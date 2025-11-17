Ha világbajnoki siker nem is jön össze neki – vagy akár a 2. helyről is lecsúszik –, Oscar Piastri számára akkor is az áttörés éve a 2025-ös idény.

A McLarennél 2023-ban bemutatkozott ausztrál ifjonc idén hét futamot nyert, a szezon jelentős részében vezette a pontversenyt, az eredményei miatt összességében nem kell szégyenkeznie, amikor olyan ellenfelei vannak, mint a sportágban hetedik évét töltő csapattársa, a hamarosan a wokingi alakulat legtöbb futamon szolgáló versenyzőjévé váló Lando Norris és a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen.

A 23 éves pilóta szereplését a napokban el is ismerték, megkapta a Dont, az ausztrál sport egyik legrangosabb díját, melyek azoknak ítélnek oda, akik a megelőző év során a leginkább inspirálták a nemzetet.

🏆 | oscar has been awarded the don award from the sport australia hall of fame! the award honours an australian athlete or team whose achievements over the past 12 months have most inspired the nation😁 pic.twitter.com/zKkebuP1Kv — Piastri News🍊 (@PiastriNews) November 17, 2025

A hétvégén következő Las Vegas-i Nagydíjra készülő Piastri helyett családtagjai vették át a díjat, édesanyja, Nicole és édesapja, Chris is megszólalt.

„Kimondhatjuk, hogy a Forma-1 nem éppen az anyukák sportja. Sokkal jobban örülnék, ha Oscar golfozó vagy teniszező lenne, de kiskorától nyilvánvaló volt, hogy az autóversenyzés a szenvedélye, én pedig támogatom ebben. Persze a pulzusom minden futamon veszélyesen magas, főleg a rajtoknál” – mondta az aggódó anyuka.

Édesapja arról beszélt, nem volt számukra egyszerű tizenévesen Európába engedni, hogy ott építse karrierjét, és eljusson az F1-be:

„Anyukája nem volt oda az ötlettől, annyira én sem, de elérte, amit akart a lépést, le a kalappal. A bajnokságban is az utolsó pillanatig küzdeni fog. Oscar szerény, két lábbal álla földön, és ez akkor is így maradna, ha öt világbajnoki címet nyerne.”