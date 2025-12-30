Egy versenypálya életciklusában időről időre eljön az ideje egy-egy újraaszfaltozásnak. Ez történik mostanság a Forma-1-es Japán Nagydíjnak helyt adó Szuzukában is, ahol a kör fele újul meg. A munka elég nagyszabású, több korábbi aszfaltréteget is felszednek.

A sok felszedett anyagot a szuzukai pálya vezetése megpróbálja extra bevételre váltani, mégpedig úgy, hogy eladnák azt adagonként. Lényegében henger alakú aszfaltoszlopokat árulnának, melyek magukban hordoznak némi motorsport-történelmet, a Forma-1-es futamoktól kezdve a nyolc órás motorversenyekig.

Azzal kapcsolatban későbbre ígértek infókat, hogy mindezt milyen áron kínálják.

Az aszfaltozás valószínűleg nem fenyegeti a Forma-1-es futam megrendezését, a 2026-os Japán Nagydíjra március utolsó hétvégéjén kerül sor.