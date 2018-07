A Vezess szakértői csapatát erősíti Varga Tibor. Az autovizsgalat.hu vezetője főállásban a megfelelő autó kiválasztásában és átvizsgálásában segít ügyfeleinek, a Vezessen pedig használtautó-vásárláshoz ad tanácsokat. Rengeteg jó és reménytelen autót vizsgált már át. Az érdekesebb eseteket külön cikkekben is megosztja veletek, hogy felkészültebben indulhassatok autót nézni és jobb használt autót vásárolhassatok. Varga Tibor, erejéhez mérten, szakértői rovatunkban is válaszol használt autókkal kapcsolatos kérdéseitekre.

Leegyszerűsítve a dolgot a németországi használt autókon kevesebb a külsérelmi nyom és szervizeltségük is jobb lehet, mint az Olaszországból behozottaké, viszont az aljuk úgy nézhet ki, mint ezé a H Astráé

Nem minden kereskedő gazember és nem minden hirdetés átverés. Sok becsületes magánszemély és kereskedő van, aki próbálja eladni a használt autóját és megfelelően tájékoztatni a vevőt az autó esetleges hibáiról, sérüléseiről. Ők szerintem a 30 százalék. A maradék 70 megpróbálja elkendőzni azt a tényt, hogy használt autóinktól általában akkor válunk meg, ha gazdaságtalan a javítása, összetört, esetleg több olajat fogyaszt, mint Jockey Ewing whiskyt egy Samanthával átveszekedett este után.

Persze előfordul az is, hogy lecseréljük a régi, nagy becsben tartott autónkat egy új autóra, de ezeknek a jó állapotú autóknak az ára általában tükrözi az állapotukat. Kereskedő ilyen autót ritkán vásárol meg, mert egyszerűen nem lehet haszonnal továbbadni rajta.

Ami nem működik: a legolcsóbb legyen, de hibátlan

A Star Warsból tudhatjuk, hogy az erő mindkét oldalán gond van. A hazai vevő elvárja a lehető legjobb állapotot, a rozsdamentes karosszériát, a hibátlan műszaki tartalmat akkor is, ha a kiszemelt autó a kínálat egyik legolcsóbb darabja. Szeretünk eldicsekedni a szomszédnak, vagy a feleségünknek, hogy megcsináltuk az évszázad bizniszét és megtaláltuk az egyetlen 12 éves autót, ami sosem volt törve és csak 124 580 kilométert futott, mert a pap felesége vitte vele a misebort minden vasárnap reggel a plébániától a templomig és kétszer elutaztak vele a Vatikánba.

A realitás messze áll ettől. A Nyugat-Európából behozott autók alja attól függően van szétrohadva, hogy hegyes-dombos vidékről érkeztek, ahol a só télen szétmarta, vagy laposabb-melegebb területen használták őket, esetleg délebbre, ahol kevésbé sóznak.

Jellemzően a Németországból és Ausztriából érkezett autók alját jobban megtámadja a korrózió, mint az olasz autók alját. A nagy csizmából érkezett autók ezzel szemben kevésbé szervizeltek és rengeteg sérülés, karcolás található rajtuk. Az ülésfűtés általában bőrüléssel is hiányzik az extrák közül és a beltér is leharcoltabb, mint a német autóké. Persze mindig vannak kivételek. Találkoztam már szinte rozsdamentes német Opellel és Olaszországból érkezett rozsdaboglyával. Természetesen magyar autó is rohadhat és lehetnek műszaki problémái, de jellemzően a külföldről érkezett példányokon valahol kilóg a lóláb.

Ne gondoljuk azonban, hogy tőlünk nyugatra csak lepusztult csotrogányok szaladgálnak és a keletről érkezett neppernek nem lenne miből választania. Az ok sokkal egyszerűbb. A jó állapotú autónak kint is ára van, pláne az évek óta 300-330 forintos euróval. Ezeken nem lehet itthon hasznot termelni, mert a magyar vevő alapból elvárja kiváló állapotot, bármilyen olcsó is az autó.

Lepukkant külföldiből lesz itthon az alig futott használt autó

Ezért alakult ki hazánkban ez az ellentmondásos helyzet: a kereskedők megveszik külföldön a lepukkant, sok kilométeres, sérült, hibás, elrozsdásodott autókat. A magyar határ különleges elektromágneses tere visszapörgeti a kilométerórát annak függvényében, hogy a járgány esztétikai állapota mennyit enged letagadni. Esetleg kap a motor egy kis adalékot, hogy ne füstöljön annyira, két hétig.

A rozsdával, ha nem látszik, keveset foglalkoznak, mivel a hazai vevő nemigen néz a kocsi alá. Elég, ha a festést kijavítják és/vagy felpolírozzák. Kárpitot tisztítanak, hogy csillogjon az autó és minden kívülről látható hibát próbálnak olcsón eltüntetni, mert szakszerű javításra nincs keret. Nem marad haszon. Ennyi elég is, hogy eladható legyen az autó, mert az átlag vevő nem szakember és a legfontosabb, hogy a nap megcsillanjon a gépháztetőn és friss tisztaság fogadja, ha beül és a kilométer-számláló csalogatóan kevés értéket mutasson. A többihez úgysem ért.

Használt autók: tízből hetet el kell engedni

Hangsúlyozom még egyszer: nem minden kereskedő csaló és nem minden magánszemély-eladó hazudik az autójáról. A legtöbb esetben egy ügyfélnek több autót átnéznünk, mire megtaláljuk a megfelelő autót. Arányokban kifejezve tízből hét autót el kell engednünk, mert valami hibája van, amiért nem éri meg megvenni, esetleg a vételárban nem sikerül megegyezni az eladóval. A maradék három autó viszont gazdát cserél és a vége happy end. Szerencsére egyre többen gondolják, hogy az összespórolt pénzükért szeretnék a legjobb autót megtalálni és a segítségünket kérik a megfelelő autó megtalálásához.

Sándor szerette volna megajándékozni a lányát, Ágit az első autójával. Egy délelőtt felhívott és a segítségemet kérte, mert elveszett az autóhirdetések erdejében és nem értette, miért szerepel minden leírásban csupa szép és jó közhely. Kinéztek pár hirdetést és megbeszéltünk egy találkozót egy keddi napra, hogy átvizsgáljunk pár autót és kiválasszák a legmegfelelőbbet.

Futóműsérült fekete csillogás – Kia Cee’d

Az első kiválasztott autó egy 2012-es 1.4 benzines Kia Cee’d volt. (Részletes használtautó-bemutató a 2007-2013 közötti Cee’d ED-ről itt.) A hirdetésben a szokásos ígérethalmaz szerepelt: sérülésmentes, garantált kilométer, gyönyörű állapot és fantasztikus képek emelik magaslatokba a gyanútlan vásárló kedvét, hogy azonnal telefont ragadjon és időpontot egyeztessen az eladóval, akinek sikerült megtalálni, csak nekünk, Németország legszebb használt Cee’djét, kedvező áron.

A vidéki telephelyre érve valóban csillogó fekete, szép esztétikai állapotú Kia Cee’d fogadott bennünket. A festékréteget megmérve minden elem felülete hasonló, gyári értéket mutatott. Azonnal feltűnt azonban, hogy a bal első sárvédő felső éle ki volt ragasztva. A gyárban nem maszkolnak. Ezt a sárvédőt utólag festették. Egy ügyes fényező simán lefesti az elemeket gyári vastagságra, ezért nem elég csak a műszer értékeire hagyatkozni a karosszéria és festés vizsgálatához.

Önmagában nem gond, ha egy elem festve volt egy nyolc éves autón, de ebben az esetben hamar fény derült a festés okára. Az első fényszóró búráján és a ködlámpán szintén korábbi sérülés nyomai voltak láthatóak. Jobban megvizsgálva az autó bal elejét és alját, azonnal megértettem, mi okozhatta a sérülést. A Kia segédkerete és bal első futóműve sérült volt.

Valószínűleg egy padkára ugrathattak fel vele, amitől sérült a segédkeret, a lökhárító, a lámpák, a futómű és a sárvédő. Ebből javításkor elégnek ítélték kicserélni és lefesteni a lökhárítót és a sárvédőt. A többi úgysem látszik. Az ütés a segédkereten keresztül kismértékben elmozdította a hossznyúlványt is, ezért a szakszerű javításhoz az autót valószínűleg húzatópadra kell tenni. Az első lengőkaron szintén erős ütés nyomai látszottak. A gumi futófelülete a sérülés miatt aszimmetrikusan megkopott. A további átvizsgálás és műszeres vizsgálatok igazolták, hogy a sérülést leszámítva valóban jó állapotban van az autó.

A kereskedő először semmit nem tudott az autó sérüléséről, aztán kiderült, hogy mégis tud a sárvédő újrafestéséről. Ha pedig tudott a festésről, tudnia kellett a teljes sérülésről is, mégis meghirdette az autót sérülésmentesnek. Hozzátette még, hogy 25 000 forintért lehet kapni bontott segédkeretet nem messze a kereskedéstől. Vajon miért kérdezte meg az árát, ha nem tudott a sérülésről és miért nem cseréltette ki és javíttatta meg az autót szakszerűen? Természetesen azért, mert csökkentette volna a hasznot. A rövid folytatás sablonos volt: Az „akkor vegyünk új autót” és hasonló szlengek után továbbálltunk és elmentünk megnézni a második autót, ami egy Opel Astra volt.

Kívül-belül szép, alul merő rozsda – Opel Astra H

A fővárosi kereskedésben szintén szép állapotú, ötajtós Opel Astra 1.4 várt ránk. Az Opel Ecotec-motorjainál gyakori probléma a magas olajfogyasztás. A motorolaj kokszosodása, ami a rossz olajminőség és a sok rövid távú használat velejárója, hamar elkoptatja a gyűrűket meg a szelepszárszimmeringeket és csökkenti az olajfuratok átmérőjét, ami megnövekedett olajfogyasztáshoz vezet. Ez más autóknál is probléma, de az Ecotec-motorok érzékenyebbek erre.

Az autó esztétikailag és műszakilag remek állapotban volt, egy dolgot kivéve. Németországból érkezett és az alján rengeteg rozsda volt a korához képest. A rozsda az egyik legnehezebben javítható hiba az autón. Ha egy kuplung csúszik, az alkatrészek cseréje után az autó újra hibátlanul működik, viszont a rozsdásodást nehéz megállítani. A rozsdára fújt alvázvédő csak eltakarja a problémát, nem orvosolja. Amennyiben két lemez között indul meg a korrózió, sajnos menthetetlenül elrohad. Ha kivágják később a rohadt részt, akkor a hegesztés mellett kezd rozsdásodni újra és pár év múlva 3 centivel a javítás mellett lesz rozsdás az elem. Ebben az esetben legalább nem írták a hirdetésben, hogy rozsdamentes. Igaz, ha nem vizsgáljuk meg az alvázat, valószínűleg nem is szóltak volna.

Ebben az esetben a megoldás: Hyundai i30

Vissza vidékre! Ezúttal egy 2010-es Hyundai i30 1.4 a kiválasztott. A Kia Cee’d és a Hyundai i30 szoros rokonságban állnak. Műszakilag azonos tartalom, kicsit más dizájn és felszereltség. Ez az i30 a különleges színével keltette fel Ági érdeklődését. Nehéz mellélőni Kia-Hyundai fronton. Ha nem sérült az alváz és a karosszéria (mint az első esetben), megbízható, egyszerű technikát kapunk a pénzünkért. Semmi extra teljesítmény, vagy szuper futómű, de világvégeálló, egyszerű, megbízható alkatrészek. Ebben az esetben sem volt ez másként. Műszakilag kifogástalan, egyedi színű, egyedi belterű autót sikerült találnunk porszáraz motorral és váltóval, rozsdamentes kasztnival. Három elemet újrafestettek, de az autó vázszerkezete, hézagai hibátlanok voltak.

Valószínűleg a kereskedő az elemek sérülése miatt jutott hozzá olcsóbban az autóhoz Németországban. A rétegvastagság-mérő nem mutatott magas értékeket. Mindenhol 200 mikron alatt volt a festékréteg. Az autóhoz járt négy télikerék és vezetett szervizkönyv. Az óráját nem pörgették. Némi alkudozás után sikerült mindenki számára megfelelő összeget kialkudni a kereskedővel. Pár nap papírmunka és Ági boldogan átveheti az első autóját.