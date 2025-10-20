A Forma-1-ben a szabályok értelmében minden egyes csapatnak évente legalább négy (első) szabadedzésen ifjoncot – azaz olyan pilótát nem indult még kettőnél több F1-es nagydíjon, de jó esetben valódi fiatalt – kell pályára küldeniük, a Red Bull Racing pedig a most következő Mexikóvárosi Nagydíjon pipálja ki a második ilyen alkalmat.

Miután még áprilisban, a Bahreini Nagydíj első gyakorlásán a Honda által is támogatott Super Formula-versenyzőt, Ivasza Ajumut futtatták, most az energiaital-gyártó utánpótlásprogramjának valódi ígéretét, a az indiai-svéd származású, de brit színekben versenyző Arvid Lidbladot ültetik az RB21-esbe.

A Forma-2-ben jelenleg, két hétvégével a vége előtt csak a 7. helyen álló, de az F1-es szuperlicenchez szükséges pontokkal már rendelkező 18 éves pilóta az austini győztes autóját kapja majd pénteken.

Lindblad idén a Brit Nagydíj hétvégéjén már vezette a Red Bull F1-esét, Silverstone-ban szintén a négyszeres világbajnok adta át neki a helyét. (Nyitóképünkön.)

Ugyan az F2-ben elmaradt a várakozásoktól, igen valószínű, hogy az ifjonc jövőre már állandó tagja lesz a mezőnynek, természetesen a Red Bull kisebbik csapatánál, ahonnan Isack Hadjar lépet fel Verstappen mellé, míg Liam Lawson – jobb híján – marad.