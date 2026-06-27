Hektikus utolsó pillanatokat hozott a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérője. Azzal, hogy Max Verstappen eldobta a Red Bullt, először úgy tűnt, hogy a körüket a holland előtt befejező Ferrari-pilóták örülhetnek a legjobban. Jött aztán George Russell, aki a Mercedesszel úgy szerzett pole-pozíciót, hogy sárga zászlós jelzésen haladt át – mivel azonban csak egy zászlót lengettek, és a brit beleemelt a gázpedálba, mindenkinél gyorsabb körideje érvényben maradt.

“Hihetetlen kör volt, nem tudom, honnan jött. Amikor láttam, hogy egy sárga zászló leng, azt gondoltam, jesszus. Nagyon bele kellett emeltem. Eljutottam a kanyar közepéig, láttam a zöld zászlót, és nem láttam egy autót sem. Olyan messze volt, és sok időt vesztettem. Szerettem volna úgy befejezni a körömet, mert még 3-4 tizeddel előrébb végeztem volna. Síneken autóztam” – mesélte az időmérő után Russell.

Ennek fényében a Mercedes garázsának másik oldalán érthető Andrea Kimi Antonelli szomorúsága. Az olasz pilóta nem fejezte be a sárga zászlós mért körét, így addigi legjobb körével csak a negyedik helyre kvalifikált.

“Nem tudom miért, de azt gondoltam, hogy dupla sárga zászlós jelzés van, ezért félbeszakítottam a kört. Ezzel le is csúsztam az első rajtsorról. Nem kellett volna ezt tennem, hibáztam” – vallotta be a bajnoki éllovas.

“Szoros lett volna az eredmény George-dzsal, csak egy tizedmásodperc volt köztünk. Ő lett volna kicsit előrébb, de akkor is az első sorba kerültem volna, kár ezért. Nem lesz így könnyű, főleg a gumik miatt. A kopás magas lesz, de megpróbáljuk a legjobbunkat nyújtani” – tekintett előre Antonelli.