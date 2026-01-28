A barcelonai „shakedown week”-en, azaz bejártási héten terjedt el a szóbeszéd, hogy a Forma-1 kizárólagos gumiszállítója, a Pirelli motorsportfőnöke, Mario Isola még az idény kezdete előtt távozhat.

Isola kilenc évvel ezelőtt lett az olasz gumigyártó F1–ért felelős vezetője, majd általános motorsportfőnöke, munkája során – a Pirellit a csapatok, a pilóták és a nagyközönség részéről is ért kritikák ellenére – őszintesége, együttműködési hajlama miatt a paddock egyik leginkább tisztelt és kedvelt szereplője lett.

Olasz források szerint a cég vezetésében történt személyi változások után az új fönökök megkérdőjelezték Isola vezetői önállóságát és hosszabb távú elképzeléseit, ezért az 56 éves szakember úgy döntött, jelenlegi szerződése lejártával inkább elhagyja a Pirellit.

Úgy tudni, Isola az Olasz Autóklubnál (Automobile Club d’Italia, ACI) találhat új munkát a motorsportos vezetésben. Az ACI sportosztályát az egykori F1-es csapattulajdonos Giancarlo Minardi irányítja átmeneti jelleggel, az nem titok, hogy új állandó vezetőt keresnek, Isola pedig esélyes is lehet erre.

