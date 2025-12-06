A Forma-1-es hétvégéken a pilóták programja jóval összetettebb, mint amit a közvetítéseken látunk. Egyrészt a hétvégén mindenki részt vesz több, részben az F1, részben a csapat által szervezett sajtóeseményen, és pár éve immár az is a program része, hogy a versenyzőket közel viszik a rajongókhoz.

Utóbbi program a rajongói zóna színpadán szokott történni, és pénteken, illetve szombaton, előre megadott időpontokban meg kell jelennie a pilótáknak egy erre kiépített színpadon. Abu-Dzabiban sincs ez másképp, azonban ezen programok története során először egy teljes csapat kihagyta ezt az eseményt.

Az Aston Martin párosa, Fernando Alonso és Lance Stroll a szezonzáróra péntekre, az első közé voltak beosztva. Ezt azonban kihagyták, ugyanis úgy gondolták, hogy ha nem ők vezetnek az első szabadedzésen, akkor valamiért ez rájuk nem vonatkozik. Tény, hogy így a programjukban lett volna öt óra lyuk, de ez nem volt elégséges kifogás.

Az eset miatt vizsgálatot is indított a Nemzetközi Automobil Szövetség, döntésük pedig az lett, hogy pilótánként 25-25 ezer euróra (9,5-9,5 millió forint) büntették az Aston Martint. Ebből azonban csak 10-10 ezret (3,8-3,8 millió forint) kell befizetniük, 15-15 ezret ugyanis felfüggesztettek 12 hónapra azok után, hogy az istálló ígéretet tett arra, hogy aláírt sapkákkal ajándékoznak meg minden Aston Martin-cuccot viselő szurkolót a pályán. Ezen felül garázstúrát is ígértek két szerencsés rajongónak.