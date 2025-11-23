Három pozíciót is javítva a hatodik helyen látta meg a kockás zászlót Charles Leclerc a Forma–1-es Las Vegas-i Nagydíjon. A monacói sorsa gyakorlatilag már a szombati időmérő edzéssel megpecsételődött, majd a futam hajrájában annyira leszakadt, hogy még a mercedeses Andrea Kimi Antonelli büntetéséből sem tudott előnyt kovácsolni.

Leclerc nem is nyilatkozott elégedetten a leintés után: annak ellenére, hogy az idei szezonban hétszer állt dobogóra, a Las Vegas-i futamát érezte a legerősebbnek, ami az eredményben nem mutatkozik meg. „Nem jó, sőt, egyenesen kiábrándító a hatodik hely” – szögezte le Leclerc a Sky Sports F1 kamerái előtt.

„Ami viszont a saját teljesítményem illeti, valószínűleg ez volt a szezon legjobb futama. Őszintén szólva úgy érzem, hogy sem a futamon, sem pedig az időmérőn nem volt sok hibám, szóval a személyes teljesítményemmel nagyon elégedett vagyok, de a hatodik nagyon frusztráló. Az egyenesekben nagyon sokat veszítünk a többiekhez képest.”

Mint az utólag kiderült, Leclerc-nek egy dobogójába került, hogy nem tudta tartani a lépést Antonellivel, ugyanis órákkal a verseny leintése után mindkét McLaren-pilótát diszkvalifikálták.

Csapattársa, Lewis Hamilton – aki tizedik lett – még nála is fényévekkel letargikusabban értékelt a Las Vegas-i Nagydíj után, erről itt írtunk: