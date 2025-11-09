Noha voltak vízfoltok, kellően száraz volt a pálya ahhoz a Forma-1-es Sao Pauló-i Nagydíj sprintjén, hogy slick gumikkal rajtoljon el a mezőny. A rázókövek azonban veszélyes csapdát rejtettek Interlagosban: az átlagosnál is mélyebb kerékvetők gödreiben rengeteg víz megült, melyet felverve, illetve azokon áthajtva hárman – a mclarenes Oscar Piastri, Nico Hülkenberg a Kick Sauberrel és Franco Colapinto az Alpine-nal – a 3-as kanyar kijáratán lévő falban kötöttek ki.

A helyzeten nem segít ezen a szakaszon az sem, hogy a jobb vízelvezetés miatt párhuzamos sávokat martak az aszfaltba. Ezzel a pályán valóban kevesebb víz áll meg, azonban a bemart sávok is éppen a rázókövekre vezették az esőt.

A brazilok azonban nem tétlenkedtek: a szombati nap végén a The Race szúrta ki, hogy a kritikus rázókőnek betonvágó fűrésszel estek neki a pályamunkások. A dolgozók lényegében egy vékony csatornát vágtak a rázókő legbelső, legmélyebb részébe, egy ponton pedig srégen át is vágták azt a belső, füves terület irányába, hogy a víz a csatornán kifolyhasson, követve a természetes lejtést. Maga a beavatkozás nincs hatással a pályára vagy a nyomvonalra, tényleg csak a vízelvezetést hivatott javítani a beavatkozás.

A magyar idő szerint vasárnap esti verseny egyébként a várakozások szerint száraz időben zajlik majd.