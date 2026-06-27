A Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérőjének utolsó pillanataiban Lewis Hamilton és Charles Leclerc is az előtt tudott remek időt autózni, mielőtt Max Verstappen a falnak nem csapódott a Red Bull-lal. A holland hibája után már csak George Russell repesztett kimagasló időt, de a Mercedes-pilóta mögé így is befért a Ferrari párosa.

“Viszonylag boldog vagyok a mai nap után. Az előző hétvégék elég kemények voltak, szerettem volna egy tisztát, főleg egy tiszta időmérőt, hogy jól rajtolhassak holnap” – mondta Leclerc a leintés után. “Jó a második rajthely az induláshoz. A csapat keményen dolgozott, hogy fejlesztések készüljenek Barcelonára és erre a hétvégére is, és ez kifizetődött. Hogy teljesen őszinte legyek, nem gondoltam az időmérőig, hogy az első sorból indulunk. Remek meglepetés ez eddig” – fogalmazott a monacói.

A harmadik rajthelyet megszerző Hamilton szintén azt emelte ki, hogy a kemény munka kifizetődött. “Ide csak kis dolgokat hoztunk, de keményen dolgoztak az autó fejlesztésén” – utalt a ferraris csapattagokra a hétszeres világbajnok. “Hibáztam a Q3-ban és nem fejeztem be az első körömet, de így is boldog vagyok” – tette hozzá.

Hamilton öröme azért is nagy lehet, mert a bajnokságban egyedül előtte álló Andrea Kimi Antonelli csak a negyedik rajtkockából kezd a Mercedesszel.