Ezúttal is a Genfi Autókiállítás helyszínén rendezték az Év Autója eredményhirdetését, de most, a 2019-es alkalommal minden másként történt, mint eddig. A beszédek szépen lementek, a döntőbe jutott hét típus kapott pontjainak ismertetése is elkezdődött, majd hamarosan a feje tetejére állt minden. A pontszámokat országonként, az országok ABC sorrendben betöltött helye, azon belül pedig a zsűritagok alfabetikus sorrendje alapján ismerteti a zsűri elnöke. Így először a három osztrák újságíró pontjait ismerheti meg a közönség, majd a két belga kollégáét és így tovább, miközben autónként folyamatosan összesítik a kapott pontokat.

Ezúttal már menet közben nőtt a feszültség, mert a végső döntőbe jutott hét típus közül hol egyik, hol másik vezette a listát. Olyan is megtörtént, hogy a korábbi listavezető több helyet csúszott hátra, majd újra visszatért a küzdelembe. Arra azonban senki sem számított, ami a végén történt, nem utolsó sorban az utolsó, azaz az angol (United Kingdom) újságírók szavazata nyomán. A többit meséljék el a képek!

Az összesen 38 újdonságot felvonultató nevezési listáról a hét típust tartalmazó döntőbe jutott autó közül a hetedik helyet szerezte meg a Mercedes A-osztály 116 ponttal. A Vezess olvasóinak 13 százaléka gondolta úgy, hogy első helyet érdemelne a kis Merci, ami a vezess szavazati listáján a harmadik helynek felel meg. Az adható 25 pontból én 4 pontot adtam az A-osztálynak, amivel a megosztott harmadik hely volt az övé

Itt szeretném még egyszer megköszönni a Vezess minden olvasójának, hogy részt vett a szavazáson, közöttük azoknak is, akik hozzászólásukkal, véleményükkel színesítették a szavazás lefolytatását.

Még egyszer köszönöm!