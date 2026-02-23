Miután tavaly igen gyengén szerepelt Max Verstappen csapattársaként, a Red Bull úgy döntött, Cunoda Jukit nem ülteti vissza a kisebbik csapathoz, a Racing Bullshoz, de nem is engedték el végleg a japánt, tartalékosként azért munkát adtak neki.

Mivel Verstappen, Isack Hadjar, Liam Lawson és az újonc Arvid Lindblad már gőzerővel készül a jövő hétvégi, melbourne-i szezonnyitóra, az energiaital-gyártó Cunodát küldte San Franciscóba, ahol a hétvégén tartott utcai bemutatót a Red Bull, de nem sült el jól a dolog.

A japán Sebastian Vettel 2011-es bajnoki autójával, az RB11-essel demózott, ám a technikai ördöge „munkába állt”: a versenygép gumiégetés, „fánkrajzolás” közben kigyulladt, nagy lángokkal égett. A közönség hangosan buzdította Cunodát a mielőbbi kiszállásra, amit meg is tett, nem esett baja a pilótának – az autóról már nem mondható el ugyanez.

