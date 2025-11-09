Pozitív és negatív meglepetésekben egyaránt gazdag, ennek megfelelően roppant szoros küzdelmet hozott a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíj időmérő edzése.

Azzal, hogy Lando Norris 174 ezredmásodperccel győzte le a Mercedes újoncát, Andrea Kimi Antonellit, kijelenthető, hogy a McLaren világbajnoki éllovas versenyzője viszonylag megnyugtató fölénnyel zsebelte be idei hatodik, egyben karrierje tizenötödik rajtelsőségét.

Ennek ellenére az idei brazíliai volt a Forma–1 75 éves történetének valaha volt legszorosabb kvalifikációja.

Az ötödik helytől lefelé valóban nüanszok, adott esetben nemcsak századok, hanem ezredek döntöttek egy-egy pozícióról, amit jól mutat, hogy Isack Hadjart, valamint a tizedik helyezett Nico Hülkenberget mindössze 108 ezred választotta el egymástól. Ennél is fontosabb adat, hogy a Sauber német pilótája a pole-pozíciós Norristól is csak 528 ezredmásodperccel maradt el – ez utóbbi számít új rekordnak.

We have just witnessed history with this Q3:



Smallest gap between P1 and P10 of all time (0.528s) pic.twitter.com/jHb9gWQaxs — Holiness (@F1BigData) November 8, 2025

Ezzel a mezőny egy nem is annyira régi rekordot adott át a múltnak, ugyanis a 40. Magyar Nagydíj szombati napján fordult elő, hogy a Hungaroringen pole-pozíciós Charles Leclerc mögött az első tíz versenyző 543 ezredmásodpercen belül végzett. A korábbi rekordról itt írt részletesen a Vezess: