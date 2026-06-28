Mozogni ugyan még nem mozog, de a pilóták átigazolását érintő hírek már elkezdtek terjedni a Forma-1-es paddockban. Nincs is hiány belőlük: Fernando Alonso újabb Alpine-korszakától kezdve a Max Verstappen-Oscar Piastri cseréig számos kisebb-nagyobb volumenű dologról lehetett már olvasni-hallani.

Ezen pletykákban időről időre feltűnik a Mercedes is, akik már-már állandó kérőként jelennek meg Verstappennél. Néhány napja a Vezess is írt egy ilyen lépésről, ám Toto Wolff csapatfőnök az Osztrák Nagydíj helyszínén minden ilyen hírt igyekezett takarékra tenni.

“Nem akarunk változtatni a dolgokon”

– fogalmazott az osztrák szakember, amikor arról kérdezték, hogy George Russell biztosan marad-e a csapatnál jövőre. “Szerintem ez a felállás jó nekünk, nagyon elégedett vagyok mindkettejükkel” – tette hozzá, utalva Andrea Kimi Antonellire is.

Ami azt illeti, Russellt egyébként nem kellett volna nagyon félteni, tekintettel arra, hogy 2027-re is érvényes szerződése van a Mercedesszel, ám figyelembe véve, hogy Wolff mindig is kacsintgatott Verstappen felé, valamint a tény, hogy Antonelli 2026-ra durván felerősödött és magasan vezeti a bajnokságot, nem olyan meglepő, hogy rákérdeztek, mi a helyzet a brittel.