A Forma-1-be vadonatúj csapatként lép be idén az amerikai Cadillac, mely magyar idő szerint ma hajnalban az amerikaifoci-döntő Super Bowl alatt sugárzott reklámban leplezte le festését.

Az igen borsos áron mért Super Bowl-szpot miatt ugyanakkor már pénteken bírósági ügy indult, az az akciófilmek egyik egyik nagyágyúja, Michael Bay (Bad Boys, Armageddon, Transformers-széria) Los Angelesben beperelte a csapatot, írja a Rolling Stone.

Keresetében a rendező-producer azt állítja, tavaly november 28-án a Cadillac, még pontosabban a csapat CEO-ja, Dan Towriss eredetileg őt kérte fel a reklám megrendezésére, majd miután munkához látott, elmondta ötleteit, a Cadillac mással készíttette el a koncepciót.

A rövid határidővel, február 2-i elkészülésre szánt reklámot illető egyeztetések során Bay dobta be a Kennedy-idézetet, a sivatagi helyszínt, az aranyos-sárgás színvilágot, sőt, a rendező stábja már neki is látott megkeresni és beszerezni az USA-ban elérhető egyetlen „friss” F1-es autót, az F1-filmben is használt APX GP járgányát a forgatáshoz, ám Cadillac utána kihátrált, december 6-án értesítették, hogy helyette egy reklámügynökségre bízták a feladatot.

A rendező szerint a szóbeli szerződésüket megszegve egyszerűen ellopták az ötleteit, hogy azokat aztán olcsón valósíttassák meg másokkal. Bay a szokásos munkadíját – ebben az esetben 1,5 millió dollárt (közel 480 millió Ft) – plusz kártérítést szeretne kiperelni a Cadillacből.

Bay a keresetben hozzáteszi, hogy különösen bántó számára az eset, hiszen a Transformers-filmek kapcsán kiváló munkakapcsolatot épített ki a Cadillac anyacégével, a General Motorsszal.

Nézd meg a Cadillac videóját!