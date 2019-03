TDI? TSI? Ilyesmi nem volt az Audi standján a 2019-es Genfi Autószalonon. Brand Schot, az Audi igazgatótanácsának elnöke látványos show keretében mutatta be a március eleji autószalonon a márka új portékáit, amelyek egytől-egyig villannyal működnek – részben vagy teljes egészében. Nincs megállás a már általunk is próbált, elektromos hajtású e-tron SUV után, négy olyan új modell is érkezik 2020 végéig, amiben nem találunk hagyományos, belsőégésű motort.

A kifejezetten Kínának szánt Audi Q2 L e-tront most nem mutatták meg nekünk, bemutatója pár héten belül várható a távol-keleti országban. Láttunk viszont három látványos, európai piacra szánt villanyautót, valamint négy meglévő modell plug-in hibrid változatát – utóbbiak már saját lábukon gurultak be a színpadra, ráadásul mind Győrből származó motorokkal.

Kupésított e-tron

A jövőben megjelenő villanyautók viszonylag sok, szám szerint négy különböző padlólemezre készülnek majd az Audi szerint. Az egyik az e-tron alapjául is szolgáló MLB platform, amely nem villanyautókhoz készült alapvetően, hiszen a normál Q5-ös is erre épül. Egy erős módosítás után viszont viszont alkalmas a célra, és az elöl-hátul egy-egy villanymotort tartalmazó, összekerékhajtású e-tron, és a most látott egyik újdonság, az e-tron Sportback is ezt a padlólemezt kapta.