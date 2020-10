Varga Tibor, a Vezess használtautó-vásárlási szakértője, az Autóvizsgálat.hu vezetőjeként nap mint nap a megfelelő autó kiválasztásában és átvizsgálásában segít ügyfeleinek, kollégáival együtt. Vele készítjük az Értékbecslő sorozatot a Vezess videocsatornájára. Rengeteg jó és reménytelen autót vizsgált már át, az érdekesebb eseteket külön cikkekben is megosztja veletek, hogy felkészültebben indulhassatok autót nézni és jobb használt autót vásárolhassatok. Ezúttal arról a helyzetről ír, amivel a használt autót vásárlók gyakran találkozhatnak: az eladó zsebnepper. Varga Tibor többi cikkét ide kattintva olvashatjátok el.

Ezt is megtudtam. Nem értek én az autókhoz és mitugrálokénitt! Pedig azt hittem, kicsit igen – ezért is bátorkodtam 20 évig foglalkozni velük – erre most kiderül, hogy mégsem! Mindezt egy parkolóban tudtam meg egy szerda délután két nyárfa között. Összeomlottam és megsemmisültem.

Ha hihettünk volna a hirdetésnek, a 2010-es Honda Civic olyan makulátlan (ún. patika) lett volna, mint ez itt. A kép illusztráció

Ezt a megvilágosodást egy zsebneppernek (a definíciót lásd alább) köszönhetem, aki szerencsére ért az autókhoz (és az adócsaláshoz), ezért hitelesen tudta meghatározni szakmai felkészültségemet és mitugrálásom mértékét, vagyis helyét, hogy pontosak legyünk.