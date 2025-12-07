Régóta foglalkoztatta már a hazai rajongótábort a kérdés, hogy mi lesz a magyar nyelvű Forma–1-es közvetítések sorsa. Rebesgették, hogy akár csatornát, illetve platformot is válthat jövőre a sorozat, és még jobban ráerősített a pletykákra, hogy a korábbi szokásokkal ellentétben ezzel kapcsolatban a Magyar Nagydíj környékén sem érkezett bejelentés.

A találgatásoknak azonban nem sokkal a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíj előtt véget vetettek, ugyanis annak felvezető műsorában megerősítették, hogy

2026-ban és 2027-ben is az M4 Sport lesz a Forma–1 magyarországi otthona.

Az M4 Sport oldalán megjelent közleményben kiemelték, hogy a megállapodások értelmében csakis az állami sportcsatornán lesznek élőben nézhetőek az események, viszont továbbra is előfizetési díj nélkül.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alaphoz (MTVA) 2012-ben kerültek (vissza) a közvetítési jogok. Eleinte az M1-en, később a Dunán kapott helyet a sorozat, majd annak 2015-ös alapítása óta az M4 Sporton sugározzák. Az utóbbi években ráadásul rendre műsorra tűzik a Forma-2 és a Forma-3 eseményeit is az M4 Sporton, illetve az M4 Sport +-on.