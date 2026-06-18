A McLarennél 1995 és 2004 között versenyző – a csapatnál leghosszabban szolgáló pilóta címét csak a közelmúltban vette át tőle a világbajnok Lando Norris – David Coulthard visszavonulása után számtalanszor elmondta már, hogy véleménye szerint rossz időszakba született, a 13-szoros futamgyőztes skót szerint ha nem épp Michael Schumacher generációjához tartozott volna, akár világbajnoki címig jut.

Volt azonban valaki, aki 1994, ’95, 2000, ’01, ’02, ’03, ’04 és ’05 győztesét, is megizzasztotta, sőt egyenesen legyőzte, a Schumacher által akkoriban és később is legkeményebb és leginkább tisztelt másik McLaren-pilóta, Mika Häkkinen.

A finn 1993-ban, az akkori közelmúltjukhoz képest mélypontnak számító korszakban csatlakozott a wokingi csapathoz, de annak ellenére is, hogy ’95-ben hajszál híján halálos balesetet szenvedett Adeiaie-ben a csapat autójában, az évtized végén kétszer is megverte a német szupersztárt, sőt, még 2000-ben is kemény ellenfele volt.

Az akkor 33 éves finn a számára még mindig két futamgyőzelmet hozó 2001-es idény után bejelentette, hogy szünetre vonul – ülését aztán honfitársa, a 2007-ben szintén világbajnoki címig jutó Kimi Räikkönen kapta meg –, amely aztán teljes értékű visszavonulássá vált. Häkkinen 20 mclarenes futamgyőzelme, két bajnoki címe ezzel együtt is a wokingi alakulat egyik sikerkorszakát jelenti, ezért az alakulat központjában, a McLaren Technology Centre-ben a számos legendás autó mellé most odakerült a bronzszobra is, íme:

A műalkotást Häkkinen jelnlétében a McLaren mai versenyzői, a 2025-ös világbajnok Lando Norris, valamint Oscar Piastri leplezték le.

Unveiling the new statue for our boulevard 🧡#McLarenF1 pic.twitter.com/YdMA3rODXL — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) June 16, 2026

A szobor az 1998-as egyéni és konstruktőri bajnoki autó, az egyéb sikeres versenygépek mellett az átriumban kiállított MP4/13-as mellé került, ahol már korábban hasonló emléket kapott az alapító Bruce McLaren, az 1976-os bajnok James Hunt, 1984 győztese, Niki Lauda, valamint a McLarennek három-három egyéni bajnoki címet hozó Alain Prost és Ayrton Senna.