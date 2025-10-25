Kilenc pilótát is lecseréltek a Forma-1-es Mexikóvárosi Nagydíj első szabadedzésére, köztük a mclarenes Lando Norrist is, akinek helyére Patricio O’Ward ülhetett. A 26 éves mexikói versenyző nem kutyaütő, többszörös IndyCar-futamgyőztesről van szó, és F1-es versenygépet is vezetett már többször. A mexikói pályán megtett 30 köre után azonban orvosi ellátásra szorult.

Az edzést 13. helyen záró O’Ward nem az F1 jelentette gyűrődést vagy erőhatásokat nem bírta, hanem valamelyik általa korábban elfogyasztott fogást, ugyanis ételmérgezést kapott. A tünetek azonban csak az edzés után jelentkeztek nála súlyos hasmenés és kiszáradás formájában. A helyzet annyira súlyos volt, hogy O’Ward a gyomorpanaszok enyhítésére szolgáló gyógyszerek mellett infúziót is kapott, valamint szívműködését is folyamatosan figyelték.

O’Ward mindezek ellenére élvezte a napot, legalábbis a McLaren által kiadott közlemény szerint. “Különleges számomra Mexikóban visszatérni a pályára. A rajongók egész héten szenvedélyesek és hangosak voltak, otthon éreztem magam. Szeretném megköszönni a csapatnak, hogy beülhettem az autóba. A tervezett programot sikeresen lefutottuk, és végig élveztem a lehetőséget, hogy támogathattam Landót és Oscart a bajnoki versenyfutásban” – idézte őt az istálló.