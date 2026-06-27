Kifejezetten gyors körön volt Max Verstappen a Forma-1-es Osztrák Nagydíj időmérőjének záró pillanataiban, a szektoridők alapján az első helyhez is közel lehetett volna a holland. Az utolsó előtti kanyarban azonban borult minden: Red Bulljának hátsó része kicsúszott alóla, megállítani pedig már csak a fal tudta a kavicságy végén.

A négyszeres világbajnok autója komolyan sérülhetett, ugyanis helyszíni infók szerint a Red Bull szerelői előszedték a tartalékkasztnit is a 3-as rajtszámú versenygép újjáépítéséhez.

Spare chassis coming out at Red Bull after Verstappen’s crash #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/zkGRHQzML7 — Chris Medland (@ChrisMedlandF1) June 27, 2026

“Abban a körben, a 6-os kanyar bejáratánál volt már egy nagy pillanatom”- tekintett vissza a történtekre Verstappen. “Kissé fura volt, mert ilyen korábban nem volt a hétvégén. Azután a 9-es kanyarban azonnal elment a kocsi. Meg fogjuk majd nézni [, mi történt – a szerk.].”

“Kár érte, mert reálisan nézve harmadikok is lehettünk volna. A rajtok is nehezek nekünk, a harmadik helyről is visszaesünk az ötödikre. Vannak még dolgok, melyeket meg kell értenünk a [fejlesztési] csomagból. Voltak, melyek jól működtek és olyanok is, amik nem annyira. Ebből kell dolgoznunk” – mondta a végül az ötödik rajthelyet megszerző holland.

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