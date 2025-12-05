A hétvégi Abu-dzabi Nagydíjon több szempontból is lezárul egy korszak a Forma–1-ben, többek között a 2022-ben bevezetett, szívóhatásra, vagyis az úgynevezett ground effectre alapozó autók is búcsúznak. Ha van valaki, aki az elmúlt négy szezont biztos, hogy nem zárja a szívébe, az Lewis Hamilton. A hétszeres világbajnoknak már előző csapatánál, a Mercedesnél is meggyűlt a baja a mostani autókkal, de a ferraris átigazolása óta tőle soha nem látott mélységekbe ér.

Noha számos mutatóban a mai napig a bajnokság legeredményesebb versenyzőjeként, de mindenképpen az élvonalban jegyzik, ez az időszak mindössze két futamgyőzelmet hozott a konyhájára. A szezonzáró helyszínén nem is titkolta a véleményét a 40 éves pilóta. „Egy dolgot sem tudok mondani, ami hiányozni fog ezekből az autókból” – jelentette ki egy csütörtöki kerekasztal-beszélgetésen, amit a Motorsport Week szemlézett.

Ugrás az ismeretlenbe – röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os szabályváltozásokat, amelyeket egyelőre a versenyzők is szkeptikusan fogadnak. Hamilton ennek kapcsán felidézte, hogy csaknem két évtizedes pályafutása során hogyan változtak az autók.

„Nagyon érdekes volt. A 2009-es szezon például azon is múlott, hogy a csapat hogyan értelmezi a szabályokat. Emlékszem az első napra a McLarennél, ahol azt mondták, hogy a szabályok 50 százalékkal alacsonyabb leszorítóerőt írnak elő. Ennek megfelelően építették meg az autót. Januárban visszatértem, és azzal fogadtak, hogy már el is értük a céljainkat, én pedig meglepődve visszakérdeztem, hogy ez normális-e.”

„Aztán jött az első teszt, ahol egyáltalán nem volt leszorítóerő, és mérföldekre vagyunk a kitűzött céltól. Sokat tanultam ebből” – emlékezett vissza a 2009-es idényére, amely sokáig Hamilton legeredménytelenebb évének számított, noha a Magyar és a Szingapúri Nagydíjon is győzött.

„A 2014-es idény viszont hihetetlenül izgalmas volt. Az is, hogy egy új csapatnál voltam, és láttam azt a csodálatos munkát, amit már évekkel korábban elkezdtek, különösen a motoron. Klasszok voltak a 2017-es szabályváltozások is, mert a nagyobb, szélesebb autók izmosabbnak tűntek, mindemellett nagyobb leszorítóerővel is rendelkeztek. Fantasztikus volt.”

„A mostani generációról viszont azt mondanám, hogy ez volt valószínűleg a valaha volt legrosszabb. Imádkozom érte, hogy a következő ne legyen még rosszabb” – tekintett előre az újabb korszakváltásra a Ferrari versenyzője.

Nikolas Tombazis, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) együléses szakági igazgatója a napokban – többek között a hasonló kritikákra reagálva – viszont megerősítette, hogy 2026-ban már nem lesz ennyire pokoli az F1-es autók vezethetősége, többek között a delfinezés is meg fog szűnni.

„A jövő évi aerodinamika természetes iránya továbbra is jobban kedvez majd az alacsony hasmagasságú autóknak, de közel sem annyival. Az optimum valamivel magasabbra kerülő, és véleményünk szerint az autók így lágyabban fognak futni annak érdekében, hogy meglegyen a mechanikai tapadás. Erre számítunk. Nem ülünk ott, és nem is az autók helyzetét vizslatjuk, de minden jel arra utal, hogy ebből a szempontból egy kicsit jobb lesz” – idézte a görög szakembert a portál.