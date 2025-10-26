Az elmúlt F1-es hétvégéken egyre szorosabbá vált a bajnoki versenyfutás Oscar Piastri, Lando Norris és Max Verstappen között. A trió számára egyre kevésbé férnek bele az elhamarkodott döntések és a hibák, óvatosnak kell lenniük a hátralévő futamokon.

Erre az óvatosságra szeretne alapozni Charles Leclerc, és kihasználni a lehetőségeket a Ferrarival. “Nekem nincs sok vesztenivalóm, de nekik igen. Ez ad némi előnyt, de ennek kihasználásához az ő tempójukat kell hozni, jelenleg pedig nem úgy tűnik, hogy pariban lennénk a McLarennel vagy a Red Bull-lal” – fogalmazott a monacói.

“De ha mégis, akkor főleg a rajtoknál ezek a pilóták óvatosabbak lesznek velem, mint egymással. Jó ezt tudni” – tette hozzá.

Leclerc arról is elmondta a véleményét, ő kit lát esélyesnek a végső győzelemre. “Nem lepődtem meg, Max mindig magas szinten vezet. A McLaren egy ideje leállt a fejlesztésekkel, ahogy mi is. A Mercedes és a Red Bull egy kicsit tovább folytatták, így nem teljesen meglepő [, hogy Verstappen felzárkózott – a szerk.].”

“Meg lennék viszont lepve, ha innen megnyerné a bajnokságot. Mindig jól megy és remekül teljesít, de a 40 pont akkor is 40 pont, és az jelentős. Ha fogadnom kéne egy dollárral, akkor a McLaren-pilótákra tennék, de hogy melyikre, az jó kérdés. Oscar nagyon erős és stabil ebben a szezonban, de az elmúlt két-három versenyen Lando kezd egyre erősebb formába lendülni. Szoros lesz a meccs” – mondta Leclerc.