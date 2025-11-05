A Heineken – még pontosabban az ital alkoholmentes 0.0 változata – immár tizedik éve a Forma-1 partnere, az együttműködés meghosszabbítását pedig számos dologgal ünneplik majd 2026-ban.

A sörmárka a következő idényben három futam névadója lesz, valamint számos extra programot szerveznek a helyszínekre és online, a Heineken Star Fan kampány kertében pedig nyereményjátékokat, versenyeket indítanak a szurkolóknak.

A legnagyobb durranás azonban a Forma-1 történetének első éves bérletének bevezetése, a Season Tickettel a sportág egy rajongója, valamint társa a teljes idényre belépést nyer, mind a 24 fordulón ott lehet, sőt még az utazási és szállásköltségeit is állják.

Az első, 2026-os jegynek – mely fizikai formájában szénszálas kompozitból készül – ugyanakkor már megvan a gazdája: a brit Brandon Burgess, aki az idei évben kihívásként tűzte ki maga számára, hogy főállású munkája mellett, az éves 28 szabadnapját felhasználva, „mindössze” 20 ezer fontból (8,8 millió Ft) végigjárja világbajnokság összes fordulóját.

Az ilyen szintű elkötelezettség tényleg jutalmat érdemelt, Burgess jövőre ingyen csinálhatja végig azt, mit idén saját zsebből – 2027-re azonban még bárki megnyerheti az exkluzív éves bérletet, feltéve, ha csatlakozik a Forma-1 hivatalos rajongói köréhez az F1 Unlocked programban.