 Ft. Ekkor cseréltettem az egyik ajtón a gumikédert és vettem a gyári gumiszőnyeg garnitúrát, így volt összesen 100.000 forint. – futóműállítás, talán 7000 forintért – fényszóró-polírozás és fóliázás: 12.000 Ft. A sötétítő ablakfólia 50.000 Ft körüli összegbe került mindennel együtt – vezérléscsere, olajcserével és egyéb apróságokkal: 210.000 Ft – fékfolyadék- és váltóolajcsere, a tekerőgomb modul javításával és műszaki vizsgával együtt: 100.000 Ft – a generátor-szabadonfutó cseréje, olajcserével és szoftverfrissítéssel: 135.000 Ft A fentieken túl a legfontosabb projekt a fényezés javítása, mert az én szememet nagyon bántja a lepattogzott lakk a tetősíneknél és a pár kisebb-nagyobb sérülés a karosszérián. Mindezek előtt azonban a bal hátsó ajtó belső élén, nemrég felfedezett rozsdafolt ártalmatlanítása lesz az elsődleges.

2401 köbcentis a motor, mégis olyan bizsergéssel, morajjal és diszkrét rezgésekkel kel életre, mintha egy kamion, sőt óceánjáró hajtóereje volna. A tulaj olvasta az S60-ról írt cikkünket, ennek nyomán a 163 lóerős D5-öt kereste a V70-hez, teljes joggal. Ereje, fogyasztása, tartóssága, hangja, megbízhatósága és egész működése örömforrás, nagy hiba volt a Volvónak lemondani az öthengeres motorjainak varázsáról.

Mert amit a V70 futóműben tud, az kevés ebben kategóriában. A rugózási kényelme közepes, a fordulókör messze túlzás, bár ezen lehet csökkenteni utólag a megfelelő besajtolási mélységű felnivel és a határolókkal eljátszva. A Four-C elektronikusan vezérelt lengéscsillapítású futómű sem hoz andalító kényelmet, kár vele növelni a hibalehetőségek számát és drágábbá tenni a lengéscsillapítók cseréjét.

Városba nem jó a kelletlenül forduló Volvo V70, de utazóautónak tökéletes, főleg a jobbik gyári hifi zengésével. Ahogy az öt henger diszkréten mormog, szól a zene, belőttem a deréktámaszt a motoros állítású, memóriás, kiváló bőrülésekben, hát a világ végéig elautóztam volna.

Motorok

Minden használt V70-es Volvóban öthengeres motort találtok. A PSA csoport 1,6 és 2,0 literes, négyhengeres dízeleit csak a 2007 utáni Mondeóval rokon utódba vette át a Volvo. A V70-be nem kerültek be a kortárs S80 keresztben beépített soros hathengeresei.

2435 köbcentis szívó öthengeresből 140 és 170 lóerős van. A 2,0T az 1984 köbcentire visszavett soröt turbóval, 180 lóerővel, egy jó erőben lévő, nyomatékos és nyugodt motor. Különböző verziókban, gyári állapotban a V70 elérhető 200, 210, 250, 260 és a V70R-ben 300 lóerő a feltöltött benzinesekkel, minimális hengerűrtartalombeli eltérésekkel 2319 és 2521 köbcenti között.

A T5 a modellfrissítés után nem 250, hanem 260 lóerős, ebben már a szívószelepek vezérlése is változó, nem csak a kipufogó oldalon. A hengerűrtartalom 2,4 literre nőtt, a turbófeltöltő egyenesen az R sportmodellből származik. A turbós benzinesek és a dízelek chiptuningja azért veszedelmes, mert a kézi és főleg az automatikus váltók nyomatéktűrése véges, pedig a motorok sokkal nagyobb teljesítményt is lazán kiráznak magukból.

Használtan marginális szerepű az Audi öthengeres dízele, amit 2001-ig használt a Volvo. Ez egy legendásan tartós és jó motor 140 lóerővel és 290 Nm-rel a C4-es Audikból. Egy baja van, hogy az eladó autókban az adagoló-felújítás a kocsi árával egy nagyságrend. 350-400 ezer Ft jól megcsinálni és mivel az eladó autók valahol 500 ezer és egymillió km között járhatnak, erre sajnos szükség lehet. Aki valahogy meg tud csípni belőle egy követhető előéletű autót, azt mégsem beszélnénk le róla.

2005-ig 130, 2005 és 2007 között 126 lóerős a 2.4D. Nyomatékmaximumban az utóbbi a jobb, 280 helyett 300 Nm-rel. Nehéz mellényúlni velük, ahogy a D5 163 lóerőre, 340 Nm-re beállított ősverziójával sem. Ez a motor 2003 tavaszától elérhető volt összkerékhajtással is.

2004 májusától egészült ki a dízelmotor-kínálat a 185 lóerős, már részecskeszűrős D5-tel. A 400 Nm nagyon vonzóvá teszi és ennek sincsenek különösebb típusbetegségei, ld. a szerviztapasztalatokat a cikkben.

Nagyon-nagyon ritka a blokkrepedés az öthengeres dízelmotoroknál. Ha előfordul, az is inkább a 2000-2007 közötti V70-be be sem szerelt, 1984 köbcentis öthengerest érinti. A blokkrepedéshez a kezdődő hengerfejesség vezethet.

Ezért fontos, hogy ha évi egyszer egy-két decinél több hűtőfolyadékot kell utántölteni az autóba, arról szóljatok a szerelőtöknek és ne öntögessétek a megoldás helyett! Mert így egy sima hengerfejtömítés-csere és hengerfejsíkolás helyett a motorblokk repedhet meg a hőtől, jellemzően a 2-es és a 3-as henger között. A kétliteres öthengeres érdekes motor, mert a hengerfeje azonos a 2,4 literes dízelével, így a hajtókarok, a dugattyúk és a főtengely cseréjével 2401 köbcentist lehet belőle építeni.

Többnyire elsőkerék-hajtású Volvo V70-ekből áll a használtautó-kínálat, de vannak 4×4-es autók is. Az emelt hasmagasságú, műanyag elemekkel marconábbá tett XC70 terepkombi mindenképp összkerekes. A keresztmotoros autóban a hosszában álló kardántengely forgatásához van szükség a hajtás irányát elfordító szöghajtóműre.

Ebben van egy gyengített hüvely, hogy ez törjön el erőltetéskor, ne a négykerék-hajtás drágább, nemesebb részei sérüljenek. Ilyenkor megáll a kardán, csak az első hajtás működik. Amíg a szöghajtóműről nem gyötrik le a bordázást, az alkatrész 110 000 Ft-ért cserélhető, de aki elakad az autóval, rúgatja neki és a hátsó hajtás kiesése után nem megy rögtön szervizbe, az ledarálhatja a szöghajtóművet, roncsolja a nyomatékátvivő bordázást a tengelyen és máris sokkal drágább a javítás.

Ezt is Kollár Tamástól tudom, a messze földön híres Volvo-szerviz vezetőjétől, aki Tényőn működik. A Győr közelében lévő településre Nyíregyházáról és Debrecenből is elautóznak azok az ügyfelek, akiket meggyőz az itteni munkakultúra, a Volvókra szakosodott mester gondossága és feneketlen típusismerete. Továbbá elfogadják. hogy gagyi és hozott cuccokat ő nem szeret beépíteni, mert jobb minőségük miatt gyári és gyári beszállítói alkatrészekkel dolgozik.

Szerviztapasztalatok, használt Volvo V70 2000-2007 Sokan nem mérik fel egy használt Volvo megvásárlása előtt, hogy egy nagy Volvo nemcsak újonnan prémiumtermék, de 15-20 évesen is az, így a karbantartási és javítási költségei nem tudnak Suzuki-árszinten maradni. Mivel ezek az autók használtan olcsón megvehetők, a tájékozatlan tulajt érheti kellemetlen meglepetés, hogy az autó árának jelentős része rámehet egy-egy javításra. Édesapámnak is a 170 lóerős benzines van a Volvójában, a 2,4-es szívó benzinesek nagyon jó motorok, a megfelelő törődéssel. Minden második olajszerviznél cserélni kell a kartergázszűrőt, különben az öthengeres belseje tele lesz olajsárral, ami eltömíti az olajfuratokat és főtengelycsapágy hibáját okozza. A korai autókban a Magnetti-Marelli-gyártmányú, tégla alakú fojtószelepekkel volt gond, amit 130 000 Ft kicserélni. Gond lehet a lambdaszondával és a katalizátorral. Két szonda van, utángyártott lambdaszondából a jó minőségű, pl. NGK és Bosch 65 000 Ft körüli áron vehető meg, a gyári 110 000 Ft, viszont a gyári mindig jó lesz. A légtömegmérő gyakorlatilag sosem megy tönkre rajtuk, az autók kora miatt a vákuumcsövek válnak csereéretté. Tisztában kell lennie vele, hogy a turbósokon kívül a szívó benzineseken is van vagy szívó- vagy kipufogó-oldali vezérlésállítás, aminek a vezérlésállító okoskerekét a hozzá tartozó szolenoiddal (mágnesszeleppel) kicserélni mintegy 200 000 Ft. Ha az erősebb turbós öthengeresekről van szó mindkét oldali változó vezérléssel, akkor a duplája. Amikorra, nagyobb futásteljesítménynél a szelepvezérlést állító VVT-egység elkopik, akkor hidegindításkor egy deci olajat kilökhet a motor, melegen viszont semmi baja. Emiatt sok kolléga azt hiszi, hogy a vezérműtengely alól folyik az olaj a tömítés hibája miatt. A szimmeringcsere és a következő reggeli hidegindítás után kiderül, hogy ez pénzkidobás volt, mert a VVT-kereket kell cserélni, megvéve hozzá a gyári vezérlésrögzítést és utána jól beállítva a rendszert. Bár a szívó benzinesekben is van kettős tömegű lendkerék, nincs velük gond. Nem is azért cseréljük ki időnként, mert tönkremegy, hanem mert az új kuplungot nem tudná biztosan végigszolgálni. A dízelek és a turbós benzinesek is kettős tömegű lendkerekesek. Dízelből a legkevesebb hibalehetőséggel az ős Volvo-motor, a 163 lóerős D5 jár. Üzemanyag-ellátása stabil, nincs részecskeszűrője, katalizátorának semmi baja, csapágyai nagyon erősek. Azt kell tudni róla, hogy a motor és a váltó között van egy gumidugó. Ha ez kijön, az okozhat olyan olajfolyást, mintha főtengelyszimmering ment volna tönkre, pedig azt felesleges kicserélni, mert nem fogja megoldani. Később ezt a gumidugót a gyár kiváltotta egy fémkupakkal. Tartós és jó dízelmotor a swirl-ösnek hívott D5, az örvényszelepes verzió is 185 lóerővel. Itt járó motornál kell 70 százalékra beállítani az olajszintet a szervizszámítógéppel, akkor lesz jó. Aki a nívópálca alapján a maximumra felönti, a 130-140 százalékos motorolajszint miatt pár nap után hibaüzenetet kap és vészüzembe váltó autóval jöhet leszívni a felesleget. A 2005-től bevezetett swirl-ös (e: szvörl, magyarul örvénylés) motor egyetlen hibája, hogy elkopik a csappantyúsort mozgató tengely a menetirány szerinti jobb oldalon. Ezt a pálcikát a vastag vízcső mellett találjátok, és azért esik le, hogy jelezze a kis golyó elkopását. Ilyenkor nem a pálcát kellene visszaheftelni, hanem a gömbfejes mozgatómechanika kopása miatt kicserélni a szükséges alkatrészeket. Direkt esik le a pálcika, így a szerelő tudhatja, hogy a csappantyúsort cserélni kell. A mozgatómechanika kihordási ideje sok várossal 120-150 ezer km, autópályán inkább kb. 200 000 km, mert ott kevesebbet dolgozik. Ha nem cserélik időben, akkor a pillangószelep romlik el a csappantyúsorban. Gyári előírás szerint ilyenkor a railcső és a porlasztók közötti kis üzemanyagcsöveket is ki kellene cserélni, aminek az anyagára plusz 60-65 ezer Ft, ezért sok ügyfél a régi csöveket teteti vissza, amivel nagyjából 250 ezer helyett 140 ezer forintból kijön az örvénycsappantyú javítása. Bár olajcserét nem ír elő a gyártó, a kézi és az automatikus váltókban érdemes olajat cserélni, hogy hosszabb legyen az élettartamuk. Csak és kizárólag gyári váltóolajat használunk, a többi megbosszulhatja magát. A váltóolaj-frissítés a 8,5 liternyi olajból 4 liter cseréjét jelenti, amit inkább 40, mint 60 ezer kilométerenként kell elvégeztetni, akkor még tiszta piros váltóolaj jön le. Ennek ára nálunk 50 000 Ft. A váltó átmosása és olajcseréje 12 liternyi váltóolajjal 110 000 forintba kerül, itt a váltóolaj-cserélő gép addig keringtetni körbe a friss olajat, amíg tiszta piros olaj jön ki a fekete, majd a barna és a sötétbordó helyett. Ha a használtan vett Volvo V70-ben megvolt a váltóolaj-cseréje, utána elég a frissítés. A kézi váltókban 30 ezrenként érdemes lecseréltetni az olajat, ez gyári kenőanyaggal 21 000 forintba kerül nálunk. Váltófelújításkor a szeleptömböt mindig cserélni szoktam. Gyáriban az alkatrészára nagyságrendileg 600 000 Ft, ezért inkább a váltó beszállítójától rendeljük Japánból vagy Amerikából. Így hosszú hetekig tart a szállítás, de 250 000 Ft körül kijön. Az automatikus váltók felújítása új szeleptesttel, új lamellákkal, új tömítésekkel, felújított wandlerral (hidrodinamikus nyomatékváltóval) a Volvók esetében 500-800 ezer forintba kerül a ráfordítástól és alkatrészigénytől függően, amit egy erre szakosodott szerviz végez. Az 500 ezres összeget azonban egy 185 lóerős dízelnél is meg lehet közelíteni a kettős tömegű lendkerék és a kuplungszett cseréjekor. Olajat és szűrőt kell cserélni a 4×4-es modellek Haldex-kupungjában is. Ennek költsége 50 000 Ft gyári olajjal, le kell venni hozzá a kardántengelyt is. Ha az olajszűrő eltömődik, nem kap olajat a tengelykapcsoló szivattyúja és elromlik. Nagy fordulókörét leszámítva kevés a probléma a használt Volvo V70 futóművével. A kormányművük 400 ezer km körül kezdi folyatni az olajat, ami 100 ezer Ft körül javítható, de 150 000 forintért vehettek felújított kormányművet is. Minden szerviznél fontos bezsírozni a kormányhatárolókat. Ha ez műanyag letörik, a túlforduló kerék beleér a kerékdobba. A Volvo V70 15, 16, 17 és 18 hüvelykes kerékkel volt rendelhető, ezért kerékszettet váltva a kormányhatárolót is cserélni kellene, az egyes felnikhez más-más színű tartozik. Kevés elektronikus baj adódik a használt V70-es Volvókkal. A fő hibalehetőség az óracsoporté, ami megnyilvánulhat az időóra pörgésében és a műszeregység lehalásában is, amikor semelyik műszer nem működik és csak a hibajelzés világít. Rendelhető új óracsoport 300 ezer forintért vagy garanciával 65 000 forintért megjavítjuk Mindössze 2000 forintból javítható a kanyarban lengedező tankajtó. A fedél azért lifeghet, mert a zsanérnál lévő rugó kis tartója letörik. Az autó a bezárás után pár perccel reteszeli csak a tankfedelet, nem rögtön. Egy tanács azoknak, akik hozzám hasonlóan beleszeretnek egy V70-be vagy XC70-be: kiváló minőségük miatt ablaktörlőlapátból és akkumulátorból is gyárit érdemes venni. Alig kerülnek többe a jó utángyártottnál és nagyon tartósak.

Használt Volvo V70 árak

Jelenleg a Használtautón összesen 48 darab V70-es Volvót hirdet tulajdonosa, tehát a választék jóval kisebb, mint a használtautó-importban erősebben érintett német konkurensekből. 800-850 ezer forinttól kaphatók a legolcsóbb használt Volvo V70-ek ebből a generációból, a kínálat szebb autóinak ára 1,5-1,8 millió Ft közötti.

Bármit is vesztek, számítsatok rá, hogy lesznek velük szervizkiadások! Ne az induljon Volvo V70-et venni használtan, akinek egymilliója van autóra, mert annyiból nem lesz boldog vele. Aki viszont áldozhat 2,5-2,8 millió forintot egy használt autóra, az 1,5-2 millió Ft között megvehet egy szép V70-et és a többiből felhozhatja olyan szintre, hogy utána sokáig csak karbantartásokra meg olajcserékre költsön, és évente vagy 10 000 kilométerenként lássa csak a szervizt.