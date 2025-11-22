Komoly változásokkal kell szembenéznie Max Verstappennek a Red Bullnál a 2026-os Forma-1-es szezon kezdetén. A holland pilóta ügyeit illetően általában megbízható információkkal rendelkező De Telegraaf úgy tudja,

a Verstappenhez legközelebb álló négy mérnökből három is távozik a csapattól az idei év végével.

A kvartett legismertebb tagja a versenymérnök Gianpiero Lambiase, Verstappen vele kommunikál a futamok során. Ő lesz az, aki maradni fog, míg Michael Manning kontrollmérnök, David Mart motormérnök és Tom Hart teljesítménymérnök távoznak. Míg Manningról nincsenek infók a jövőjét illetően, addig Mart az Audinál, Hart pedig a Williamsnél folytathatja karrierjét.

Az értesüléseket egyébként hivatalosan egy csapat sem erősítette meg, azonban a Red Bull szakembereinek szétszéledése nem új, ha az elmúlt éveket nézzük: elég Adrian Newey vagy Jonathan Wheatley példáját nézni: előbbi az Aston Martinnál, utóbbi az Audivá alakuló Saubernél kötött ki.