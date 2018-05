Új Ferrarit vásárolni nem is olyan könnyű, mint gondolnánk. Főleg, ha valami különlegesebb modellről van szó, mert abban az esetben az olaszok kegyetlen módon válogatnak az ügyfelek között. Néhány esetben előre ki is jelentették, hogy annak a kéréseit teljesítik előbb, aki több extrát kér az autójába és ezzel együtt több pénzt is hagy a kasszánál. Enzo Ferrari korában még ennél is nagyobb furcsaságok történtek az ügyfelekkel. Többek között ezért is érdemes megnézni a még nem koros, de már használt Ferrarikat is. A magyar rendszámmal rendelkező kínálat teteje elég egysíkú, leginkább piros vagy fekete 458-asok vagy 488 GTB-k közül szemezgethetünk. Most összegyűjtöttük az 5 legdrágábbat, a képekre kattintva megnézheted a hirdetést is.

Ferrari 458 Italia – 61 490 000 Ft

A Ferrari 458 Italia az egyik legnépszerűbb modell, ráadásul az utolsó szívómotoros a témában. 4,5 literes, V8-as motorja 9000-es fordulatnál 570 lóerőt teljesít. Álló helyzetből 100-as tempóra 3 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 340 km/óra.

Ferrari 458 Spider – 62 500 000 Ft

Technikájában azonos a nyitott tetős kivitel a 458 Italia-val, de a 2 évvel később bemutatott Spider verzió végsebessége 320 km/órában korlátozott. Gyorsulásban nincs különbség. A nyitható keménytető állítólag 25 kilogrammal könnyebb, mintha az előd vászonteteje és 14 másodperc alatt tüntethető el.

Ferrari 488 GTB – 66 666 666 Ft

Átfogóan frissítették a 458-ast, aminek eredménye a 2015-ben megjelent 488 GTB. Ebben már a Ferrari új fejlesztésű 3,9 literes, biturbó V8-as a dolgozik 670 lóerővel és 760 Nm nyomatékkal. 100-ra 3 másodperc alatt gyorsul, a végsebessége 330 km/óránál korlátozott.

Ferrari 458 Italia – 69 999 000 Ft

Valószínűleg remek állapota és a 10 ezer futott kilométer indokolja, hogy ez a fekete 458-as magasabb áron kelleti magát, mint egy egészen friss 488 GTB.

Ferrari 488 GTB – 85 000 000 Ft