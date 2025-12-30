Egy versenypálya életciklusában időről időre eljön az ideje egy-egy újraaszfaltozásnak. Ez történik mostanság a Forma-1-es Japán Nagydíjnak helyt adó Szuzukában is, ahol a kör fele újul meg. A munka elég nagyszabású, több korábbi aszfaltréteget is felszednek.
A sok felszedett anyagot a szuzukai pálya vezetése megpróbálja extra bevételre váltani, mégpedig úgy, hogy eladnák azt adagonként. Lényegében henger alakú aszfaltoszlopokat árulnának, melyek magukban hordoznak némi motorsport-történelmet, a Forma-1-es futamoktól kezdve a nyolc órás motorversenyekig.
鈴鹿サーキット西コース路面張替え工事に伴い、F1や鈴鹿8耐など様々なビッグレースが行われたレーシングコースの「アスファルト」を販売します。— 鈴鹿サーキット Suzuka Circuit (@suzuka_event) December 28, 2025
画像はくり抜きの様子の1シーン。
価格等、詳細は後日改めてご案内します。#F1jp #鈴鹿8耐 #SUPERGT #JRR #スーパー耐久 #Sformula pic.twitter.com/rbZ6UlWnET
Azzal kapcsolatban későbbre ígértek infókat, hogy mindezt milyen áron kínálják.
Az aszfaltozás valószínűleg nem fenyegeti a Forma-1-es futam megrendezését, a 2026-os Japán Nagydíjra március utolsó hétvégéjén kerül sor.