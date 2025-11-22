A Forma-1 minden helyszínen próbálja kiaknázni a helyi jellegzetességekben rejlő lehetőségeket. Ennek a Vezess is szem- és fültanúja lehetett a Magyar Nagydíjon, pl. amikor egyik pillanatról a másikra néptáncosok lepték el a Hungaroring paddockját.

Las Vegasban sem más a helyzet: a pilótákat Elvis-imitátorok fogadták, a VIP-belépővel rendelkezők pedig akár ellátogathatnak az F1-témájú házasságkötő terembe, ahol egy rózsaszín Lego-Cadillac is várja a szerelmeseket.

F1-es pilóta adta össze a szerelmeseket 1

Kép: Bryn Lennon – Formula 1/Formula 1 via Getty Images

A vegasi F1-es házasságkötéssel többen éltek is, egy szerencsés pár azonban nem akárki előtt kelhetett egybe. Amanda és Eduardo ugyanis Valtteri Bottas előtt fogadott örök hűséget egymásnak.

Bottas idén számos ehhez hasonló “mellékest” bevállalt a Mercedes tartalékjaként is, jövőre azonban aligha lesz ilyenekre ideje, tekintve, hogy már a Cadillac F1-csapatának egyik pilótája lesz.

F1-es pilóta adta össze a szerelmeseket 2
