Nehéz heteken van túl Oliver Bearman. A Haas Forma-1-es pilótájának szuperlicenszén 10 büntetőpont szerepelt egészen sokáig, ami igencsak rizikós volt, tekintve, hogy 12 egység begyűjtése után automatikusan egy futamos eltiltás jár. A brit ifjonc megkönnyebbülhetett, hiszen a tízből kettő pont elévült a Sao Pauló-i Nagydíj előtt, öröme azonban nem sokáig tartott,

mert a sprint után máris kapott egyet.

Mindezt (egy öt másodperces időbüntetéssel együtt) veszélyes vezetésért kapta. A stewardok azt látták veszélyesnek, amikor a Haas-szal leszorította a pályáról Liam Lawsont, arra kényszerítve a Racing Bulls új-zélandi versenyzőjét, hogy a füvön hajtson.

Lawson és Bearman egyébként ezt követően fizikailag is összeértek, előbbi kipörgette a korábban veszélyesen vezető pilótát. Az eset miatt Lawson is kapott egy öt másodperces büntetést és egy büntetőpontot.

A két pilóta egyenlege ezzel 9, illetve 8 rosszpont, de Lawson nyugodtabb lehet, mert decemberben neki elévül két egysége. Bearmannek azonban van miért izgulnia, ugyanis neki majd csak 2026 májusában tűnik el kettő a felhalmozott büntetőpontjaiból, addig óvatosnak kell lennie.