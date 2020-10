Ehhez nem elég, ha az izzók vagy a LED-ek világítanak. Az is fontos, hogy fényükből mennyi és hogyan jut ki a fényszóróból. Magyarországon 14 év felett van a személyautók átlagéletkora, emiatt használt autók százezrei futnak elhomályosodott fényszóróval. „A mattulás fokától függően a műszaki vizsgán is megbuktatható az autó, ezen a héten is jön hozzám egy tulaj lámpapolírozásra, akinek ezen úszott el a vizsgája” – meséli Berecz Róbert, a Berecz Polírgarázs szakembere. Azt az autót jó okkal vágták meg a vizsgabiztosok, mert az elöregedett lámpák egyaránt veszélyeztetik a többi közlekedő és az autóban ülők biztonságát.

Amíg este 8-9 óráig tart a világosság és jók a látási viszonyok, sok ember úgy vezet, mint akinek igaza van. De idén is eljött az ősz, korábban kezdődik és tovább tart a sötét, pedig még csak október van. Újra előkerül a „Látni és látszani”, ami tökéletes szlogen, minden benne van, mégsem tud minden autóst arra sarkallni, hogy jól működő lámpákkal induljon útnak.

Előnyös a polikarbonát, de elöregszik

Valamikor az ezredforduló táján a mintázatlan „fényszóróüvegek” alapanyagaként a polikarbonát szinte teljesen kiszorította az üveget, mert sokkal ütésállóbb, jóval könnyebb, lényegesen pontosabb mérethatárokkal gyártható és több szabadságot ad a formatervezőknek. Mára ezek a fényszóróbúrák elvesztették egykor kristálytiszta átlátszóságukat a magyarországi használt autók jó részén.

Elváltozásuk oka elsősorban a napfény ibolyán túli (UV, azaz ultraviola) sugárzása, de a felpattanó kövek és a rosszul megválasztott tisztítószerek is fokozhatják a műanyag fényszóróbúra elöregedését.

A lámpák ronda öregedése nem korrelál egy használt autó megbízhatóságával és tartósságával. A Toyota Yaris első generációja, az E12-es Corolla, a Suzuki Ignis és az árához képest parádésan jól működő Citroën Xsara II fényszórója kívülről ugyanúgy csúnyán megsárgul, mint a rojtosra rozsdásodott Daewoo Matizoké.

Látványosan mattulhat a K12-es (2003-2010 közötti) Nissan Micrák, a II-es Cliók, korai Renault Thaliák első lámpabúrája, ahogy az Opelek közül a G és H Astrák vagy a C Vectrák fényszórói is gyakran kiáltanak polírozásért.

Amennyiben a fényszóró belseje nem öregedett el vészesen, a felülete nem repedt vagy vészesen karcos és működik a többnyire villanymotoros magasságállítás, akkor jobb megoldás a meglévő gyári fényszórók felületét újra ragyogóvá tenni, mint a lejjebb taglalt fényszórócserével bajlódni. A lámpacsere ellen és a felület újjávarázsolása mellett szól a környezetvédelem is.

Lámpapolírozás: fogkrémtől a profi megoldásig

De mi a jó megoldás? A témában a Berecz Polírgarázsban kértünk tanácsokat Berecz Róberttől. Neve van a szakmában, ő segített a karosszériapolírozásról és az utastér újjávarázsolásáról szóló cikkünkben is. Sajnos a lámpapolírozás árában és a mögöttes szolgáltatás értékében, színvonalában is nagy a szórás. A kontárok kártétele és a profik munkája közötti eltérés abban is megnyilvánul majd, mennyire lesz tartós a javulás.

Néhány lámpával az a legnagyobb eredmény, hogy az autó tovább közlekedhet vele, más fényszórókból újszerűt lehet csinálni. Az eredmény függ a fényes reflektorfelület állapotától is. A legtöbbször műanyagból, kiugró hőterhelés esetén alumíniumból vagy magnéziumötvözetből gyártott reflektornak az a feladata, hogy az izzó vagy a LED fényének minél nagyobb részét felvegye és az útfelületre irányítsa.

4+2 lépés: négy csiszolás, két polírozás

Ebben a szakműhelyben a fényszóró megtisztítását és maszkolását követően négy csiszolási és két polírozási fázisból áll össze a lámpapolírozás. Kezdésnek a durvább csiszolókorongok kerülnek a polírozógépre. A szakember az első két körben szárazon csiszol, előbb 500-as, majd 800-as szemcseméretű korongokkal. Az első feladat a régi, megsárgult lakk eltávolítása, a csiszolás nyomán hamarosan a gyári lakk porát látom a Mégane lámpáján. Ha az UV-fénytől elöregedett lakk eltűnt, utána a fényszóró enyhén összekaristolt műanyag felületéből is el kell távolítani egy leheletvékony réteget, ami a több mm vastag lámpabúrának egyáltalán nem árt.

Két vizes csiszolás követi a száraz fázisokat, előbb 1000-es, majd 3000-es papírral, utóbbi az én reszelős kezemnek simogatóan finomnak hat. A profi műhelyben saját keverésű folyadék síkosítja a fényszóró felületét a két művelet során, de használható csapvíz is (a házilagos lámpapolírozáshoz a keretes írásban adunk tanácsokat).

Lámpapolírozás: mennyibe kerül?

Ha kész a csiszolás, jöhet a matt felület fényesítése. A polírozás itt más technológiát jelent és más anyagokat igényel, mint a karosszéria megszépítésekor, mert ott a lakkal és a lakkon kell dolgozni, itt viszont lecsiszoljuk a lakkot. A végeredmény nagyon látványos, az elsőként megszépített jobb oldali fényszóró úgy fénylik, mint 2006-ban az első tulajnál.

Itt egy fényszóróbúra hatlépcsős megszépítése lecsiszolással, visszafényesítő polírozással és a védő lakkréteggel 15 000 forintba kerül, amiben mindkét fényszóró benne van. Az összeg egységár, nem függ a lámpa formájától és méretétől vagy a besárgulás mértékétől. A piacon körülnézve akadnak 10 000 Ft alatti és 40 000 Ft feletti ajánlatok is lámpapolírozásra, elég nagy a szórás.

Lakk, fólia, kerámia: mi védje a polírozott fényszórókat?

Ha a művelet után a lámpa semmilyen bevonatot nem kap, felülete nagyjából 2-3 évig marad fényes. Az öregedéstől többek között külső lakkréteggel védhetjük a fényszórókat. Sajnos a lakk csak addig óvja hatásosan a felpolírozott lámpákat, amíg egy felverődő kő le nem pattintja a bevonat egy részét – hívja fel a figyelmet a megoldás korlátaira Berecz Róbert. Ahol kap egy kavicsot, ott felpattan a lakk, befolyik alá a víz és ronda lesz, ezért ő nem lakkozza a fényszórókat, hanem fóliát használ.

A fólia tartósabb védelmet nyújt, mint a lakk, ideértve a kavicsfelverődést is. A lámpafóliázás négyzetméterre megy, ára tehát a fényszóró méretétől függ. Nagyságrendileg egy viszonylag nagy lámpára, mondjuk a BMW X5-ére, a fóliás védelem 10 ezer forintba kerül oldalanként, tehát 20 ezer forint körül mozog a kettő.

Új autóknál különösen nagy jelentősége van a fóliás külső fényszóróvédelemnek. Ahol gyári alkatrészként 400-500 ezer forintba tud kerülni egy gyári első fényszóró, ott nagyon megéri a fóliát azonnal feltetetni, amikor kijöttök a szalonból, mert még a casco önrésze is messze nagyobb összeg a védelem költségénél. Ez különösen igaz gyorsforgalmi utakon sokat használt autókra, amelyeket nagy sebességgel érnek a felpattanó kövek. A legtöbb ma futó autó fényszórómintáját internetes adatbázisból ki lehet keresni és a felragasztandó fóliát számítógép vágja formára, igazán precízen.

Aki szereti az autóját és a legjobb megoldást keresi, új és használt autón is áldozhat a fényszórók kerámiabevonatára. A kék Mégane CC esetében a védőfóliára került fel a kerámiaréteg, de kerámiázással a le nem fóliázott fényszórók is védhetők, a kettő nem egymás feltétele. A kerámiabevonat ára oldalanként 2000 Ft, amivel teljessé válik a védelem és tartósabbá az elért eredmény.

Fényszóró-polírozás: ha saját magatok csináljátok Neki lehet esni a fényszóró-polírozásnak fogkrémmel, WD40-nel, étolajjal és amit még az internetes videók kiadnak, de bizonyos anyagokkal kár vesződni. Az étolaj és a WD40 nem erre jó, ahogy a fogkrém csiszolóképessége sem alkalmas az elpusztult, kemény lakk leszedésére. A diszkontáruházakban és autós boltokban kapható lámpapolírozó készletekkel kecsegtetőbb a munka, csak ne várjatok tökéletes eredményt! Mielőtt belevágsz a házilagos lámpapolírozásba, mérlegeld a költségét, nem lesz-e aránytalanul drága beszerezni a tényleg jó anyagokat és kibérelni vagy megvenni a megfelelő gépet a család 1-2-3 autójához. A lámpájukat maguk gyógyító autósoknak a szakember legelősorban is azt javasolja, hogy ne dolgozzanak flexre vagy fúróra tett csiszolókoronggal, mert a hirtelen működő, gyorspörgésű eszközzel nagyon könnyen megéghetik a műanyagot. Az egy helyben forgó fejű gépek nem is erre valók, ezért találták fel az excenteres csiszológépet, amit ő is használ. Saját kezűleg polírozva az a legkiábrándítóbb, amikor a vizesen szépen csillogó felület szárazra törölve még mindig matt és további munkát igényel. Enyhe nyomással dolgozzatok, nem szabad izomból a műanyagra szorítani a csiszoló és polírozó korongokat. Sajnos a házilagos megoldásnak megvannak a korlátai. A lámpátok szebb lehet utána, de elmegy vele az idő és az eredmény ritkán olyan, mint amire igazán vágytál. Mert nincs benne a mozdulat a kezedben, nem olyan jók a felhasznált anyagok és még nem csináltál meg több tucat vagy több száz fényszórót. Ha ezzel tisztában vagy, akkor nem fogsz csalódni és a saját munka öröme akkor is adott, ha az eredmény nem tökéletes.

Polírozni vagy újat venni?

Bár a használt autók értékét növeli a szépen csillogó fényszóró és értékesítésüket is megkönnyíti, nem mindegy, mekkora ráfordítással jár mindez. A fényszóró-polírozás árának mérlegelésekor az elméleti alternatíva a csere gyári új fényszóróra, a megfizethetőbb megoldás pedig a csere utángyártott lámpára.

Ehhez a második generációs Renault Mégane-hoz H7-es utángyártott főfényszórót 30-65 ezer forint között találni. Ha egy neves márkához ragaszkodunk, akkor a 2006-os autó eredeti fényszóróját is gyártó Valeótól darabonként 35-55 ezer Ft között vehetünk új első lámpát. A gyári cserealkatrész ennél is jóval drágább. Ezekben az összegekben nincs benne a magasságállító motor, azt az előző fényszóróból kell átszerelni. Tehát mindkét meglévő fényszóró polírozása sokkal olcsóbb egyetlen cserealkatrész áránál.

Utángyártott alkatrésszel nagyon sok használt autó fényszórói mozognak a 30-70 ezer forintos tartományban. Az erős mattulásra hajlamosak közül például a T25-ös, 2003-2008 közötti Toyota Avensis és a 203-as, 2000-2007 közötti Mercedes C-osztály első lámpái is hasonló ársávban szórnak.

Autója válogatja, hogy a fényszórócseréhez le kell-e venni a lökhárítót, de inkább igen. A leszerelés a csavarok oldásával többnyire nem bonyolult, szépen visszarakni már nehezebb lesz, pláne, mert a 15 év körüli autók lökhárítóit többnyire érte már annyi ütés, hogy kicsit csálén álljon, deformálódhattak a fülek, nem minden csatlakozási pont talál könnyen egymásra visszaszereléskor.

Bőven visszahozza az árát

Megsárgult, elhomályosodott fényszóróval egy használt autó bánatos a vevők szemében. Akkor is elaggott, kiöregedett autónak hat, ha a karbantartására fordított összegeknek köszönhetően a technika még kilométerek százezreit kiszolgálná.

Csillogó lámpaszemekkel az autó értékesebbnek tűnik, ami az egymillió forint körüli-alatti ársávban a kocsi lemosása, a dísztárcsák pótlása és a karosszéria polírozása mellett a legolcsóbb, de leghatásosabb értéknövelő tényezők egyike. De a lényeg a jobb világítással javuló biztonság. Induláskor még kapok egy tippet Berecz Róberttől a fényszórók megóvásához: amikor lehet, parkoljak árnyékba vagy orral északnak, hogy a Nap ne tűzze a frissen újjávarázsolt lámpákat.