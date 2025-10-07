A McLaren a vasárnapi Szingapúri Nagydíjon bebiztosította a 2025-ös Forma-1-es konstruktőri bajnoki sikerét, ezzel megvédte a tavaly – negyed százados szünet után – szerzett címét.

Az 1966-os bemutatkozásával az F1 második legrégebbi csapatának számító McLaren a Williamset megelőzve 10. konstruktőri címét nyerte, így ebből a szempontból a sportág második legeredményesebb csapatává is lépett elő. A Bruce McLaren által alapított alakulatnak az első konstruktőri címre a kilencedik évéig kellett várnia (1974), majd a 80-as években igazán beindult a szekér, hogy aztán a 90-es évekre “csak” két újabb győzelem jusson. 1998-tól aztán egészen tavalyig kellett várni – ilyen hosszú kihagyás sosem volt még az F1-ben két bajnoki cím között.

A friss siker kapcsán az alábbi galériában megmutatjuk a McLaren összes győztes autóját – kattints a képre, böngészd végig a bajnoki modelleket!

10 fotó

Bónusz: volt, aki hasonló válogatást készített animációs formában, ezt is érdemes megnézni!