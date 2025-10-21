2012 óta szerepel a Forma-1-es naptárban az Amerikai Nagydíjnak otthont adó Circuit of the Americas. Az austini helyszín igaz sikersztorit mondhat magáénak, az Egyesült Államok egyetlen, kimondottan az F1 számára tervezett versenypályája nagyon népszerű, amit az is jól mutat, hogy épp a hétvégén hosszabbított szerződést egészen 2034-ig.

A pálya, és általában az F1 növekvő USA-beli népszerűségét igyekeznek is kihasználni: luxusingatlant húznak fel a COTA-n.

Az első kanyarra néz majd a dombtetőről a „The Circuit” névre hallgató épület, melyben a klubtagok lakosztályai mellett étterem, konferenciaterem, fitneszközpont, tetőmedencék, kilátóterasz, verseny- és golfszimulátorok kapnak helyet.

A pénzes tagokat a tervek szerint ráadásul zárt kabinos drótkötélpályás felvonó szállítja majd a pálya felett a klubház és a bokszutcaépület között. További extra lesz, hogy – a versenyhétvégéken kívül – a klubtagok évi 250 pályanapon vezethetnek a COTA-n, ha úgy tartja kedvük.

A beruházás 2027-re készül el, a beugró összegeiről egyelőre nem szólnak a hírek, de az érdeklődök jelentkezéseit már fogadják.

