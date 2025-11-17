Ha világbajnoki siker nem is jön össze neki – vagy akár a 2. helyről is lecsúszik –, Oscar Piastri számára akkor is az áttörés éve a 2025-ös idény.

A McLarennél 2023-ban bemutatkozott ausztrál ifjonc idén hét futamot nyert, a szezon jelentős részében vezette a pontversenyt, az eredményei miatt összességében nem kell szégyenkeznie, amikor olyan ellenfelei vannak, mint a sportágban hetedik évét töltő csapattársa, a hamarosan a wokingi alakulat legtöbb futamon szolgáló versenyzőjévé váló Lando Norris és a Red Bull négyszeres világbajnoka, Max Verstappen.

A 23 éves pilóta szereplését a napokban el is ismerték, megkapta a Dont, az ausztrál sport egyik legrangosabb díját, melyek azoknak ítélnek oda, akik a megelőző év során a leginkább inspirálták a nemzetet.

A hétvégén következő Las Vegas-i Nagydíjra készülő Piastri helyett családtagjai vették át a díjat, édesanyja, Nicole és édesapja, Chris is megszólalt.

„Kimondhatjuk, hogy a Forma-1 nem éppen az anyukák sportja. Sokkal jobban örülnék, ha Oscar golfozó vagy teniszező lenne, de kiskorától nyilvánvaló volt, hogy az autóversenyzés a szenvedélye, én pedig támogatom ebben. Persze a pulzusom minden futamon veszélyesen magas, főleg a rajtoknál”mondta az aggódó anyuka.

Édesapja arról beszélt, nem volt számukra egyszerű tizenévesen Európába engedni, hogy ott építse karrierjét, és eljusson az F1-be:

„Anyukája nem volt oda az ötlettől, annyira én sem, de elérte, amit akart a lépést, le a kalappal. A bajnokságban is az utolsó pillanatig küzdeni fog. Oscar szerény, két lábbal álla földön, és ez akkor is így maradna, ha öt világbajnoki címet nyerne.”

