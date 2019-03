Most egy kicsit formálisabb élményben volt részünk: interjút készíthettünk Peter Schoppmannal, a márka regionális igazgatójával. Olyasmikre voltam kíváncsi, hogy nem gáz-e ma már elektromos Rolls helyett egy füstölgő V12-essel megjelenni a Gazdagok Titkos Gyűlésén, hogy van-e vegán Rolls azoknak a milliárdossá vált youtubereknek, akik irtóznak a pandagyapjútól és a bébifókabőrtől, vagy hogy megnyílik-e végre az első budapesti márkakereskedés, ha már decemberben a Bentley is úgy érzékelte, itt az idő helybe hozni a sok új magyar gazdagnak a négykerekű luxust.

A Rolls-Royce standján régi barátunk, Frank Tiemann, a márka kelet-európai és közel-keleti piacokért felelős utazó nagykövete fogadott bennünket. Tőle szoktuk átvenni rövid tesztre a Gresham palota előtt a Rollsokat, amelyekkel végigturnézza a régiókat, illetve egyszer ő szervezte le életem örök első számú szakmai élményét, amikor is egy Ghost és egy Wraith súlyos kulcsát a kezünkbe nyomva útnak eresztett bennünket, hogy vigyük el lábon Szófiába a két gyönyörűséget.

– Magyarország az egyik legígéretesebb piaci régió számunkra, – mondja Schoppman úr, és nem röhögi el magát közben! -, de mi mindig nagyon óvatosan bővítjük hálózatunkat és úgy érezzük, még nem érkezett el az idő egy önálló szalon megnyitására Budapesten. Egyelőre csak figyeljük az üzleti lehetőségeket és folyamatosan értékeljük, mire számíthatunk a jövőben.

– Hogyan látja a Rolls-Royce a luxusautók jövőjét? Mikor várható, hogy az általános autóipari villamosítási hullám elér ebbe a szegmensbe is, mikor lesz kínos egy lágyan doromboló, de mégiscsak környezetszennyező benzinmotorral közlekedni a luxusautó-tulajdonosoknak?

– Számunkra ez most a nagy kihívás, alkalmazni autóinkban a műszakilag teljesen logikus és indokolt hibridtechnológiát és feltárni, merrefelé is induljunk tovább az elektromos hajtással. Öt legnagyobb piacunkon (az Egyesült Államok, Kína, Japán, az Egyesült Arab Emírségek és Nagy-Britannia) jól érezzük, milyen fontos ez a téma és kétségtelen, hogy az “electrification” eléri a szuper-luxusautók világát is. A mi feladatunk, hogy a megfelelő pillanatban jelenjük meg az új megoldásokkal. Nekünk nem kell elsőnek lenni, nekünk nem kell másodiknak lenni ebben a folyamatban, nekünk a Rolls-Royce értékeit kell nyújtanunk akkor, amikor ez már biztonsággal megvalósítható. Nézzük a Cullinant: mindenki azt mondta nekünk: miért nincs még SUV a kínálatotokban, elkéstetek, elkéstetek. De mi nem késtünk el, hanem megfigyeltük a kibontakozó új igényeket, és tessék, itt a Cullinan, amelyről az ön egyik kollégája nemrég azt írta: itt a Cullinan, az SUV-k Rolls-Royce-a, a legjobb SUV.

– Jelenleg hogy látja, mikor léphet színre az elektromos Rolls-Royce?

– A következő évtizedben – mondja Schoppman úr, és én csak most, a felvett interjú visszahallgatásakor veszem észre, hogy 2019-ben azt mondani, hogy a ’20-as években valamikor; mennyire jellemző is ez a márkára. Fontolva haladás kimaxolva.

– Persze sokat segít a RR-nak ebben a kivárásban, hogy a BMW-csoporton belül a kis példányszámú gyártással könnyen el lehet kenni a nagy motorok emisszióját, ugye?

– Természetesen megvannak az előnyei ennek a helyzetnek, de azért ne gondolja, hogy nem foglalkoztat minket a téma. Bizonyára emlékszik a Phantom 102 EX nevű tanulmányautónkra, amely már 2011 -ben képes volt arra, hogy 300 kilométert megtegyen egy feltöltéssel. Éppen itt, Genfben bizonyítottuk ezt be azzal, hogy néhány kollégáját körbevittük az autóval a Genfi-tó körül, és megmutattuk, hogy az autó tényleg tudja, amit állítunk.

– Milyen változásokra számíthatnak a RR-vásárlók a fedélzeti elektronikát illetően? A virtuális műszeregységek, az érintésérzékeny kapcsolóknak lesz helyük a jövő Rollsaiban?

– Ahogy erre már kitértünk, a BMW-csoport tagjaként hozzáférésünk van a legkorszerűbb technológiához. Ha a vásárlóink igénylik, természetesen mindennel fel tudjuk szerelni az autóinkat. De a szuper-luxusautók világában ez természetes is. Viszont úgy érzékeljük, hogy vásárlóink is szeretik, ha mindig csak akkor találják meg az új ötleteket a mi autóinkban, amikor azt már tökéletesre csiszoltuk. Emlékszik, milyenek voltak az első adaptív tempomatok: rángatták az autót, túl hirtelen fékeztek, gyakran szükségtelenül. Ezt nem engedheti meg magának egy Rolls-Royce, nálunk nem mehet az újdonság a kényelem rovására.

– Világos, de mégis: a prémiumautóknál, sőt, már Volkswageneknél is elterjedt, hogy az autós a Google Maps műholdképét a kormány mögött, a műszeregységben megjelenítve navigálhat. Vagy ott a távirányított, a kulcsról irányított parkolás, amit már nem is csak a legnagyobb BMW-k tudnak. Ez a látványos és megoldás nem hiányzik egy mai Rollsból a vásárlóknak?

– Valóban van rajtunk egyfajta nyomás, de a Bespoke-programon, a személyre szabható kialakításokkal nagyon sok mindent meg tudunk oldani. Ezzel együtt elmondhatom, hogy vásárlóink nem panaszkodnak a Rolls-Royce-ok konnektivitási képességeire. És, nézze, mi nem az autóipar részei vagyunk, mi a szuper-luxustermékek világában működünk. Egy Rolls-Royce-ot nem Ferrarik, Bentley-k képességeihez viszonyítva ítélnek meg a vásárlók. A mi értékesítésünk, a mi ügyfélszolgálatunk sokkal inkább egy exkluzív ingatlanok építésével-kereskedelmével vagy belsőépítészettel foglalkozó ügynökség munkájához hasonlít.

Az autós média sokszor nem érti meg ezt, de az ön által említett távirányítású parkolás remek példa arra, mi az, amit nem igényelnek a vásárlóink. Egy Rolls-Royce parkolása során a legjellemzőbb, hogy a szálloda alkalmazottja vagy a garázsmester viszi el a tulajdonostól az autót.

– Milyen anyagok, kárpitok lesznek a jövő Rollsaiban? A műanyagok, szintetikus anyagok használata nemigen fér össze a márkával, viszont egyre erősebb a természetvédelem, az állatvédelem normáinak való gyakran túlzó megfelelési igény a nagyon gazdagok köreiben is. Lesz vegán-Rolls-Royce?

Erre a kérdésre nagyon érzékletesen kaptam választ. Kisétáltunk ugyanis az interjúszobából a stand bemutatóterébe, ahol Frank megkért, hogy üljek be egy fekete-fehér Phantomba és simítsam meg a műszerfal közepén lévő szürkés gomb felületét. Ez egy darab egy meteoritból, mondta, amely 1906-ban hullott le az égből, arra a helyre, amit a gombba gravírozott koordináták jelölnek. A meteoritot felszeletelték és beillesztették 25 külön sorszámozott Rolls menüvezérlő gombjába. Ezeken a kocsikon az orrdísz, a Spirit of Ecstasy is kicsit más, mint a többi RR-modellen: titánból van ugyanis. A hangszórók burkolatát pedig aranyozott lemezek borítják. Ez mind gyári ötlet, a Rolls-Royce dizájnerei kifejezetten inspirációs céllal alkalmazták a különleges anyagokat, hogy megindítsák a vevők fantáziáját, mi minden mást lehetne még beépíteni egy egyedi Rollsba. Nincs tehát semmi akadálya az újrahasznosított PET-palackkal burkolt Rolls-Royce enteriőrnek sem, a gyártó bármit beépít a kocsiba, amit a vevő szeretne. Kivéve persze olyan illegális dolgokat, mint a krokodilbőr, mondjuk.

Már majdnem sajnálni kezdtem a Rolls-Royce-vásárlókat, hogy így bekorlátozza az életüket ez a gonosz gyártó, amikor a Mansory standján megpillantottam egy nagyon érdekes Cullinant. Közelebb lopóztunk hozzá Földes Attila kollégámmal, aki a cikk képeit, videóját készítette, és kitört belőlünk a röhögés: ott volt bizony a krokodilbőr a könyöklőkön, ahogy kell.

Mint megtudtuk, az ízlésesen és szerényen csak Billionaire-nek keresztelt, a Mansorynál újraalkotott Cullinanben természetesen azért nem védett krokik, hanem tenyészetből származó aligátorok teljesen legálisan lenyúzott bőre díszeleg. Erről papír is van – amit be is kellett mutatni a Genfi Autószalon szervezőinek, hogy kiállíthassák a kocsit. Tényleg nincs hát határ a képzeletetek számára, kedves Rolls-Royce-vásárlók, de ha mégis, hát legfeljebb átgurultok a félig kész autótokkal a Mansoryhoz, és amit nem csináltak meg nektek a britek, majd megcsinálják a németek!

