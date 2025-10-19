Furcsa ellentét élesedett ki a Forma-1-es Amerikai Nagydíj hétvégéjén. A két érintett a Red Bull-os Cunoda Juki, valamint a Racing Bullsnál vezető Liam Lawson, a kettejük közötti feszültség pedig leginkább a japán pilótánál csapódott le eddig. Cunoda felől több hétvégi esemény során is hallhattunk rádióüzeneteket, melyekben Lawsonra panaszkodott: véleménye szerint az új-zélandi rendre betart neki, olyan helyeken lassít le, ami akadályozza őt, de ezeket nem lehet egyértelmű feltartásként felróni a pilótának.

“Állandóan ezt csinálja Lawson. Mindig csinál valamit szándékosan, ez szar. Ő ilyen, de őszintén szólva nem érdekel” – fogalmazott az austini időmérőt követően Cunoda az F1 kamerái előtt.

A vádakkal Lawsont is szembesítették, reakciója nem maradt el. “Hogy én [tartottam volna fel – a szerk.]? Fogalmam sincs, miről beszél. Itt mindig nehéz ügy a forgalom, mellyel ezen a hétvégén mindannyiunknak meg kellett birkózni. Nem tudom, mikor lehettem előtte” – fogalmazott az új-zélandi.

A felek egyébként pikáns módon egymás mellől kezdhetik az Amerikai Nagydíjat, Lawson a 12., Cunoda a 13. helyről várhatja a piros lámpák kialvását.