A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj helyszínén, Melbourne-ben még a versenyhétvége előtt rendezték a „Glamour on the Grid” nevű divatgálát, melyen a Racing Bulls-pilóta Liam Lawson barátnője, a modell és orvostanhallgató Hannah St. John is megjelent.

Ez eddig nem érne hírt, ám az amerikai hölgy által viselt ékszer már megmutatásra érdemes. Az idei rendezvény témája a nemesfém volt, St. John pedig kimaxolta a dolgot: lélegzetelállító gyémántnyakékkel jelent meg, melynek „szemei” a Forma-1-es versenynaptár pályáit formázzák. (Nyitóképünkön is jól kivehető például a Red Bull Ring, Silverstone, Spa-Francorchmps, a Hungaroring, Monza, Zandvoort, Baku sőt, az idén bemutatkozó Madring is.)

A nyakláncot az adelaide-i Martin Rogers ékszerész és munkatársai készítették 250-300 munkaóra alatt. A valószínűleg fehéraranyból készült pályasziluettekre összesen 1800 darab apró gyémánt került, az ékszer értéke 500 ezer ausztrál dollár (118 millió Ft) körül van.