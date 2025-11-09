Nagy lépést tett a világbajnoki cím felé Lando Norris a Forma–1-es Sao Pauló-i Nagydíjon aratott magabiztos győzelmével. A McLaren brit versenyzője az idei hetedik és pályafutása tizenegyedik diadalával 24 pontosra növelte az előnyét az egyéni összetett élén.

Mögötte a királykategóriás karrierje eddigi legjobb eredményét elérve Andrea Kimi Antonelli ért célba a második helyen a Mercedesszel, míg a dobogó legalsó fokára azok után állhatott fel Max Verstappen, hogy a Red Bull négyszeres és címvédő világbajnoka csak a bokszutcából indulhatott a mezőny után.

A 71 körös futam leintése után a korábbi F1-es pilóta, Jolyon Palmer készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Őrült verseny volt, de jó, hogy győztem Brazíliában. Csodálatos a pálya, a szurkolók is lenyűgözőek. Ezt a győzelmemet az egyik mentoromnak, Gilnek ajánlom” – kezdte Norris, aki a nyilatkozatában a csaknem két éve elhunyt Gil de Ferranra, a McLaren korábbi sportigazgatójára és tanácsadójára utalt.

„Tökéletes hétvége volt” – folytatta a brit, arra is kitérve, hogyan lendült formába: „Figyelmen kívül kell hagyni mindenkit, aki lehúz téged. Csak magadra szabad koncentrálni. Fantasztikus munkát végez a csapat, nagyszerű autót kaptam tőlük. Minden hétvégén keményen dolgozunk, én is keményen dolgozom a pályán kívül, és ez a gyümölcse. Nem könnyű, főleg úgy, hogy őszintén szóval ma nem mi voltunk a leggyorsabbak.”

„Őszintén szólva, nem tudom, hogy került ide ez a srác. Nem számítottam rá” – beszélt Verstappen felzárkózásáról Antonelli. „Hogy őszinte legyek, hatalmas szerencsém volt azzal, hogy az újraindításnál megúsztam a balesetet. Utána egy kicsit furcsa érzés volt vezetni az autót, de ettől függetlenül jó versenyünk volt.”

„Az utolsó körök pokolian stresszesek voltak. Max frissebb gumikon érkezett, de a szabad levegőben szerencsére tudtunk tartani egy tisztességes tempót. Megtaláltam a ritmusomat. Amikor közeledett, jobban odaléptem. Márpedig ezekkel az autókkal nehéz ott maradni a piszkos levegőben, és ezt igyekeztem a javamra fordítani, sikeresen” – összegzett a második dobogója után az újonc.

„Elég eseménydús volt a verseny. Sok akció zajlott a pályán, és a bokszutcából indulva meg kellett előznöm néhány autót” – nyilatkozta Verstappen, aki a tavalyi győzelméhez hasonlóan 16 pozíciót javítva állhatott dobogóra. „Minden etapban elég erős tempót diktáltunk, mégsem számítottam a dobogóra, pláne úgy, hogy az elején egy defekt miatt újra ki kellett állnunk a bokszba.”

„Hihetetlen eredmény ez, amivel nagyon elégedett vagyok, és mindenkire büszke vagyok. A tegnapi nap nagyon nehéz volt, de nem adtuk fel. Próbáltunk fejlődni, minél több köridőt találni, és meg is találtuk. Elképesztő, hogy mindössze 10 másodperccel a győztes mögött értünk célba.”