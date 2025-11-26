A Williams csapatfőnöke, James Vowles nem csak elméleti szinten ért az autóversenyzéshez, a 46 éves brit maga is félprofi szinten tekergeti a kormányt, 2022-ben, még a Mercedes főstratégájaként az Asian Le Mans Series mind a négy fordulóján részt vett.

Vowles idén ősszel újra autóba, hogy lerázza magáról a rozsdát, Spanyolországban, a navarrai pályáján autózott egy McLaren 720S GT3 Evóval, hogy aztán idén télen újra rajthoz álljon. A csapatvezető ugyanezzel a McLarennel indul majd az abu-dzabi Gulf 12 óráson, alig egy héttel a Forma-1 ugyanott zajló szezonzárója után.

Az angol a Garage 59 csapatánál indul, váltótársai Alexander West, Marco Pulcini és Mark Sansom GT-versenyzők lesznek.

Nem Vowles az egyetlen F1-es fejes, aki versenyez is: korábbi főnöke, a mercedeses Toto Wolff a GT-versenyzésből érkezett a száguldó cirkuszba, a Red Bull-os exfőnök, Christian Horner egészen a Forma 300-ig jutott, mielőtt a csapatvezetésre nyergelt volna át, de a mclarenes Zak Brown és a ma már az Aston Martinnál dolgozó sztártervező, Adrian Newey is indult nem egy futamon.

A Vowles által vezetendő, 4 literes, ikerturbós V8-assal hajtott, 740 lóerős verseny-Mclarenről itt olvashatsz bővebben: