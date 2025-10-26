Már hetek óta Max Verstappen felzárkózása foglalkoztatja a Forma–1 világát, ugyanis a holland szinte lehetetlen helyzetből kapaszkodott vissza a bajnoki csatába. Az idény utolsó öt versenyét és két sprintjét 40 pontos hátrányból várja, vagyis minden egység számít – ez utóbbiban segítené a hollandot a csapattársa.

Cunoda Jukinak nem sok babér termett azóta, hogy a szezon elején előléptette őt a Red Bull: az ő esetében már az is fejlődésnek könyvelhető el, hogy az előző öt hétvégén háromszor is a legjobb tízben végzett, mivel korábban még a pontszerzéssel is hadilábon állt. „Azt hiszem, sok területen tudok segíteni neki” – jelentette ki a japán pilóta a csütörtöki sajtótájékoztatón.

„Más beállításaim vannak, de még mindig kihívást jelent, hogy újabbakat fedezzünk fel, és kihozzuk a maximumot a mostani csomagból” – idézte Cunoda szavait a GPblog.com. „Azt hiszem, ebben eddig nagyon jól állunk. Eközben minél előrébb végzek, annál inkább kedvezünk a csapatnak a stratégia szempontjából: akár úgy, hogy Max az élre kerüljön, akár úgy, hogy megnehezítsük a versenytársak életét.”

„Meg tudom érteni, ha ez a szerepem. Én nem harcolok a világbajnokságért, ő viszont igen. Ehhez nyilvánvalóan rendszeresen jól kell teljesíteni, ahogy azt tettem én is Austinban, különösen a versenyen. Ebben kell jobban teljesítenem rövid távon.”

A Red Bull továbbra is adós Verstappen 2026-os csapattársának bejelentésével. Cunoda helye egyáltalán nem mondható biztosnak, ellenben azzal, hogy a jövőjéről a vártnál később fognak dönteni: