A Forma-1-es Szingapúri Nagydíj hosszú idő óta az egyik leggyengébb futam volt közvetítési frontról nézve. A helyenként amúgy kissé álmosító futamból úgy sikerült gyenge tévés produkciót csinálnia az F1-nek, hogy abból a kevéske akcióból, ami a pályán történt, alig mutattak meg valamit. Ezt szóvá is tette Carlos Sainz, aki leginkább magát hiányolta az adásból, de a Williams spanyoljának panaszát egyszerű nézői szemmel is meg lehet érteni: mostanság egyre több az olyan kép, amikor nézőket, VIP-vendégeket, pilótarokonokat mutogatnak a lényeg helyett.

Sainz reakciója mellett nem mehetett el a Forma-1 sem, akik a Motorsport.comnak mondhatni elmagyarázták, miért van ilyen sok celeb a közvetítésben. A válasz azonban elég fura, ugyanis azt emlegetik, hogy próbálnak egyensúlyt teremteni a pályán zajló események és az “azokat kontextusba helyező momentumok” között – utóbbiak lennének az F1 értelmezésében az egy-egy akción meghökkenő sztárok és rokonok.

“Mindig arra fókuszálunk, hogy a rajongók a lehető legjobb felvételeket kapják a versenyről. Csapatunk nagyszerű munkát végez egy rendkívül összetett helyzet lefedésében, mely során több autó van a pálya különböző pontjain, emellett nagyszerű kontextuspillanatokat is biztosít a lelátókról, a magas rangú vendégekről és a helyszínekről, ahol versenyzünk. Mindig a kiválóságra és a fejlődésre törekszünk abban, amit nyújtunk” – fogalmazott a sportág szóvivője.