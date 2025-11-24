A Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj utcai futam, így óhatatlan, hogy a magasabb épületekből, a pálya közelében lévő szórakozóhelyekről, valamint a le nem zárt gyalogutakról azok is rálássanak a versenyre, akik nem vásároltak jegyet.

A felhőkarcolókkal, távolabbi épületekkel nem sokat lehet kezdeni, de a másik két esetre van megoldás: a szórakozóhelyektől külön sápot húz az F1 a vendégek után, gyakorlatilag az adott bár, étterem kompenzál a jegyekért, míg a járdák, gyalogos felüljárók kilátását egyszerűen kitakarják.

Egy hely azonban kimaradt idén: a Las Vegas Boulevard és a Spring Mountain Road találkozásánál, azaz a 9-es kanyarban teljesen akadálymentes, sok lelátós helynél kedvezőbb rálátás adódott a pályára, igaz ennek kihasználása egy kis fifikát és komoly kitartást kívánt, ugyanis mozgólépcsőzni kellett hozzá.

Néhányan azonban pontosan ezt is tették: az álldogálókat ugyan gyorsan továbbhaladásra szólították volna a rendezők, biztonsági emberek, de azokkal semmit nem kezdhettek, akik „haladtak”, márpedig a futam alatt egyesek folyamatosan használták az egymás mellett le- és felfelé tartó lépcsőket, egyikről leszállva máris felléptek a másikra.

#lasvegas #vegasstarfish #f1 #formulaone ♬ original sound - VegasStarfish @vegasstarfish You’re not allowed to stop and watch the Las Vegas Formula One Grand Prix without a ticket and stopping in a pedestrian walking zone or on a bridge with a view will get you a ticket, a fine or worse trouble. A few locals and tourists are circumventing this by utilizing the escalators at Spring Mountain and Las Vegas Blvd outside Fashion Show Mall. As long as you keep moving, security will leave you alone. Not ideal for watching the entire F1 main event, but great if you want to get right next to the track for a minute for a quick picture. #vegas

A 9-es kanyarra (is) néző szurkolói zónába szóló legolcsóbb állójegy egyébként 469 dollárba (156 ezer Ft) került, a szintén arra a szakaszra eső legmegfizethetőbb versenynapi (szombati) lelátós ülőhely 1175 dollár (390 ezer Ft) volt. Gyanítjuk, hogy 2026-ra már kitakarják a trükközős részt is.

Egy másik TikTok-poszt egy eltérő versenynézési módszerre is rávilágított: egy felhasználó viccesen arról írt, hogy felesleges az F1-et közvetítő csatornára szóló előfizetés, ugyanis a nyilvánosan és ingyenesen elérhető Las Vegas-i forgalomfigyelő kamerarendszeren is kiválóan lehetett követni, mi történik a pályán.